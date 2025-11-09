Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων

Ιδιωτικά τζετ και ατελείωτες ώρες εργασίας

Το αμφιλεγόμενο φιλανθρωπικό του έργο

Ο Μασκ παραδέχεται ότι το μοναδικό του «πάθος πολυτέλειας» είναι τα ιδιωτικά του αεροσκάφη, κυρίως μοντέλα Gulfstream αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως εξηγεί, «αν δεν χρησιμοποιώ το αεροπλάνο, έχω λιγότερες ώρες για δουλειά». Με αυτά μετακινείται ανάμεσα στις εγκαταστάσεις της Tesla και της SpaceX στις ΗΠΑ, αλλά και σε διεθνείς προορισμούς.Παρά τις κριτικές για τη συμπεριφορά του, ο Μασκ έχει δωρίσει δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές μέσω του ιδρύματός του, Musk Foundation. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η δράση του θεωρείται «ασυνεπής και εν μέρει ιδιοτελής», καθώς πολλές δωρεές συνδέονται με δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες και με φορολογικές ελαφρύνσεις.Ο ίδιος αντιμετωπίζει τη φιλανθρωπία διαφορετικά. «Αν η φιλανθρωπία είναι αγάπη για την ανθρωπότητα, τότε οι επιχειρήσεις μου είναι φιλανθρωπία», είχε δηλώσει το 2022. «Η Tesla επιταχύνει τη βιώσιμη ενέργεια, η SpaceX εξασφαλίζει τη μακροχρόνια επιβίωση της ανθρωπότητας, και η Neuralink προσπαθεί να θεραπεύσει εγκεφαλικούς τραυματισμούς».Ο Έλον Μασκ, ο άνθρωπος που μπορεί να αγοράσει μια νέα έπαυλη κάθε μέρα για τα επόμενα 250 χρόνια, εξακολουθεί να προβάλλει την εικόνα ενός «αντισυμβατικού» δισεκατομμυριούχου που κοιμάται σε καναπέδες και ονειρεύεται τον Άρη. Για άλλους, είναι ένας οραματιστής· για τους επικριτές του, ένας απρόβλεπτος μεγιστάνας. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ζωή του είναι τόσο παράδοξη όσο και η φιλοσοφία του: «Η ιδιοκτησία σε βαραίνει, αλλά η καινοτομία σε απελευθερώνει».