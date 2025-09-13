Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Καλοκαιρινό σκηνικό και το Σαββατοκύριακο -Αλλάζει από Δεύτερα με βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Με ήπιες καιρικές συνθήκες και λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά ξεκινά το Σαββατοκύριακο, ωστόσο η εικόνα του καιρού αναμένεται να αλλάξει αισθητά από τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο.
Αναλυτικά η πρόγνωση:
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά ενώ στα δυτικά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας τους 34 με 35 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 με 7.
Αναλυτικά η πρόγνωση:
Πρόγνωση για το ΣάββατοΑύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά ενώ στα δυτικά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας τους 34 με 35 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 με 7.
Πρόγνωση για την ΚυριακήΤην Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Αργά το βράδυ ο καιρός θα καταστεί άστατος στη βόρεια χώρα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 7 στο Αιγαίο.
Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδεςΤην Δευτέρα αρχικά θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια, φαινόμενα που γρήγορα θα επηρεάσουν και τα κεντρικά και νότια ανατολικά τμήματα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο πνέοντας με εντάσεις 7 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 6.
Ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
Υποβάθμιση της Γαλλίας από τον Fitch λόγω του αυξανόμενου χρέους
Πένθος στην οικογένεια Λεμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
Υποβάθμιση της Γαλλίας από τον Fitch λόγω του αυξανόμενου χρέους
Πένθος στην οικογένεια Λεμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα