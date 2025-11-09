Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Με μία ανακοίνωση έκαναν γνωστό τον χωρισμό τους μετά από 16 χρόνια κοινής πορείας
Με μια ανακοίνωση στα social media το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η Δέσποινα Καμπούρη αποκάλυψε τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Βαγγέλη Ταρασιάδη, ύστερα από 11 χρόνια γάμου και 16 χρόνια κοινής πορείας. Το πρώην ζευγάρι, που είχε παντρευτεί στην Κύθνο το 2014 αποφάσισε να βάλει τέλος στον γάμο του, αφού απέκτησε δύο κόρες, την Έλενα και τη Χριστίνα.
Η Δέσποινα Καμπούρη αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό της, μετά τις συνεχείς πιέσεις των δημοσιογράφων, που επικοινωνούσαν μαζί της και προσπαθούσαν να μάθουν περισσότερα για την προσωπική της ζωή, λέγοντάς της πως θα το «διαχειριστούν με διακριτικότητα». Η ίδια εξέφρασε τη δυσφορία της για την όλη διαδικασία και για το ότι αναγκάστηκε να μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό τους, κάτι που δεν είχε σκοπό να κάνει.
Παρά την προσωπική της ανάγκη να παραμείνει διακριτική, ανέφερε ότι προτιμά να μιλήσει για ό,τι συμβαίνει, παρά να κρύβεται πίσω από την ετικέτα της «διακριτικότητας» που συχνά χρησιμοποιούν τα μέσα για να καλύψουν την αλήθεια.
Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ούτε την πρόθεση ούτε τη διάθεση να μιλήσω δημόσια για την προσωπική μου ζωή. Όμως είναι πολύς καιρός που δέχομαι πιέσεις από δημοσιογράφους που επικοινωνούν μαζί μου για να μου πουν ότι έχουν ένα θέμα που με αφορά. Αλλά θέλουν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα».
Μετά από τόσα χρόνια, ξέρω καλά τι σημαίνει διακριτικότητα στα media. Πάντα πίστευα ότι δε μιλάμε γι’ αυτά που φοβόμαστε. Κι εγώ δε θέλω ούτε να φοβάμαι, ούτε να κρύβομαι από κανέναν. Δε φανταζόμουν όμως ότι θα ερχόταν η ώρα να μιλήσω ανοιχτά για κάτι που μας πονάει βουβά και αθόρυβα για μήνες.
Να λοιπόν που ήρθε, έστω και βεβιασμένα, έστω και με τον λάθος τρόπο. Τα social media δεν είναι η ζωή μας. Αλλά σε μια τόσο πιεστική στιγμή που θα ήθελα να αποφύγω τα φθηνά quiz και το ακατάληπτο κουτσομπολιό χωρίς τη συναίνεσή μου. Που είναι θέμα χρόνου να ξεφύγει από το πλαίσιο ενός καφέ σε ένα σαλόνι ή μια αίθουσα σύνταξης… Να σας πω ότι με τον Βαγγέλη δεν είμαστε πια μαζί.
Μαζί ζήσαμε τα πιο όμορφα και δημιουργικά μας χρόνια. Γεμάτα αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό. Θα τον τιμώ και θα τον αγαπώ πάντα. Είναι ένας υπέροχος άνδρας και ένας υποδειγματικός και αφοσιωμένος μπαμπάς. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη που μου στείλατε με κάθε τρόπο, εσείς που καταλάβατε τι μου συμβαίνει. Αλλά σταθήκατε στο πλευρό μου διακριτικά και με σεβασμό. Έχετε την απεριόριστη εκτίμησή μου».
Ο γάμος στην Κύθνο και «ο έρωτας που τελειώνει»
Το 2014, η Δέσποινα Καμπούρη και ο Βαγγέλης Ταρασιάδης ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας σε μία ρομνατική τελετή στην Κύθνο. Η δημοσιογράφος έφτασε συνοδευόμενη από τον πατέρα της, ενώ παρανυφάκι τους ήταν η πρώτη τους κόρη. Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2016, το ζευγάρι μεγάλωσε την οικογένειά του, αφού υποδέχτηκε στον κόσμο το δεύτερο παιδί του, τη Χριστίνα.
Όπως είχε πει η Δέσποινα Καμπούρη σε συνέντευξή της, το 2023: «Δεν υπάρχει γάμος χωρίς δυσκολίες», όμως μέχρι σήμερα, το ζευγάρι έδειξε να τις ξεπερνάει. Σε άλλες δηλώσεις της τον Ιανουάριο του 2025, είχε πει για τον έρωτα σε έναν γάμο: «Ο έρωτας είναι κάτι που τελειώνει κάποια στιγμή. Ξεκάθαρα. Είναι άλλα πράγματα που μένουν και σε δένουν με έναν άνθρωπο. Είναι η αγάπη, ο κοινός στόχος».
Η επιλόχειος κατάθλιψη
Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν, σε συνέντευξή της στο «Πάμε Δανάη», η Δέσποινα Καμπούρη βίωσε μια πολύ δύσκολη περίοδο μετά την πρώτη γέννα, που την οδήγησε να απομακρυνθεί από το σπίτι και να αναζητήσει βοήθεια από τους γονείς της. Εκείνη την περίοδο, είπε πως «είχε επιλόχειο κατάθλιψη». Η ίδια παραδέχτηκε ότι η κατάσταση της ήταν τόσο δύσκολη, που είχε απομακρυνθεί και από τον σύζυγό της.
«Είμαστε 16 χρόνια μαζί. Όταν γνώρισα τον σύζυγό μου το ένιωσα ότι θα είναι ο άντρας μου. Με τον σύζυγό μου συζήσαμε από τον πρώτο μήνα και στον χρόνο γίναμε γονείς. Είχαμε δύσκολες στιγμές. Μετά την γέννα δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Είχα φύγει από το σπίτι με το παιδί, πήγα λίγο στους γονείς μου και μετά νοίκιασα ένα σπίτι», εξήγησε, περιγράφοντας τι βίωση εκείνη την περίοδο.
«Ο σύζυγός μου πέρασε σοκ γιατί τη στιγμή που έπρεπε να χαρεί την οικογένειά του, την κόρη του, ήταν μόνος του. Είχα επιλόχειο κατάθλιψη, είναι ένα ύπουλο πράγμα. Ξεκίνησα ψυχολόγο, χωρίς να το θέλω, δεν καταλάβαινα τι μου συμβαίνει», τόνισε. Ωστόσο, αναφέρθηκε και στην αλλαγή που ήρθε με τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, όταν είχε προετοιμαστεί και η ίδια και η οικογένειά της να αντιμετωπίσουν διαφορετικά τα πράγματα.
«Στη δεύτερη εγκυμοσύνη μου όλα ήταν διαφορετικά, όλοι ήμασταν προετοιμασμένοι, ήθελα να απολαύσω επιτέλους τη μητρότητα», είχε αναφέρει η Δέσποινα Καμπούρη.
Η τελευταία εμφάνιση
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού ως παντρεμένοι ήταν περίπου ένα χρόνο πριν, στο Θέατρο Άλσος και στην παράσταση «Αχ Σάββατα», όπου είχε ποζάρει και δίπλα στον Γιάννη Ζουγανέλη.
Δείτε την ανάρτηση
