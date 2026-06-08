Πάνος Μουζουράκης: Το 2013 είχα πάει σε μία θεραπεύτρια που έκανε βελονισμό και της είπα «δεν αντέχω την πραγματικότητα»
Πάνος Μουζουράκης: Το 2013 είχα πάει σε μία θεραπεύτρια που έκανε βελονισμό και της είπα «δεν αντέχω την πραγματικότητα»
Της είχα πει «μπορώ να συνδεθώ με κάτι άλλο; Να κάνω αυτά τα ταξίδια που βγαίνεις από το σώμα σου και συναντάς άλλες οντότητες;» ανέφερε ο τραγουδιστής
Σε μια περίοδο προσωπικής αναζήτησης αναφέρθηκε ο Πάνος Μουζουράκης, όταν πριν από 13 χρόνια είχε στραφεί στον βελονισμό, καθώς όπως είπε, ένιωθε ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί την πραγματικότητα.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Κυριακή 7 Ιουνίου στο «The 2night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το 2013, όταν προσπαθούσε να διαχειριστεί φοβίες και προσωπικά ζητήματα μέσω του διαλογισμού και του βελονισμού.
Όπως ανέφερε, σε συζήτηση με μια θεραπεύτρια εξέφρασε την ανάγκη του να ξεφύγει από όσα τον βάραιναν στην καθημερινότητα: «Το 2013 προσπαθούσα να ξεπεράσω κάποιες φοβίες μου και πράγματα και να ψαχτώ με τον διαλογισμό και τον βελονισμό. Είχα πάει σε μία ικανή του πεδίου αυτού θεραπεύτρια, όπου κύρια ασχολία της τότε ήταν ο βελονισμός. Είχε πάει η τότε σύντροφός μου για τη μέση της και είχα πάει και εγώ για παρέα. Με ρώτησε "εσύ γιατί έχεις έρθει;" και είπα "δεν αντέχω την πραγματικότητα. Μπορώ να συνδεθώ με κάτι άλλο; Να κάνω αυτά τα ταξίδια που βγαίνεις από το σώμα σου και συναντάς άλλες οντότητες;". Θα πουν ότι ότι το έκαψε ο Μουζουράκης».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Κυριακή 7 Ιουνίου στο «The 2night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το 2013, όταν προσπαθούσε να διαχειριστεί φοβίες και προσωπικά ζητήματα μέσω του διαλογισμού και του βελονισμού.
Όπως ανέφερε, σε συζήτηση με μια θεραπεύτρια εξέφρασε την ανάγκη του να ξεφύγει από όσα τον βάραιναν στην καθημερινότητα: «Το 2013 προσπαθούσα να ξεπεράσω κάποιες φοβίες μου και πράγματα και να ψαχτώ με τον διαλογισμό και τον βελονισμό. Είχα πάει σε μία ικανή του πεδίου αυτού θεραπεύτρια, όπου κύρια ασχολία της τότε ήταν ο βελονισμός. Είχε πάει η τότε σύντροφός μου για τη μέση της και είχα πάει και εγώ για παρέα. Με ρώτησε "εσύ γιατί έχεις έρθει;" και είπα "δεν αντέχω την πραγματικότητα. Μπορώ να συνδεθώ με κάτι άλλο; Να κάνω αυτά τα ταξίδια που βγαίνεις από το σώμα σου και συναντάς άλλες οντότητες;". Θα πουν ότι ότι το έκαψε ο Μουζουράκης».
Δείτε το βίντεο
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