Champions League: Τρομερός Τζόλης, δύο ασίστ σε τέσσερα λεπτά απέναντι στη Ρέιντζερς στη Σκωτία - Βίντεο
Χρήστος Τζόλης Μπριζ Champions League

Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός έφτιαξε τα δύο γκολ της Μπριζ με τη Ρέιντζερς στο ματς των δύο ομάδων στο Champions League

Ιδανική αρχή για την Μπριζ, η οποία διαλύει την Ρέιντζερς, 3-0 εκτός έδρας για τον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League, με το Χρήστο Τζόλη να ξεχωρίζει με δύο ασίστ.

Μόλις στο 3ο λεπτό ο Τζόλης από μία φάση που έμοιαζε... σκοτωμένη έστειλε τη μπάλα μπροστά και με δύναμη με τον Βέρμαντ με εξαιρετικό τελείωμα να κάνει το 0-1 για τη Μπριζ απέναντι στη Ρέιντζερς.

Στο 7ο από δικό του κόρνερ πετάχτηκε ο Σπίλερς και έγραψε το 0-2. Δείτε τα 2 γκολ πιο κάτω με την UEFA να του καταγράφει 2 ασίστ.




