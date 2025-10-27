Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Τον Νοέμβριο ξεκινά η επιχείρηση «Εντός» - Οι ομάδες θα εγκατασταθούν στους οικισμούς με τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα - Στόχος, να δημιουργηθούν «γέφυρες» με τα μη παραβατικά μέλη των Ρομά και να αναπτυχθεί δίκτυο πληροφόρησης
Μέσα στα εντοπισμένα hot spots του εγκλήματος μπαίνει από τις αρχές του Νοεμβρίου η Αστυνομία. Πρόκειται για περιοχές με καταυλισμούς και οικισμούς Ρομά σε όλη την Ελλάδα, όπου οι δείκτες της εγκληματικότητας βρίσκονται στο κόκκινο. Το σχέδιο με τον κωδικό «ΕΝΤΟΣ» της ΕΛ.ΑΣ. έρχεται να ενισχύσει τις ήδη αυξημένες περιπολίες και τις αστυνομικές επιχειρήσεις που γίνονται στοχευμένα και πιο εντατικά τον τελευταίο χρόνο.
Στόχος είναι η μόνιμη παρουσία της Αστυνομίας μέσα σε αυτές τις περιοχές ώστε να αντιμετωπιστεί δραστικά η παράνομη δραστηριότητα, με δεδομένη τη διαπίστωση ότι οι Ρομά έχουν μεγάλη συμμετοχή στο έγκλημα τόσο στο οργανωμένο όσο και στο λεγόμενο έγκλημα της καθημερινότητας, όπως έχουν καταδείξει διαδοχικές εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. Σε αυτή τη φάση τις νέες ομάδες θα στελεχώσουν πάνω από 300 αστυνομικοί, 100 στην Αττική και σε συγκεκριμένες περιοχές στην περιφέρεια, οι υπόλοιποι.
Η επιλογή των περιοχών έχει γίνει έπειτα από μελέτη του χάρτη της εγκληματικότητας, αλλά και συζητήσεις και επαφές στελεχών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με παράγοντες της Αυτοδιοίκησης και τοπικούς φορείς.
Οπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι ομάδες των αστυνομικών θα μπουν στους καταυλισμούς των Ρομά όπου:
■ Σημαντικό μέρος του πληθυσμού δρα παραβατικά κατά σύστημα και διαπράττει εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου.
■ Εμπλέκεται συχνά σε επεισόδια διατάραξης της δημόσιας τάξης.
■ Ανακύπτει αυξημένη ανάγκη διαρκούς επιτήρησης για την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων που έχουν επιπλέον χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος - κλοπές, εμπόριο ναρκωτικών, οπλοχρησία κ.ά.
1. Δυτική Αττική, με 100 αστυνομικούς που θα δρουν με επίκεντρο:
■ Στον Δήμο Αχαρνών και ειδικότερα στις περιοχές της Αυλίζας και της Αγίας Σωτήρας.
■ Στα Ανω Λιόσια και το Ζεφύρι.
■ Στον Ασπρόπυργο και ειδικότερα στους οικισμούς της Νέας Ζωής και των Νεόκτιστων.
ΔιαμεσολαβητέςΤο επόμενο διάστημα μετά την εγκατάσταση των ομάδων στους καταυλισμούς και τους οικισμούς η Αστυνομία θα ενισχυθεί με 50 άτομα που θα έχουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή, ανάμεσα στις κοινότητες των Ρομά και τις Αρχές. Θα πρόκειται για ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όπως κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, που θα προσληφθεί ύστερα από διαγωνισμό ως προσωπικό ειδικών καθηκόντων. Στους στόχους του σχεδίου είναι να δημιουργηθούν «γέφυρες» με τα μη παραβατικά μέλη των κοινοτήτων των Ρομά, αλλά και να αναπτυχθεί δίκτυο πληροφόρησης για τη δράση των εγκληματικών ομάδων προς τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Από το ελληνικό FBI, άλλωστε, θα προέρχονται οι 30 από τους 100 αστυνομικούς που θα διατεθούν στον νέο σχεδιασμό στην Αττική.
Σε ποιους καταυλισμούςΜε αυτά τα δεδομένα, τα hot spots του εγκλήματος, που λειτουργούν και ως ορμητήρια για εγκληματική δράση, στα οποία θα εγκατασταθούν οι νέες αστυνομικές ομάδες είναι:
■ Στον Βλυχό Μεγάρων και την περιοχή έως τη Μάνδρα.
Δυνάμεις θα αναπτυχθούν, επίσης, στον Γέρακα, όπου οι διαταράξεις είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργούν εκεί, αλλά και στο Κούπι Κορωπίου, όπου αναπτύσσεται κατά σύστημα η απάτη του εικονικού τροχαίου με συμμετοχή μάλιστα ανηλίκων, το οποίο έχει ως εξής: τσεκάρουν κυρίως αυτοκίνητα με γυναίκες οδηγούς και ένα πιτσιρίκι πέφτει στο αυτοκίνητο και παριστάνει ότι χτυπήθηκε.
Οταν ο οδηγός σταματήσει, τον κυκλώνει ολόκληρη ομάδα, ένας αρπάζει τσάντα, άλλος ζητάει -και πολλές φορές παίρνει- λεφτά για να μην καταγγείλει το «τροχαίο» ή για να πάει με δικό του μέσο το δήθεν τραυματισμένο παιδί στο νοσοκομείο. Μέχρι να καταλάβει ο οδηγός τι συμβαίνει, τον έχουν ήδη κατακλέψει… Ενα ακόμη σημείο ενδιαφέροντος για την ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική είναι ο καταυλισμός του Νομισματοκοπείου.
2. Κορινθία, με 50 αστυνομικούς:
Οι νέες δυνάμεις θα δράσουν εντός των οικισμών στα Εξαμίλια και το Ζευγολατιό. Βεβαίως, όπως θα συμβεί σε όλες τις περιοχές, θα παραμείνουν σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα και οι περιπολίες, αλλά και οι ειδικές επιχειρησιακές δράσεις που εφαρμόζονται εδώ και έναν χρόνο. Ειδικά στην Κορινθία το Τμήμα Δίωξης Εγκλήματος θα αναβαθμιστεί σε αστυνομική υποδιεύθυνση.
Οι νέες δυνάμεις αναμένεται να κατανεμηθούν ως εξής: 4 ομάδες των 5 ατόμων για το Ζευγολατιό, 3 ομάδες των 5 αστυνομικών για τα Εξαμίλια και 3 ομάδες των 5 αστυνομικών για τη δυτική Κορινθία. Στον νομό προβλέπεται, επίσης, να δημιουργηθούν και νέες ομάδες ΔΙΑΣ.
3. Αργολίδα, με 30 αστυνομικούς:
Η μεγάλη πληγή στην Αργολίδα βρίσκεται στη Νέα Κίο. Ηδη, αυξημένα μέτρα εφαρμόζονται στην περιοχή από πέρυσι. Η αφορμή, μάλιστα, ήταν ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 37χρονη μητέρα δύο παιδιών. Υπαίτιος του δυστυχήματος ήταν ένας Ρομά οδηγός από τη Νέα Κίο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι σκότωσε τη γυναίκα τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ξεσηκωθεί τότε ζητώντας να γίνει κάτι ώστε να σταματήσει ο καθημερινός τους εφιάλτης, αφού κατά βάση Ρομά οδηγοί μετατρέπουν τους δρόμους της περιοχής σε πίστες για αγώνες ταχύτητας. Στη Νέα Κίο, βάσει του σχεδιασμού, ιδρύεται τμήμα ειδικών επιχειρησιακών δράσεων με 20 μονάδες ΟΠΚΕ και 10 αστυνομικούς για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
4. Λακωνία, μία ομάδα ΟΠΚΕ
Το σχέδιο επικεντρώνει στον οικισμό του Ευρώτα.
5. Αχαΐα, μία ομάδα ΟΠΚΕ και δύο ομάδες ΔΙΑΣ
Το μεγάλο πρόβλημα επικεντρώνεται στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, που έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί και έδρα εγκληματικών ομάδων Ρομά που διακινούν απομιμητικά προϊόντα και κατά καιρούς έχουν εντοπιστεί αποθήκες με προϊόντα-μαϊμού.
6. Μεσσηνία, 3 νέες ομάδες ΟΠΚΕ
Τρία είναι τα σημεία ενδιαφέροντος στη Μεσσηνία, όπου θα δημιουργηθούν αντίστοιχα τρεις νέες ομάδες ΟΠΚΕ: στους οικισμούς Ρομά στην Καλαμάτα, στους οικισμούς της Μεσσήνης και στα Φιλιατρά.
7. Βοιωτία, μία ομάδα ΟΠΚΕ
Το πρόβλημα εντοπίζεται στον οικισμό Πυρί κοντά στη Θήβα, όπου μέλη της κοινότητας βάζουν στο στόχαστρο οδηγούς είτε ληστεύοντάς τους, είτε πετώντας πέτρες και προκαλώντας φθορές. Οπως έχει διαπιστωθεί, Ρομά κάνουν συχνά εξορμήσεις. με σκοπό κατά κανόνα κλοπές, προς τη Χαλκίδα. Κι εκεί, όμως, ο σχεδιασμός της Αστυνομίας προβλέπει ακόμη μία ομάδα ΟΠΚΕ εντός του οικισμού της Χαραυγής.
8. Ημαθία, ενίσχυση με 25 αστυνομικούς
Το πρόβλημα εντοπίζεται στις περιοχές της Αλεξάνδρειας και του Ποτισμένου, όπου η αστυνόμευση εντός του οικισμού θα γίνει με τρεις ομάδες των οκτώ αστυνομικών και επικεφαλής αξιωματικό. Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη από πέρυσι έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές δυνάμεις σε επίπεδο περιπολιών και ειδικών εξορμήσεων στον Δενδροπόταμο στη Θεσσαλονίκη, στο Δροσερό της Ξάνθης, όπου παραμένουν 40 αστυνομικοί, και στους Σοφάδες στην Καρδίτσα.
Στη δεύτερη φάση του σχεδίου αναμένεται ανάπτυξη δυνάμεων σε μια σειρά περιοχών ακόμη που έχουν μεν εντοπιστεί ως εστίες εγκληματικής δράσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό από εκείνες που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση. Εκεί εντάσσονται περιοχές όπως η Ηράκλεια Σερρών, ο Τύρναβος και τα Φάρσαλα.
Στέλεχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με άριστη εικόνα των δεδομένων περιγράφει: «Ας πάρουμε παράδειγμα την περιοχή των Αχαρνών και ειδικότερα την Αυλίζα. Εκεί η κίνηση αρχίζει κατά το μεσημέρι. Χρήστες ναρκωτικών φθάνουν με τα λεωφορεία της γραμμής προκειμένου να εξασφαλίσουν τις δόσεις τους. Οι έμποροι κατά κανόνα έχουν μικρές ποσότητες στα σπίτια τους και κρύβουν το μεγαλύτερο μέρος του εμπορεύματός τους σε απίθανα μέρη: φτάνουν ακόμη και να τα θάβουν σε χωράφια, ενώ δεν πηγαίνουν οι ίδιοι για “ανεφοδιασμό”, παρά στέλνουν μικρά παιδιά που ως ανήλικα δεν αντιμετωπίζονται από τον νόμο με την ίδια αυστηρότητα. Τα παιδιά όχι μόνο εκπαιδεύονται στο έγκλημα, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι επιδιώκουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ενηλίκων, αφού έτσι πιστεύουν ότι θα ανέβουν αργότερα στην ιεραρχία των εγκληματικών οργανώσεων. Εχουμε διαπιστώσει ότι οι διακινητές χρησιμοποιούν κώδικες για να διαλαλήσουν το εμπόρευμά τους - για παράδειγμα, έβαζαν να παίζει στη διαπασών στα αυτοκίνητά τους η “Ιτιά” για να κάνουν γνωστό ότι το “κατάστημα” διαθέτει κοκαΐνη». Η διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή των Αχαρνών δεν είναι η μόνη εγκληματική δραστηριότητα, αφού πλέον διαπιστώνεται ότι διάφορες ομάδες δραστηριοποιούνται στις απάτες, στο οικονομικό, αλλά και το ηλεκτρονικό έγκλημα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε έναν χρόνο (από τις 21/10/24 έως τις 21/10/25) το οργανωμένο έγκλημα έκανε συνολικά 65 ποινικές έρευνες για υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος με δράστες Ρομά. Στο πλαίσιο της έρευνας γι’ αυτές τις υποθέσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες για 279 άτομα, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη 227 και από αυτούς προφυλακίστηκαν 84. Οι υποθέσεις αφορούσαν κυρίως διακίνηση ναρκωτικών, διακεκριμένες κλοπές, διακίνηση όπλων, πλαστογραφία, ενώ έγιναν 29 συλλήψεις μελών τριών εγκληματικών οργανώσεων που έκαναν απάτες, κυρίως με τη μέθοδο της απασχόλησης, παριστάνοντας δηλαδή τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, τους συντηρητές ασανσέρ κ.ά.
Στη δεύτερη φάση, με την παρουσία των διαμεσολαβητών θα επιδιωχθεί η δημιουργία επιτροπών επικοινωνίας στις οποίες θα μετέχουν και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν γέφυρες εμπιστοσύνης ώστε να γίνει σαφές ότι η παρουσία της Αστυνομίας είναι για την ασφάλεια, όχι για συλλογική τιμωρία. Προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις περιοχές που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, οι αστυνομικοί θα περάσουν από εντατικά σεμινάρια, στα οποία θα λάβουν γνώσεις ακόμη και για τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των Ρομά, όλες οι ενέργειές τους στο πεδίο θα καταγράφονται με body cameras, ενώ, όπως σημειώνεται, η παρουσία των αστυνομικών θα είναι μεν ορατή, αλλά δεν θα δημιουργεί την αίσθηση της «στρατιωτικοποιημένης» περιοχής.
Η πληγή της Δυτ. ΑττικήςΗ Δυτική Αττική αποτελεί τον Νο 1 «προορισμό» των ομάδων του σχεδίου, αφού, όπως έχει διαπιστωθεί, κοινότητες Ρομά λειτουργούσαν επί χρόνια στην ανομία και σε καθεστώς ατιμωρησίας και συνεχίζουν να επιβιώνουν με κύρια δραστηριότητα το έγκλημα. Στη διάρκεια της χαρτογράφησης της εγκληματικής δράσης, η Αστυνομία έχει διαπιστώσει ότι οι οικισμοί πλέον αποτελούν βάση εξόρμησης για τις εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και καταφύγιο για κακοποιούς-μέλη αυτών των κοινοτήτων που εύκολα μετακινούνται από τον έναν καταυλισμό σε έναν άλλο προκειμένου να αποφύγουν σύλληψη, αφού οι συγγενικοί δεσμοί είναι ισχυροί, ενώ ειδικά στις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες των Ρομά διαπιστώνεται ότι κατά κανόνα μετέχουν πρόσωπα με συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, ακόμη και παιδιά.
Στέλεχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με άριστη εικόνα των δεδομένων περιγράφει: «Ας πάρουμε παράδειγμα την περιοχή των Αχαρνών και ειδικότερα την Αυλίζα. Εκεί η κίνηση αρχίζει κατά το μεσημέρι. Χρήστες ναρκωτικών φθάνουν με τα λεωφορεία της γραμμής προκειμένου να εξασφαλίσουν τις δόσεις τους. Οι έμποροι κατά κανόνα έχουν μικρές ποσότητες στα σπίτια τους και κρύβουν το μεγαλύτερο μέρος του εμπορεύματός τους σε απίθανα μέρη: φτάνουν ακόμη και να τα θάβουν σε χωράφια, ενώ δεν πηγαίνουν οι ίδιοι για “ανεφοδιασμό”, παρά στέλνουν μικρά παιδιά που ως ανήλικα δεν αντιμετωπίζονται από τον νόμο με την ίδια αυστηρότητα. Τα παιδιά όχι μόνο εκπαιδεύονται στο έγκλημα, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι επιδιώκουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ενηλίκων, αφού έτσι πιστεύουν ότι θα ανέβουν αργότερα στην ιεραρχία των εγκληματικών οργανώσεων. Εχουμε διαπιστώσει ότι οι διακινητές χρησιμοποιούν κώδικες για να διαλαλήσουν το εμπόρευμά τους - για παράδειγμα, έβαζαν να παίζει στη διαπασών στα αυτοκίνητά τους η “Ιτιά” για να κάνουν γνωστό ότι το “κατάστημα” διαθέτει κοκαΐνη». Η διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή των Αχαρνών δεν είναι η μόνη εγκληματική δραστηριότητα, αφού πλέον διαπιστώνεται ότι διάφορες ομάδες δραστηριοποιούνται στις απάτες, στο οικονομικό, αλλά και το ηλεκτρονικό έγκλημα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε έναν χρόνο (από τις 21/10/24 έως τις 21/10/25) το οργανωμένο έγκλημα έκανε συνολικά 65 ποινικές έρευνες για υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος με δράστες Ρομά. Στο πλαίσιο της έρευνας γι’ αυτές τις υποθέσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες για 279 άτομα, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη 227 και από αυτούς προφυλακίστηκαν 84. Οι υποθέσεις αφορούσαν κυρίως διακίνηση ναρκωτικών, διακεκριμένες κλοπές, διακίνηση όπλων, πλαστογραφία, ενώ έγιναν 29 συλλήψεις μελών τριών εγκληματικών οργανώσεων που έκαναν απάτες, κυρίως με τη μέθοδο της απασχόλησης, παριστάνοντας δηλαδή τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, τους συντηρητές ασανσέρ κ.ά.
Διάλογος και συνεργασίαΣε αυτό το πλαίσιο, η Κατεχάκη αναγνωρίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να πετύχει το σχέδιό της, να μπει δηλαδή μέσα στα hot spots της εγκληματικότητας. Oπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η μόνιμη παρουσία δεν σημαίνει καταστολή - άλλωστε το πρόβλημα της παραβατικής συμπεριφοράς δεν μπορεί να λυθεί αποκλειστικά και μόνο από την Aστυνομία. Συνεπώς η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών με διακριτική παρουσία, έμφαση στον διάλογο και τη συνεργασία με τους νομοταγείς Ρομά.
Στη δεύτερη φάση, με την παρουσία των διαμεσολαβητών θα επιδιωχθεί η δημιουργία επιτροπών επικοινωνίας στις οποίες θα μετέχουν και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν γέφυρες εμπιστοσύνης ώστε να γίνει σαφές ότι η παρουσία της Αστυνομίας είναι για την ασφάλεια, όχι για συλλογική τιμωρία. Προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις περιοχές που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, οι αστυνομικοί θα περάσουν από εντατικά σεμινάρια, στα οποία θα λάβουν γνώσεις ακόμη και για τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των Ρομά, όλες οι ενέργειές τους στο πεδίο θα καταγράφονται με body cameras, ενώ, όπως σημειώνεται, η παρουσία των αστυνομικών θα είναι μεν ορατή, αλλά δεν θα δημιουργεί την αίσθηση της «στρατιωτικοποιημένης» περιοχής.
