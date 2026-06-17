Το ΠΑΣΟΚ παίρνει... αποστάσεις από την κόντρα Διαμαντοπούλου - Δούκα: Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη

Με μια διαρροή λογικής «Ποντίου Πιλάτου», στελέχη της Χ. Τρικούπη σημείωναν: Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Χάρη Δούκα σχετικά με τις συνεργασίες, κρατά η ηγεσία του



Με μια διαρροή λογικής «Ποντίου Πιλάτου», στελέχη της Χ. Τρικούπη σημείωναν: «Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη».



Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δεν έκρυβαν την διαφωνία τους και την ενόχλησή τους τόσο για την τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου όσο και για την απάντηση Δούκα. Ως προς την άποψη της κας Διαμαντοπούλου σημείωναν ότι «δεν έπρεπε να πει χαρακτηρίσει "γελοία προσέγγιση" εκείνη του κ. Δούκα γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσει την αντίδρασή του, ενώ προβληματική ήταν και η τοποθέτηση ότι "δεν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη". Και ο δήμαρχος από την πλευρά του απάντησε σε υψηλούς τόνους. Δεν είναι εικόνα αυτή κορυφαίων στελεχών» τόνιζαν μιλώντας στο protothema.



Οι... μύδροι της Διαμαντοπούλου Όλα ξεκίνησαν όταν η



Η κα Διαμαντοπύλου δήλωσε αιχμηρά στο Open ότι η συζήτηση που προσπάθησε να ανοίξει ο δήμαρχος Αθηναίων για συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα είναι «συνταγή για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα για να φεύγουν οι ψηφοφόροι».



«Αυτό το θέμα, που συζητούμε από τώρα, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ», επισήμανε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου.







Δείτε τα σχετικά αποσπάσματα της συνέντευξής της:



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Η αιχμηρή απάντηση Δούκα στη Διαμαντοπούλου Στην κα Διαμαντοπούλου απάντησε λίγο αργότερα ο Χάρης Δούκας. Μέσω ανάρτησής του στα σόσιαλ μίντια, ο δήμαρχος Αθηναίων την κατηγορεί ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ. «Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο».

Αποστάσεις από την δημόσια αντιπαράθεση Αννας Διαμαντοπούλου καισχετικά με τις συνεργασίες, κρατά η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εκτιμώντας ότι οι αντεγκλήσεις αυτές κάνουν κακό στο κόμμα.Ο καθέναςκαι αναλαμβάνει την».Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δεν έκρυβαν την διαφωνία τους και τηντους τόσο για την τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου όσο και για την απάντηση Δούκα. Ως προς την άποψη της κας Διαμαντοπούλου σημείωναν ότι «δεν έπρεπε να πει χαρακτηρίσει "γελοία προσέγγιση" εκείνη του κ. Δούκα γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσει την αντίδρασή του, ενώ προβληματική ήταν και η τοποθέτηση ότι "δεν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη". Και ο δήμαρχος από την πλευρά του απάντησε σε υψηλούς τόνους. Δεν είναι εικόνα αυτή κορυφαίων στελεχών» τόνιζαν μιλώντας στο protothema.Όλα ξεκίνησαν όταν η Αννα Διαμαντοπούλου, εξαπέλυσε μύδρους κατά του Χάρη Δούκα με φόντο τις συνεργασίες για να της απαντήσει στο ίδιο μήκος κύματος ο δήμαρχος Αθηναίων.Η κα Διαμαντοπύλου δήλωσε αιχμηρά στο Open ότι η συζήτηση που προσπάθησε να ανοίξει ο δήμαρχος Αθηναίων για συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα είναι «συνταγή για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα για να φεύγουν οι ψηφοφόροι».«Αυτό το θέμα, που συζητούμε από τώρα, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ», επισήμανε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου.Η πρώην Επίτροπος είπε ακόμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να χαρίσει στη Νέα Δημοκρατία τους κεντρώους ψηφοφόρους, ενώ ξεκαθάρισε ότι το θέμα των συνεργασιών για την διακυβέρνηση θα εξαρτηθεί από την εντολή που θα δώσουν οι ψηφοφόροι στην κάλπη.Δείτε τα σχετικά αποσπάσματα της συνέντευξής της:Στην κα Διαμαντοπούλου απάντησε λίγο αργότερα ο Χάρης Δούκας. Μέσω ανάρτησής του στα σόσιαλ μίντια, ο δήμαρχος Αθηναίων την κατηγορεί ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ. «Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο».

ΣΥΡΙΖΑ: Να πάρει θέση ο Ανδρουλάκης Στον χορό της αντιπαράθεσης μπήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να πάρει θέση για όσα είπε η Άννα Διαμαντοπούλου για την ομαλή πορεία των δημοσιονομικών μας μεγεθών και την καλή αποδοχή της χώρας στο εξωτερικό.



Συγκεκριμένα στο σχόλιό του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε:



«Συμφωνεί ο κ. Ανδρουλάκης με τη δήλωση της κ. Διαμαντοπούλου ότι «ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας -αυτό πρέπει να το παραδεχθώ». Τι λέει ο κ. Τσουκαλάς;».



