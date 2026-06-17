Η Wall Street «σκόνταψε» στη Fed – Η προοπτική νομισματικής σύσφιγξης έφερε απώλειες στους δείκτες
Η Wall Street «σκόνταψε» στη Fed – Η προοπτική νομισματικής σύσφιγξης έφερε απώλειες στους δείκτες
Οι αγορές γύρισαν σε αρνητικό έδαφος μετά τη συνεδρίαση της Fed, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων και τις αβεβαιότητες γύρω από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Ανοδος στις αποδόσεις των ομολόγων - Φρέναρε η μετοχή της SpaceX
Η Wall Street δεν αιφνιδιάστηκε από την απόφαση της Fed να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, όμως σίγουρα δεν περίμενε ένα τόσο σαφές σήμα προς πιθανή αύξηση των επιτοκίων μέσα στη χρονιά. Ειδικά δε, με τον διορισμένο από τον Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, στο τιμόνι. Έτσι, μέσα σε λίγη ώρα οι δείκτες βρέθηκαν στο… κόκκινο, με τον Dow Jones ειδικά να διαγράφει όλα τα κέρδη του και να χάνει και το όριο των 52.000 μονάδων.
Στο ταμπλό, ο Dow έκλεισε με πτώση 507 μονάδων ή 0,98% στις 51.492 μονάδες, ο S&P 500 έκανε βουτιά 1,21% στις 7.420 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 1,35% στις 26.021 μονάδες.
Ριζική αλλαγή τοπίου και στην αγορά ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς να κερδίζει έξι μονάδες στο 4,48% και το πιο ευάλωτο στις νομισματικές κινήσεις 2ετές να εκτινάσσεται κατά σχεδόν 16 μονάδες βάσης στο 4,20%.
Το συμβούλιο της Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,50% με 3,75%, ωστόσο εμφανίστηκε διχασμένο σχετικά με το αν θα χρειαστούν αυξήσεις αργότερα μέσα στο έτος.
Οι νέες οικονομικές προβλέψεις έδειξαν ότι από τους 19 συμμετέχοντες, εννέα αξιωματούχοι αναμένουν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων, ενώ έξι εξ αυτών βλέπουν τουλάχιστον δύο αυξήσεις! Άλλοι εννέα θεώρησαν ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή ή ακόμη και ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει μείωση.
Έτσι, η επικαιροποιημένη Έκθεση Οικονομικών Προβλέψεων και ειδικότερα το περίφημο dot plot έδειξαν το εκτιμώμενο επιτόκιο στο 3,8% στο τέλος του 2026, έναντι 3,4% που προέβλεπε το αντίστοιχο διάγραμμα τον Μάρτιο.Η αναθεώρηση αυτή ισοδυναμεί ουσιαστικά με μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.
Οι αναλυτές εντόπισαν αμέσως ότι ένας αξιωματούχος από τους 19 δεν συμμετείχε στις προβλέψεις, θεωρώντας ότι πιθανότατα ήταν ο Κέβιν Γουόρς.
Πραγματικά, ο νέος πρόεδρος, στις δηλώσεις του, επιβεβαίωσε ότι απέφυγε να πάρει θέση και δεν κατέθεσε πρόβλεψη, παραμένοντας πιστός στην άποψη που έχει εκφράσει ότι πρέπει να αλλάξει η επικοινωνιακή στρατηγική της Fed μέσω της έκθεσης οικονομικών προβλέψεων και της έκδοσης του περίφημου dot plot.
«Το σημαντικότερο συμπέρασμα προήλθε από τις προβλέψεις για τα επιτόκια», σχολίασε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro. «Οι αγορές ήταν προετοιμασμένες για υψηλότερα επιτόκια, όμως οι προβλέψεις της Fed δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να παραμείνουν πιο επιθετικοί από όσο περίμεναν οι επενδυτές».
Στην ανακοίνωσή της, η Fed τόνισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος και επανέλαβε τη δέσμευσή της για διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών. Παράλληλα, συνέχισε να χαρακτηρίζει την οικονομική ανάπτυξη ως «ισχυρή».
Όμως, η νέα έκθεση των οικονομολόγων της κεντρικής τράπεζας αποτύπωσε σαφώς την επιδείνωση των δεδομένων. Η νέα πρόβλεψη για τον φετινό πληθωρισμό αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, στο 3,6% για τον γενικό δείκτη και στο 3,3% για τον δομικό πληθωρισμό, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια. Τον Μάρτιο οι αντίστοιχες προβλέψεις ήταν στο 2,7%.
Αντιστοίχως επιδεινώθηκε η εκτίμηση για την ανάπτυξη που πλέον αναμένεται στο 2,2% από το 2,4% της προηγούμενης έκθεσης.
Στο ταμπλό, ο Dow έκλεισε με πτώση 507 μονάδων ή 0,98% στις 51.492 μονάδες, ο S&P 500 έκανε βουτιά 1,21% στις 7.420 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 1,35% στις 26.021 μονάδες.
Ριζική αλλαγή τοπίου και στην αγορά ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς να κερδίζει έξι μονάδες στο 4,48% και το πιο ευάλωτο στις νομισματικές κινήσεις 2ετές να εκτινάσσεται κατά σχεδόν 16 μονάδες βάσης στο 4,20%.
Το συμβούλιο της Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,50% με 3,75%, ωστόσο εμφανίστηκε διχασμένο σχετικά με το αν θα χρειαστούν αυξήσεις αργότερα μέσα στο έτος.
Οι νέες οικονομικές προβλέψεις έδειξαν ότι από τους 19 συμμετέχοντες, εννέα αξιωματούχοι αναμένουν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων, ενώ έξι εξ αυτών βλέπουν τουλάχιστον δύο αυξήσεις! Άλλοι εννέα θεώρησαν ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή ή ακόμη και ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει μείωση.
Έτσι, η επικαιροποιημένη Έκθεση Οικονομικών Προβλέψεων και ειδικότερα το περίφημο dot plot έδειξαν το εκτιμώμενο επιτόκιο στο 3,8% στο τέλος του 2026, έναντι 3,4% που προέβλεπε το αντίστοιχο διάγραμμα τον Μάρτιο.Η αναθεώρηση αυτή ισοδυναμεί ουσιαστικά με μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.
Οι αναλυτές εντόπισαν αμέσως ότι ένας αξιωματούχος από τους 19 δεν συμμετείχε στις προβλέψεις, θεωρώντας ότι πιθανότατα ήταν ο Κέβιν Γουόρς.
Πραγματικά, ο νέος πρόεδρος, στις δηλώσεις του, επιβεβαίωσε ότι απέφυγε να πάρει θέση και δεν κατέθεσε πρόβλεψη, παραμένοντας πιστός στην άποψη που έχει εκφράσει ότι πρέπει να αλλάξει η επικοινωνιακή στρατηγική της Fed μέσω της έκθεσης οικονομικών προβλέψεων και της έκδοσης του περίφημου dot plot.
«Το σημαντικότερο συμπέρασμα προήλθε από τις προβλέψεις για τα επιτόκια», σχολίασε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro. «Οι αγορές ήταν προετοιμασμένες για υψηλότερα επιτόκια, όμως οι προβλέψεις της Fed δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να παραμείνουν πιο επιθετικοί από όσο περίμεναν οι επενδυτές».
Στην ανακοίνωσή της, η Fed τόνισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος και επανέλαβε τη δέσμευσή της για διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών. Παράλληλα, συνέχισε να χαρακτηρίζει την οικονομική ανάπτυξη ως «ισχυρή».
Όμως, η νέα έκθεση των οικονομολόγων της κεντρικής τράπεζας αποτύπωσε σαφώς την επιδείνωση των δεδομένων. Η νέα πρόβλεψη για τον φετινό πληθωρισμό αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, στο 3,6% για τον γενικό δείκτη και στο 3,3% για τον δομικό πληθωρισμό, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια. Τον Μάρτιο οι αντίστοιχες προβλέψεις ήταν στο 2,7%.
Αντιστοίχως επιδεινώθηκε η εκτίμηση για την ανάπτυξη που πλέον αναμένεται στο 2,2% από το 2,4% της προηγούμενης έκθεσης.
Ο Κέβιν Γουόρς, στην συνέντευξη Τύπου, ανήγγειλε ευρείες μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία και τη δομή της Fed, με τη σύσταση πέντε ομάδων εργασίας (task forces) που μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα αναλάβουν να εξετάσουν τις αλλαγές αυτές στα εξής πεδία: την επικοινωνιακή πολιτική, τη διαχείριση του ισολογισμού, τη χρήση και εξάρτηση από τις υφιστάμενες πηγές δεδομένων, την παραγωγικότητα και την απασχόληση, καθώς και τα πλαίσια ανάλυσης του πληθωρισμού.
Ωστόσο απαντώντας στις καταιγιστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επανεξέτασης του στόχου του 2% για τον πληθωρισμό, κάτι που ερμηνεύτηκε ως νίκη των γερακιών που ανοίγει όντως το δρόμο για νομισματική στροφή, εφόσον ο πληθωρισμός παραμείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα (το Μάιο διαμορφώθηκε στο 4,2%)
«Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαιώνει ότι η πρόσφατη στροφή της Fed προς πιο αυστηρή στάση δεν σχετίζεται μόνο με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας», σχολίασε ο Κέι Χέιγκ της Goldman Sachs Asset Management. «Παρά την πρόσφατη πτώση του πετρελαίου, τα μισά μέλη της FOMC αναμένουν αυξήσεις επιτοκίων ακόμη και μέσα στη φετινή χρονιά, αντανακλώντας τη δύναμη της αγοράς εργασίας και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό».
Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, πλέον οι traders βλέπουν 66% πιθανότητα για αύξηση επιτοκίων κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και 23,5% πιθανότητα τα επιτόκια να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης.
Μέσα στο κλίμα αυτό σίγουρα δεν βοήθησε το γεγονός ότι οι ελπίδες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν δέχθηκαν πλήγμα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν δεν είναι ικανοποιημένος από τους όρους της συμφωνίας.
«Όχι, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να τους πυροβολούμε και να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία.
Και συνέχισε: «Αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα επιστρέψουμε αμέσως στις βόμβες, κατευθείαν πάνω από τα κεφάλια τους».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, το μνημόνιο κατανόησης αποτελείται από 14 σημεία και περιλαμβάνει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Οι εξελίξεις αυτές σταμάτησαν την πολυήμερη πτώση των τιμών του πετρελαίου, που παρόλ’ αυτά παρέμειναν κάτω από τα 80 δολάρια. Το Brent ανέβηκε στα 79,55 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 76,79.
Στις εταιρικές εξελίξεις, η SpaceX υποχώρησε για πρώτη φορά μετά την ιστορική εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, κατά περίπου 6%, βάζοντας τέλος στο τριήμερο ράλι που την είχε οδηγήσει πάνω από την Amazon και στην πέμπτη θέση των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως με βάση την κεφαλαιοποίηση.
Παράλληλα, η Blue Origin έχει ήδη ξεκινήσει την αποκατάσταση της εξέδρας εκτόξευσης στη Φλόριντα όπου εξερράγη τον περασμένο μήνα ο πύραυλος New Glenn, επιδιώκοντας να επιστρέψει σε πτήσεις εντός του έτους και να αναζωογονήσει τις φιλοδοξίες της να ανταγωνιστεί τη SpaceX.
Στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ο διευθύνων σύμβουλος της CME Group, Τέρι Ντάφι, ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του την 1η Μαρτίου, έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια στο τιμόνι του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου παραγώγων στον κόσμο. Τη θέση του θα αναλάβει η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Λιν Φιτζπάτρικ, ενώ ο ίδιος θα μετακινηθεί στη θέση του εκτελεστικού προέδρου.
Η La-Z-Boy κατέγραψε σημαντικά κέρδη μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τέταρτο τρίμηνο, γεγονός που έδωσε ώθηση στη μετοχή της, όπως και της UniQure, καθώς γνωστοποίησε ότι θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση έγκρισης στις ΗΠΑ για τη γονιδιακή θεραπεία της κατά της νόσου Χάντινγκτον χωρίς να απαιτηθεί νέα κλινική μελέτη.
Στον αντίποδα, οι τραπεζικές και χρηματοοικονομικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για παρατεταμένη περίοδο υψηλών επιτοκίων.
Σημαντική πτώση κατέγραψε, επίσης, η Amazon, η οποία πιέστηκε καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μεγάλες μετοχές ανάπτυξης, ενώ οι πετρελαϊκοί όμιλοι όπως η BP και η Shell, συνέχισαν να πιέζονται από την αποκλιμάκωση του μαύρου χρυσού.
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Ωστόσο απαντώντας στις καταιγιστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επανεξέτασης του στόχου του 2% για τον πληθωρισμό, κάτι που ερμηνεύτηκε ως νίκη των γερακιών που ανοίγει όντως το δρόμο για νομισματική στροφή, εφόσον ο πληθωρισμός παραμείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα (το Μάιο διαμορφώθηκε στο 4,2%)
«Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαιώνει ότι η πρόσφατη στροφή της Fed προς πιο αυστηρή στάση δεν σχετίζεται μόνο με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας», σχολίασε ο Κέι Χέιγκ της Goldman Sachs Asset Management. «Παρά την πρόσφατη πτώση του πετρελαίου, τα μισά μέλη της FOMC αναμένουν αυξήσεις επιτοκίων ακόμη και μέσα στη φετινή χρονιά, αντανακλώντας τη δύναμη της αγοράς εργασίας και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό».
Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, πλέον οι traders βλέπουν 66% πιθανότητα για αύξηση επιτοκίων κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και 23,5% πιθανότητα τα επιτόκια να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης.
Μέσα στο κλίμα αυτό σίγουρα δεν βοήθησε το γεγονός ότι οι ελπίδες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν δέχθηκαν πλήγμα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν δεν είναι ικανοποιημένος από τους όρους της συμφωνίας.
«Όχι, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να τους πυροβολούμε και να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία.
Και συνέχισε: «Αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα επιστρέψουμε αμέσως στις βόμβες, κατευθείαν πάνω από τα κεφάλια τους».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, το μνημόνιο κατανόησης αποτελείται από 14 σημεία και περιλαμβάνει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Οι εξελίξεις αυτές σταμάτησαν την πολυήμερη πτώση των τιμών του πετρελαίου, που παρόλ’ αυτά παρέμειναν κάτω από τα 80 δολάρια. Το Brent ανέβηκε στα 79,55 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 76,79.
Στις εταιρικές εξελίξεις, η SpaceX υποχώρησε για πρώτη φορά μετά την ιστορική εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, κατά περίπου 6%, βάζοντας τέλος στο τριήμερο ράλι που την είχε οδηγήσει πάνω από την Amazon και στην πέμπτη θέση των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως με βάση την κεφαλαιοποίηση.
Παράλληλα, η Blue Origin έχει ήδη ξεκινήσει την αποκατάσταση της εξέδρας εκτόξευσης στη Φλόριντα όπου εξερράγη τον περασμένο μήνα ο πύραυλος New Glenn, επιδιώκοντας να επιστρέψει σε πτήσεις εντός του έτους και να αναζωογονήσει τις φιλοδοξίες της να ανταγωνιστεί τη SpaceX.
Στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ο διευθύνων σύμβουλος της CME Group, Τέρι Ντάφι, ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του την 1η Μαρτίου, έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια στο τιμόνι του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου παραγώγων στον κόσμο. Τη θέση του θα αναλάβει η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Λιν Φιτζπάτρικ, ενώ ο ίδιος θα μετακινηθεί στη θέση του εκτελεστικού προέδρου.
Η La-Z-Boy κατέγραψε σημαντικά κέρδη μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τέταρτο τρίμηνο, γεγονός που έδωσε ώθηση στη μετοχή της, όπως και της UniQure, καθώς γνωστοποίησε ότι θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση έγκρισης στις ΗΠΑ για τη γονιδιακή θεραπεία της κατά της νόσου Χάντινγκτον χωρίς να απαιτηθεί νέα κλινική μελέτη.
Στον αντίποδα, οι τραπεζικές και χρηματοοικονομικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για παρατεταμένη περίοδο υψηλών επιτοκίων.
Σημαντική πτώση κατέγραψε, επίσης, η Amazon, η οποία πιέστηκε καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μεγάλες μετοχές ανάπτυξης, ενώ οι πετρελαϊκοί όμιλοι όπως η BP και η Shell, συνέχισαν να πιέζονται από την αποκλιμάκωση του μαύρου χρυσού.
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