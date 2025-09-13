Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Η Εθνική ομάδα ηττήθηκε και με μεγάλη διαφορά στον ημιτελικό από την Τουρκία, όμως ο κόσμος περίμενε τους διεθνείς για να τους υποδεχτεί στο ξενοδοχείο με το ανάλογο χειροκρότημα για τη μέχρι τώρα προσπάθεια
Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).
Κατά την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο, κόσμος περίμενε τους διεθνείς για να τους υποδεχτεί και τους χειροκρότησε για την μέχρι τώρα προσπάθειά τους.
🇬🇷👏 𝝩𝝤 𝝟𝝚𝝫𝝖𝝠𝝞 𝝭𝝜𝝠𝝖 𝝡𝝖𝝘𝝟𝝚𝝨— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 12, 2025
🙌 Χειροκροτήματα στην επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο μετά τη βαριά ήττα από την Τουρκία!#HellasBasketball #Eurobasket #Eurobasket2025 #GRETUR pic.twitter.com/7ALJ8AlxOZ
