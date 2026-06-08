ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 12 Ιουνίου
ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 12 Ιουνίου
Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών της ΔΥΠΑ και του e-ΕΦΚΑ, θα καταβληθούν 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους
Το ποσό των 69.437.917,18 ευρώ αναμένεται να καταβληθεί έως τις 12 Ιουνίου σε 84.334 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών της ΔΥΠΑ και του e-ΕΦΚΑ. Από τον e-ΕΦΚΑ στις 8 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.437.917,18 σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
-19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
ΔΥΠΑ & e-ΕΦΚΑ: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοιΕπίσης, από 8 έως 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
-19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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