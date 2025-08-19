«Ήταν σαν βόμβα» - Βίντεο από την επιχείρηση απομάκρυνσης του λεωφορείου που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου
Το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο σε τερματικό σταθμό, όταν κύλησε στην κατηφόρα και έπεσε πάνω στο ισόγειο πολυκατοικίας, προκαλώντας υλικές ζημιές
Την απομάκρυνση του λεωφορείου της συγκοινωνιακής γραμμής 409, από το διώροφο σπίτι στου Παπάγου, στο οποίο έχει καρφωθεί από χθες το απόγευμα, προσπαθούν να πετύχουν με συρματόσχοινο οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό της πλατείας Κονίτσης και κύλησε στην κατηφόρα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει σε πολυκατοικία και να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές στο ισόγειο, σε ένα από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, αλλά και στο σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στο σημείο, χωρίς να προκύψει τραυματισμός.
Κατά πληροφορίες, διεκόπη για προληπτικούς λόγους η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή του ατυχήματος, προκειμένου να γίνει επισκευή των σωληνώσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.
Κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο και με τον ίδιο τρόπο, ενώ ακριβώς δίπλα υπάρχει παιδική χαρά. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν, την προηγούμενη φορά είχε λυθεί το χειρόφρενο και μένει να διαπιστωθεί αν το ίδιο συνέβη και τώρα. «Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου, θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο. Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι. Προφανώς λύθηκε το χειρόφρενο από ότι μας είπε ο οδηγός. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι» είπε κάτοικος.
Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.
