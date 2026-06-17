Η Wall Street «σκόνταψε» στη Fed – Η προοπτική νομισματικής σύσφιγξης έφερε απώλειες στους δείκτες

Οι αγορές γύρισαν σε αρνητικό έδαφος μετά τη συνεδρίαση της Fed, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων και τις αβεβαιότητες γύρω από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Ανοδος στις αποδόσεις των ομολόγων - Φρέναρε η μετοχή της SpaceX