EUROBASKET 2025
Εθνική Μπάσκετ Eurobasket 2025

Η Εθνική ομάδα ηττήθηκε και με μεγάλη διαφορά στον ημιτελικό από την Τουρκία, όμως ο κόσμος περίμενε τους διεθνείς για να τους υποδεχτεί στο ξενοδοχείο με το ανάλογο χειροκρότημα για τη μέχρι τώρα προσπάθεια

Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).

Δείτε το βίντεο:


Κατά την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο, κόσμος περίμενε τους διεθνείς για να τους υποδεχτεί και τους χειροκρότησε για την μέχρι τώρα προσπάθειά τους.

