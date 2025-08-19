Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα
Ένας 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς στη Μυτιλήνη - Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα
Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, κίνητρό του ήταν η αντεκδίκηση προς συμπολίτες του
Σε σημαντική εξέλιξη για τις έρευνες σχετικά με τα αλλεπάλληλα περιστατικά πυρκαγιών στη Μυτιλήνη, 57χρονος ημεδαπός έχει ομολογήσει την πρόκληση τεσσάρων εμπρησμών που σημειώθηκαν στις 15 Αυγούστου 2025 σε διαφορετικά σημεία της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των πυρκαγιών που παραδέχτηκε ότι προκάλεσε, περιλαμβάνεται και αυτή που έκαψε ολοσχερώς νταλίκα φορτωμένη με περίπου 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και κινητοποιώντας μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που μετέβη στη Μυτιλήνη εντόπισε τον ύποπτο, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΕΛΑΣ, ο οποίος οδηγήθηκε για ανάκριση και κατόπιν ομολόγησε τις πράξεις του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους ανακριτικούς υπαλλήλους, κίνητρό του ήταν η αντεκδίκηση προς συμπολίτες του. Μάλιστα, ομολόγησε ότι τις δύο πρώτες φωτιές τις έβαλε για αντεκδίκηση στους δύο ενοικιαστές των εκτάσεων, την τρίτη γιατί «θόλωσε», ενώ την τέταρτη για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ΓΕ.Π.Α.Δ Βόρειου Αιγαίου τα τέσσερα περιστατικά εμπρησμού στη Λέσβο σημειώθηκαν:
α) την 10:00 ώρα σε αγροτική έκταση στο 3ο χλμ της Ε.Ο. Φίλιας - Ανεμώτιας όπου αποτεφρώθηκε -1- στρέμμα χορτολιβαδικής έκτασης,
β) την 17:00 ώρα σε αγροτική έκταση πλησίον του οικισμού της Φίλιας όπου αποτεφρώθηκαν -100- τ.μ. χορτολιβαδικής έκτασης,
γ) την 21:00 ώρα σε δασική έκταση στο 2ο χλμ της Ε.Ο. Φίλιας – Σκαλοχωρίου όπου αποτεφρώθηκαν -40- στρέμματα δασικής έκτασης και
δ) την 21:50 ώρα σε πλατφόρμα φορτηγού πλησίον του οικισμού της Ανεμώτιας η οποία ήταν σταθμευμένη στο σημείο και έμφορτη με δέματα άχυρου.
Η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο, η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του εμπρηστή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των πυρκαγιών που παραδέχτηκε ότι προκάλεσε, περιλαμβάνεται και αυτή που έκαψε ολοσχερώς νταλίκα φορτωμένη με περίπου 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και κινητοποιώντας μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που μετέβη στη Μυτιλήνη εντόπισε τον ύποπτο, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΕΛΑΣ, ο οποίος οδηγήθηκε για ανάκριση και κατόπιν ομολόγησε τις πράξεις του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους ανακριτικούς υπαλλήλους, κίνητρό του ήταν η αντεκδίκηση προς συμπολίτες του. Μάλιστα, ομολόγησε ότι τις δύο πρώτες φωτιές τις έβαλε για αντεκδίκηση στους δύο ενοικιαστές των εκτάσεων, την τρίτη γιατί «θόλωσε», ενώ την τέταρτη για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ΓΕ.Π.Α.Δ Βόρειου Αιγαίου τα τέσσερα περιστατικά εμπρησμού στη Λέσβο σημειώθηκαν:
α) την 10:00 ώρα σε αγροτική έκταση στο 3ο χλμ της Ε.Ο. Φίλιας - Ανεμώτιας όπου αποτεφρώθηκε -1- στρέμμα χορτολιβαδικής έκτασης,
β) την 17:00 ώρα σε αγροτική έκταση πλησίον του οικισμού της Φίλιας όπου αποτεφρώθηκαν -100- τ.μ. χορτολιβαδικής έκτασης,
γ) την 21:00 ώρα σε δασική έκταση στο 2ο χλμ της Ε.Ο. Φίλιας – Σκαλοχωρίου όπου αποτεφρώθηκαν -40- στρέμματα δασικής έκτασης και
δ) την 21:50 ώρα σε πλατφόρμα φορτηγού πλησίον του οικισμού της Ανεμώτιας η οποία ήταν σταθμευμένη στο σημείο και έμφορτη με δέματα άχυρου.
Η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο, η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του εμπρηστή.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα