Πάνος Μουζουράκης: Το 2013 είχα πάει σε μία θεραπεύτρια που έκανε βελονισμό και της είπα «δεν αντέχω την πραγματικότητα»

Της είχα πει «μπορώ να συνδεθώ με κάτι άλλο; Να κάνω αυτά τα ταξίδια που βγαίνεις από το σώμα σου και συναντάς άλλες οντότητες;» ανέφερε ο τραγουδιστής