Μουντιάλ 2026: Το Ιράν καταγγέλει ότι ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που πήραν οι οπαδοί του
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Μουντιάλ 2026: Το Ιράν καταγγέλει ότι ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που πήραν οι οπαδοί του

Μετά τα προβλήματα με τις βίζες των μελών της αποστολής, η Ομοσπονδία του Ιράν κατήγγειλε ότι δεν επιτρέπεται στους φίλους της Εθνικής ομάδας να την ενισχύσουν στους αγώνες της στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Μουντιάλ 2026: Το Ιράν καταγγέλει ότι ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που πήραν οι οπαδοί του
Από το «πρώτο Μουντιάλ της τεχνητής νοημοσύνης» (λόγω της αυξανόμενης επιρροής της τεχνολογίας), στο «Μουντιάλ της ντροπής»!

Τα όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή δεν έχουν προηγούμενο... Η αποστολή του Ιράν αναγκάστηκε να αλλάξει το προπονητικό της κέντρο και να εγκατασταθεί στην Τιχουάνα, καθώς οι ΗΠΑ δημιούργησαν προβλήματα με τις βίζες μελών της αποστολής (κάποιοι αποκλείστηκαν) και θα μπαίνει σε αμερικανικό έδαφος μόνο για τους αγώνες (δύο στο Λος Άντζελες, ένας στο Σιάτλ) του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τη Δευτέρα (8/6) έγινε γνωστό ότι οι τελωνειακές αρχές στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αρτάν, ο οποίος το 2025 ήταν ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής και είχε επιλεχθεί από τη FIFA για να σφυρίξει στο Μουντιάλ 2026!

Σήμερα ήρθε το νέο χτύπημα με την Ομοσπονδία του Ιράν να ανακοινώνει ότι της αφαιρέθηκε το δικαίωμα της κατανομής των εισιτηρίων μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026 αφήνοντας τους υποστηρικτές της, οι οποίοι είχαν ήδη κάνει ταξιδιωτικά σχέδια, ανήμπορους να παρακολουθήσουν τους αγώνες της ομάδας τους.

«Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι πολλοί Ιρανοί ποδοσφαιρόφιλοι, βασιζόμενοι στην επίσημα ανακοινωθείσα διαδικασία, είχαν ήδη κάνει τον απαραίτητο προγραμματισμό για να παρευρεθούν στους αγώνες», πρόσθεσε η FFIRI σε ανακοίνωσή της.
Η στέρηση της πρόσβασης των Ιρανών υποστηρικτών στη νόμιμη και επίσημη κατανομή των εισιτηρίων τους είναι μια ενέργεια αντίθετη προς το πνεύμα που διέπει τις διεθνείς διοργανώσεις και την αρχή της ισότητας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.
Αυτή η εξέλιξη εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την παρέμβαση μη αθλητικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων στη διοργάνωση του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον κόσμο», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Κάθε συμμετέχουσα ομοσπονδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο λαμβάνει το 8% των εισιτηρίων για κάθε έναν από τους αγώνες της, προκειμένου να τα διαθέσει στους φιλάθλους σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια.

Η Ομοσπονδία του Ιράν δεν διευκρίνισε ποιος έλαβε την απόφαση να παρακρατήσει τα εισιτήρια (FIFA ή κυβέρνηση των ΗΠΑ), αλλά κάλεσε τη FIFA, να τηρήσει «τις αρχές της ουδετερότητας, της δικαιοσύνης και των θεσπισμένων κανονισμών» και της ζήτησε να αποτρέψει εξωαγωνιστικά ζητήματα από το να επισκιάσουν το τουρνουά.

Πάντως όπως και στην περίπτωση του Σομαλού διαιτητή η FIFA δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο.

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