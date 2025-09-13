Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο

Η Εθνική ομάδα ηττήθηκε και με μεγάλη διαφορά στον ημιτελικό από την Τουρκία, όμως ο κόσμος περίμενε τους διεθνείς για να τους υποδεχτεί στο ξενοδοχείο με το ανάλογο χειροκρότημα για τη μέχρι τώρα προσπάθεια