Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
«Τινάζεται στον αέρα» η προσπάθεια όλων των τάσεων για «ανακωχή» και ενωτικά βήματα προς το κρίσιμο Συνέδριο του κόμματος και κυρίως προς τις εκλογές
Σε κατάσταση… νευρικού κλονισμού είναι στο ΠΑΣΟΚ από δύο «κινήσεις» της Χαριλάου Τρικούπη μέσα στο Σαββατοκύριακο, που επιδείνωσαν περαιτέρω το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος.
Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου (βρισκόταν στην Ιταλία, όπου και παρακολούθησε αγώνα μπάσκετ) και η παραίτηση του διευθυντή της μίας ημέρας (στο γραφείο του αρχηγού), Γιώργου Παπαβασιλείου («πιάστηκε» στο διαδίκτυο να εγκωμιάζει πρωτοβουλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη) προκαλεί την οργή πολλών στελεχών για τις επιλογές της Χαριλάου Τρικούπη και φαίνεται ότι «τινάζει στον αέρα» την προσπάθεια όλων των τάσεων για «ανακωχή» και ενωτικά βήματα προς το κρίσιμο Συνέδριο του κόμματος και κυρίως προς τις εκλογές.
Δεν υπήρχε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μέσα στο Σαββατοκύριακο που να μην μιλούσε με λόγια μεγάλης έντασης και σκληρής αποδοκιμασίας της Χαριλάου Τρικούπη πρώτον για την «πλήρως αδικαιολόγητη απουσία του προέδρου από την κηδεία του «Νιόνιου» και δεύτερον για την επιλογή να ορίσει σε μια θέση-κλειδί ένα στέλεχος που δεν απέφευγε στο πρόσφατο παρελθόν να επαινεί δημοσίως την κυβέρνηση για τις πρωτοβουλίες της.
Μπορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης να άφησε εμμέσως αιχμές στην ηγεσία λέγοντας ότι ήταν «προσωπική επιλογή» η τοποθέτηση του κ. Παπαβασιλείου στη διεύθυνση του γραφείου του κ. Ανδρουλάκη, ωστόσο κορυφαία στελέχη στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους εξαπέλυαν σφοδρή επίθεση και μάλιστα χωρίς να ακούσουν δεύτερη κουβέντα εναντίον της Χαριλάου Τρικούπη για τα «δύο στα δύο λάθη».
Από τη μια ο κ. Ανδρουλάκης εξαπολύει επιθέσεις στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και ξεκαθαρίζει σε κάθε ευκαιρία ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ μετεκλογικά και από την άλλη φέρνει δίπλα του ένα στέλεχος που έπλεκε το εγκώμιο του Μεγάρου Μαξίμου. Από τη μια ο κ. Ανδρουλάκης …ομνύει στις θεσμικές κινήσεις και από την άλλη η ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης απουσιάζει από το «αντίο» στον μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη- την «κιβωτό της μεταπολίτευσης», κατά τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
Η απάντηση ότι ο πρόεδρος εκπροσωπήθηκε από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη (τον Γραμματέα ΚΟΕΣ) στην κηδεία, κάθε άλλο παρά ακούστηκε πειστική στα αυτιά στελεχών που σημείωναν ότι η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Χάρης Δούκας (Δήμαρχος Αθηναίων), ο Κώστας Τσουκαλάς, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Τηλέμαχος Χυτήρης και άλλοι από το ΠΑΣΟΚ πήγαν για να τιμήσουν τον Σαββόπουλο με δική τους πρωτοβουλία.
Κάποιοι εντός του κόμματος θέτοντας το ερώτημα πώς ο Ανδρουλάκης κατέληξε στην επιλογή Παπαβασιλείου, ισχυρίζονταν στους συνομιλητές τους ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξαν ο Νίκος Μήλης και ο Κώστας Παπαδημητρίου. Ο κ. Μήλης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και Α' αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, έλεγαν ότι γνωρίζει τον μηχανικό (ΤΕΕ) Παπαβασιλείου επί πολλά χρόνια Ο κ. Παπαδημητρίου είναι της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) συντονιστής όλων των δικτύων του ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο είναι έμπιστοι συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη- από την ομάδα που στήριξε σκληρά την επανεκλογή του στην ηγεσία.
Ο Γιώργος Παπαβασιλείου (στέλεχος στην οργάνωση Αγίας Παρασκευής) μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Ανδρουλάκη και αφού στο διαδίκτυο άλλοι «σύντροφοί» του άρχισαν να θυμούνται και να οργίζονται από τα εγκώμια προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπέβαλε την παραίτησή του τελικώς το απόγευμα του Σαββάτου.
Η δήλωση του κ. Παπαβασιλείου έχει ως εξής: «Από το 1974 ως και σήμερα υπήρξα συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους Προέδρους του. Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματος μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.
Μυρίζει μπαρούτιΗ πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου προγραμματιζόταν για αυτήν την εβδομάδα, αλλά αρκετοί πλέον κάθε άλλο παρά στοιχηματίζουν ότι θα γίνει, αφού… μυρίζει έκρηξη. Ακόμη και «προεδρικά» στελέχη που δεν είχαν διατυπώσει ευθαρσώς την αντίθεσή τους με τον διορισμό Παπαβασιλείου αναρωτιούνται για τις «επιπόλαιες» και «αντιφατικές» κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη σε μια καθοριστικής σημασίας στιγμή για το κόμμα.
Ποιοι πρότειναν τον ΠαπαβασιλείουΚαι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ συνεχίζει να χτυπά το προειδοποιητικό τικ-τακ της «βελόνας». Η διαπίστωση του Παύλου Γερουλάνου παραπέμπει στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις και στην αδυναμία της Χαριλάου Τρικούπη να σπάσει τώρα την «οροφή» και να αναπτύξει σχέδιο δημιουργίας ενός ισχυρού εναλλακτικού πόλου προς τις εκλογές.
Οι αναρτήσεις Παπαβασιλείου που οδήγησαν στην παραίτηση
Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη. Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών. Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή. Θα συνεχίσω να είμαι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή από όποια θέση μου ζητηθεί.»
Να σημειωθεί τέλος ότι ο κ. Παπαβασιλείου τον Νοέμβριο του 2020 και με αφορμή περιστατικά βίας σε πανεπιστήμια έγραφε: «Εξαιρετικός Μητσοτάκης, για το φασιστικό παρακράτος των πανεπιστημίων με αριστερό προσωπείο». Στις 15 Απριλίου 2021, έπλεκε το εγκώμιο του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, δίνοντας του συγχαρητήρια για την παρουσία του και τις δηλώσεις του. Σε άλλη ανάρτηση τον Απρίλιο του 2021 τα σχόλια του κ. Παπαβασιλείου αφορούσαν τον τότε γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, για το γεγονός ότι είχαν συγχωνευτεί 25 πιστοποιητικά από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. «Επιτέλους υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι, μπράβο», ήταν το σχόλιό του.
