Η «έκρηξη» του Φλικ για την απουσία του Γιαμάλ με Βαλένθια: «Η Εθνική Ισπανίας δεν φροντίζει τους παίκτες»
Ο τραυματισμός του Γιαμάλ επιδεινώθηκε και ο προπονητής της Μπαρτσελόνα προχώρησε σε αιχμηρή κριτική προς τον Λουίς ντε λα Φουέντε
Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στη δράση μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων βρίσκει τους «μπλαουγκράνα» χωρίς τον πιο ταλαντούχο παίκτη τους, τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Γερμανός τεχνικός, Χάνσι Φλικ, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που η εθνική Ισπανίας διαχειρίστηκε τον 17χρονο αστέρα.
Ο Γιαμάλ πήγε στην εθνική με ενοχλήσεις, αλλά παρ’ όλα αυτά είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής και στα δύο παιχνίδια, με 73 και 79 λεπτά συμμετοχής αντίστοιχα, χωρίς να έχει κάνει προπονήσεις ενδιάμεσα. «Αυτό δεν είναι φροντίδα προς τους παίκτες», τόνισε με έντονο ύφος ο Φλικ, υπογραμμίζοντας πως ο νεαρός άσος γύρισε στη Βαρκελώνη με ακόμη περισσότερες ενοχλήσεις.
Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα προχώρησε και σε αιχμηρή κριτική προς τον Λουίς ντε λα Φουέντε:
«Η Ισπανία διαθέτει τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο σε κάθε θέση. Η προστασία τους δεν είναι να τους επιβαρύνεις όταν δεν είναι έτοιμοι. Εγώ έχω βρεθεί και στην άλλη πλευρά, ξέρω πως η επικοινωνία είναι σημαντική, αλλά ίσως η γλώσσα να μην βοήθησε. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει περισσότερη προσοχή».
Ο Γιαμάλ θα απουσιάσει από το παιχνίδι με τη Βαλένθια και παραμένει αμφίβολος για το κρίσιμο ματς του Champions League απέναντι στη Νιούκαστλ. Παράλληλα, ο Φλικ επιβεβαίωσε πως ο Φρένκι Ντε Γιονγκ δεν θα είναι διαθέσιμος, ενώ ο νεαρός Μαρκ Μπερνάλ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, αν και δεν θα ξεκινήσει βασικός.
"Lamine Yamal no estarà disponible. Va marxar a la selecció amb dolor i no va entrenar. Li van donar analgèsics per jugar. Tenien com a mínim tres gols d'avantatge en cada partit i va jugar 73 minuts i 79, i entre els partits no va poder entrenar. Això no és cuidar el jugador.… pic.twitter.com/k9IDS1swS4— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 13, 2025
