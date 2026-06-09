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Άρης: Τη Δευτέρα 15/6 η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη
Άρης: Τη Δευτέρα 15/6 η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη
Στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσία του νέου προπονητή του Άρη
Μετράμε αντίστροφα πλέον για την εποχή Βασίλη Σπανούλη στους κιτρινόμαυρους.
Όπως έγινε γνωστό σήμερα η ΚΑΕ Άρης την ερχόμενη Δευτέρα (15/6) θα παρουσιάσει και επίσημα τον νέο τεχνικό της ομάδας, ενώ θα προηγηθεί η συνέντευξη Τύπου της διοίκησης.
Αναλυτικά η ενημέρωση:
«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 15/06 θα λάβει χώρα συνέντευξη Τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Η διοίκηση θα κάνει τον έως τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την «επόμενη μέρα», ενώ ακολούθως θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη», αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης.
Όπως έγινε γνωστό σήμερα η ΚΑΕ Άρης την ερχόμενη Δευτέρα (15/6) θα παρουσιάσει και επίσημα τον νέο τεχνικό της ομάδας, ενώ θα προηγηθεί η συνέντευξη Τύπου της διοίκησης.
Αναλυτικά η ενημέρωση:
«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 15/06 θα λάβει χώρα συνέντευξη Τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Η διοίκηση θα κάνει τον έως τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την «επόμενη μέρα», ενώ ακολούθως θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη», αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης.
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