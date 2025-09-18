Νέα βίντεο από το επεισόδιο με Σιμεόνε στο Άνφιλντ: «Με προσέβαλαν για 90', αλλά έπρεπε να μείνω ήρεμος» είπε ο Αργεντινός - Η απάντηση του οπαδού με το βεβαρημένο παρελθόν

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, ο Πούλτερ, όταν ήταν 20 ετών, το 2015, είχε τιμωρηθεί με τριετή αποκλεισμό από τα γήπεδα. Αιτία ήταν ένα περιστατικό που συνέβη στον τελευταίο αγώνα του Στίβεν Τζέραρντ στο Άνφιλντ. Τότε, ο Πούλτερ είχε αρνηθεί να μετακινήσει ένα πανό που εμπόδιζε τη θέαση του αγωνιστικού χώρου σε έναν 61χρονο οπαδό και τη σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο.