Ο Αλκαράθ «μένει άφωνος» με το Daytona του 1,3 εκατ. ευρώ του Φέντερερ - Βίντεο
Η αντίδραση του Αλκαράθ στο εμβληματικό Rolex του Φέντερερ
Κάθε φορά που ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Κάρλος Αλκαράθ εμφανίζονται μαζί, το στιγμιότυπο γίνεται ανεκτίμητο για τους φίλους του τένις. Αυτό συνέβη και στην τελευταία διοργάνωση του Laver Cup, όπου οι δύο κορυφαίοι αθλητές –και πρεσβευτές της Rolex– χάρισαν μια σκηνή που γρήγορα έγινε viral.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Τσέχου Γιακούμπ Μένσικ με τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ, οι κάμερες στράφηκαν προς τα αποδυτήρια. Εκεί, ο Φέντερερ πλησίασε τον Αλκαράθ για να του δείξει ένα εντυπωσιακό ρολόι: το Rolex Daytona Blue Sapphire, αξίας περίπου 1,3 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για ένα υπερπολύτιμο κομμάτι που παρουσιάστηκε στο Watches & Wonders 2025 και δεν διατίθεται στην αγορά. Είναι κατασκευασμένο από λευκό χρυσό 18 καρατίων, με κάσα 40mm διακοσμημένη με 36 μπλε ζαφείρια και 54 διαμάντια, ενώ στο καντράν ξεχωρίζουν οι δείκτες με πολύτιμους λίθους. Στο εσωτερικό του «χτυπά» ο μηχανισμός calibre 4131, με αυτονομία 72 ωρών, και ολοκληρώνεται με μπρασελέ Oyster επίσης από λευκό χρυσό.
Ο Αλκαράθ δεν μπόρεσε να κρύψει τον θαυμασμό του, με τις εκφράσεις και τα χαμόγελά του να δείχνουν πως έμεινε εντυπωσιασμένος. Ο Φέντερερ το έβγαλε από τον καρπό του και ο Ισπανός τενίστας τα πήρε τα χέρια και το περιεργάστηκε με την στιγμή να καταγράφεται από τις κάμερες.
Roger Federer letting Carlos Alcaraz - a fellow Rolex ambassador - admire his $1,500,000 white-gold Daytona.— Bastien Fachan (@BastienFachan) September 21, 2025
Iconic 💎 pic.twitter.com/m7ToVEnchf
