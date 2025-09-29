Champions League: Μια αγωνιστική στον Σιμεόνε για την αποβολή στο Άνφιλντ
Champions League: Μια αγωνιστική στον Σιμεόνε για την αποβολή στο Άνφιλντ
Ο Αργεντινός τεχνικός αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Λίβερπουλ μετά από επεισόδιο που είχε με φίλαθλο
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε θα εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής στο Champions League, έπειτα από την αποβολή του στο Άνφιλντ, στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη Λίβερπουλ. Ο Αργεντινός τεχνικός των «ροχιμπλάνκος» είδε την κόκκινη κάρτα ύστερα από έντονη αντιπαράθεση με φίλαθλο που τον αποδοκίμαζε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η οποία ολοκληρώθηκε με ήττα για την ομάδα του.
Η ποινή σημαίνει ότι ο Σιμεόνε δεν θα βρίσκεται στον πάγκο του Ατλέτικο Μαδρίτης στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, στο «Μετροπολιτάνο». Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ματς, καθώς θα αποτελέσει το πρώτο εντός έδρας της φετινής διοργάνωσης και το πρώτο μετά τη βαριά ήττα με 5-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Την ευθύνη για τη διαχείριση του αγώνα θα έχει ο στενός συνεργάτης του Σιμεόνε, Νέλσον Βίβας, ο οποίος θα καθοδηγήσει από τον πάγκο τους «ροχιμπλάνκος». Ο «Τσόλο», από την πλευρά του, θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τις κερκίδες, ελπίζοντας πως η ομάδα του θα ανταποκριθεί με θετικό αποτέλεσμα στη δεύτερη υποχρέωσή της στη φετινή διοργάνωση.
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Η ποινή σημαίνει ότι ο Σιμεόνε δεν θα βρίσκεται στον πάγκο του Ατλέτικο Μαδρίτης στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, στο «Μετροπολιτάνο». Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ματς, καθώς θα αποτελέσει το πρώτο εντός έδρας της φετινής διοργάνωσης και το πρώτο μετά τη βαριά ήττα με 5-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Την ευθύνη για τη διαχείριση του αγώνα θα έχει ο στενός συνεργάτης του Σιμεόνε, Νέλσον Βίβας, ο οποίος θα καθοδηγήσει από τον πάγκο τους «ροχιμπλάνκος». Ο «Τσόλο», από την πλευρά του, θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τις κερκίδες, ελπίζοντας πως η ομάδα του θα ανταποκριθεί με θετικό αποτέλεσμα στη δεύτερη υποχρέωσή της στη φετινή διοργάνωση.
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα