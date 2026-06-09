Μουντιάλ 2026: Το Ιράν καταγγέλει ότι ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που πήραν οι οπαδοί του

Μετά τα προβλήματα με τις βίζες των μελών της αποστολής, η Ομοσπονδία του Ιράν κατήγγειλε ότι δεν επιτρέπεται στους φίλους της Εθνικής ομάδας να την ενισχύσουν στους αγώνες της στο Παγκόσμιο Κύπελλο