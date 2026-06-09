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Παναθηναϊκός: Συνάντηση με την ΕΟΚ και επιβεβαίωση... διάστασης απόψεων
Παναθηναϊκός: Συνάντηση με την ΕΟΚ και επιβεβαίωση... διάστασης απόψεων
Ο Διευθυντής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός, μίλησε στο περιθώριο της media day εν όψει του Game 4 της σειράς των τελικών της GBL
Το θερμόμετρο στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL χτυπάει κόκκινο καθώς και μετά το φινάλε του Game 3 είχαμε αρκετή ένταση με διαμαρτυρίες, καταγγελίες και όλα τα... συνηθισμένα που ακολουθούν ένα ντέρμπι αιωνίων.
Με το Game 4 να ακολουθεί το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00) ο Παναθηναϊκός ζήτησε και συναντήθηκε με τα μέλη της ΚΕΔ/ΕΟΚ, χωρίς ωστόσο οι πράσινοι να αποκαλύψουν το περιεχόμενο των συζητήσεων με τον GM της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Κοντό να κάνει λόγο για... διάσταση απόψεων.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Η αλήθεια είναι ότι με κοινή μπασκετική λογική όλοι βλέπουμε τι έχει συμβεί. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό το σκορ της σειράς. Όλοι έχετε δει τι έχει γίνει, κάποια πράγματα αγγίζουν τα όρια του μη φυσιολογικού, αλλά προσπαθούμε να τηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Θεωρούμε ότι προπονητής και παίκτες είναι νικητές και θα δώσουμε το 200% για να στείλουμε τη σειρά σε 5ο ματς.
Έχουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών, έχουμε άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και καλούμαστε κάθε μέρα να ανταπεξέρθουμε, κυρίως οι παίκτες και οι προπονητές γιατί αυτοί μοχθούν κάθε μέρα και στο τέλος δεν παίρνουν αυτό που αξίζουν».
Ισχύει η πληροφορία για συνάντηση σας με την ΕΟΚ: «Ναι, ισχύει ότι ζητήσαμε να γίνει μια συνάντηση. Συναντηθήκαμε με τους κ.κ. Σβερκούνο, Πηλοΐδη, Μπίτη, Κουκουλεκίδη (μέλη της ΚΕΔ) την οποία δεν θέλαμε να τη δημοσιοποιήσουμε... Καταθέσαμε κάποια αιτήματα, αλλά είναι προφανές ότι έχουμε διάσταση απόψεων... Περιμένουμε να δούμε την αντίδραση τους σε αυτά που καταθέσαμε και θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια διαφορετική λογική από την πλευρά της ΚΕΔ και των διαιτητών».
Το μήνυμα του για τον κόσμο: «Εμείς στον κόσμο θέλοουμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ με ότι έχει γίνει ή δεν έχει γίνει... Μπορεί να περιμέναν καλύτερη χρονια και αποτελέσματα αλλά είναι συγκλονιστικό το πόσο μας στηρίζει και θα το δείτε και αύριο. Θα είμαστε ενωμένοι όλοι μέχρι το φινάλε και όλοι αζί θα πάρουμε τις αποφάσεις για την επόμενη μέρα. με γνώμονα το καλό του Παναθηναϊκού και όλα όσα βιώνουμε. Πιστέψτε με δεν είναι καθόλου εύκολα να τα αντιμετωπίσεις, αλλά ο ΠΑΟ έχει το σθένος και τη δύναμη και την ορμή για να αντιμετωπίσει τα πάντα».
Με το Game 4 να ακολουθεί το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00) ο Παναθηναϊκός ζήτησε και συναντήθηκε με τα μέλη της ΚΕΔ/ΕΟΚ, χωρίς ωστόσο οι πράσινοι να αποκαλύψουν το περιεχόμενο των συζητήσεων με τον GM της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Κοντό να κάνει λόγο για... διάσταση απόψεων.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Η αλήθεια είναι ότι με κοινή μπασκετική λογική όλοι βλέπουμε τι έχει συμβεί. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό το σκορ της σειράς. Όλοι έχετε δει τι έχει γίνει, κάποια πράγματα αγγίζουν τα όρια του μη φυσιολογικού, αλλά προσπαθούμε να τηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Θεωρούμε ότι προπονητής και παίκτες είναι νικητές και θα δώσουμε το 200% για να στείλουμε τη σειρά σε 5ο ματς.
Έχουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών, έχουμε άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και καλούμαστε κάθε μέρα να ανταπεξέρθουμε, κυρίως οι παίκτες και οι προπονητές γιατί αυτοί μοχθούν κάθε μέρα και στο τέλος δεν παίρνουν αυτό που αξίζουν».
Ισχύει η πληροφορία για συνάντηση σας με την ΕΟΚ: «Ναι, ισχύει ότι ζητήσαμε να γίνει μια συνάντηση. Συναντηθήκαμε με τους κ.κ. Σβερκούνο, Πηλοΐδη, Μπίτη, Κουκουλεκίδη (μέλη της ΚΕΔ) την οποία δεν θέλαμε να τη δημοσιοποιήσουμε... Καταθέσαμε κάποια αιτήματα, αλλά είναι προφανές ότι έχουμε διάσταση απόψεων... Περιμένουμε να δούμε την αντίδραση τους σε αυτά που καταθέσαμε και θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια διαφορετική λογική από την πλευρά της ΚΕΔ και των διαιτητών».
Το μήνυμα του για τον κόσμο: «Εμείς στον κόσμο θέλοουμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ με ότι έχει γίνει ή δεν έχει γίνει... Μπορεί να περιμέναν καλύτερη χρονια και αποτελέσματα αλλά είναι συγκλονιστικό το πόσο μας στηρίζει και θα το δείτε και αύριο. Θα είμαστε ενωμένοι όλοι μέχρι το φινάλε και όλοι αζί θα πάρουμε τις αποφάσεις για την επόμενη μέρα. με γνώμονα το καλό του Παναθηναϊκού και όλα όσα βιώνουμε. Πιστέψτε με δεν είναι καθόλου εύκολα να τα αντιμετωπίσεις, αλλά ο ΠΑΟ έχει το σθένος και τη δύναμη και την ορμή για να αντιμετωπίσει τα πάντα».
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