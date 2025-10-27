Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
ΑΕΚ: Ο Ελίασον μπαίνει για καθαρισμό στο γόνατο - Σε ποια παιχνίδια θα απουσιάσει
Εκτός μένει για το επόμενο διάστημα ο Νίκλας Ελίασον καθώς ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ θα προχωρήσει σε καθαρισμό στο γόνατο
Τον Νίκλας Ελίασον θα χάσει για το επόμενο διάστημα η ΑΕΚ έπειτα από το πρόβλημα που αποκόμισε ο Σουηδός εξτρέμ από παιχνίδι με την Αμπερντίν και του στέρησε τη συμμετοχή από το χθεσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Το πρόβλημα του Ελίασον ήταν στο γόνατο και μετά από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, αποφασίστηκε πως είναι σκόπιμο να υποβληθεί σε έναν ήπιο καθαρισμό στο γόνατο.
Έπειτα από τον καθαρισμό στον οποίο θα υποβληθεί, ο Ελίασον θα ακολουθήσει τη συνηθισμένη αποθεραπεία και επανένταξη. Το δεδομένο είναι πως ο Μάρκο Νίκολιτς θα τον στερηθεί τις επόμενες εβδομάδες.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τη δεδομένη στιγμή, ο Σουηδός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ πιθανότατα θα μείνει εκτός μέχρι την επιστροφή από την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου για τις Εθνικές ομάδες, ωστόσο αυτό θα φανεί στο διάστημα της αποθεραπείας του κα
Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεση του τον έμπειρο εξτρέμ για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ηλιούπολη (29/10, στις 15:30) για το Κύπελλο Ελλάδας, για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα (2/11, στις 21:00), για την εντός έδρας μάχη κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς στο Conference League (6/11, στις 19:45) και το εκτός έδρας ματς κόντρα στον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα (9/11 στις 17:30).
