Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Champions League: Τρομερός Τζόλης, δύο ασίστ σε τέσσερα λεπτά απέναντι στη Ρέιντζερς στη Σκωτία - Βίντεο
Champions League: Τρομερός Τζόλης, δύο ασίστ σε τέσσερα λεπτά απέναντι στη Ρέιντζερς στη Σκωτία - Βίντεο
Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός έφτιαξε τα δύο γκολ της Μπριζ με τη Ρέιντζερς στο ματς των δύο ομάδων στο Champions League
Ιδανική αρχή για την Μπριζ, η οποία διαλύει την Ρέιντζερς, 3-0 εκτός έδρας για τον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League, με το Χρήστο Τζόλη να ξεχωρίζει με δύο ασίστ.
Μόλις στο 3ο λεπτό ο Τζόλης από μία φάση που έμοιαζε... σκοτωμένη έστειλε τη μπάλα μπροστά και με δύναμη με τον Βέρμαντ με εξαιρετικό τελείωμα να κάνει το 0-1 για τη Μπριζ απέναντι στη Ρέιντζερς.
Στο 7ο από δικό του κόρνερ πετάχτηκε ο Σπίλερς και έγραψε το 0-2. Δείτε τα 2 γκολ πιο κάτω με την UEFA να του καταγράφει 2 ασίστ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου
Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες του» σχολιάζουν
Μόλις στο 3ο λεπτό ο Τζόλης από μία φάση που έμοιαζε... σκοτωμένη έστειλε τη μπάλα μπροστά και με δύναμη με τον Βέρμαντ με εξαιρετικό τελείωμα να κάνει το 0-1 για τη Μπριζ απέναντι στη Ρέιντζερς.
Στο 7ο από δικό του κόρνερ πετάχτηκε ο Σπίλερς και έγραψε το 0-2. Δείτε τα 2 γκολ πιο κάτω με την UEFA να του καταγράφει 2 ασίστ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου
Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα