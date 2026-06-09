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Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Γιαννούλη
Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Γιαννούλη
Ο διεθνής αμυντικός ζήτησε επιπλέον χρόνο και οι ερυθρόλευκοι αποφάσισαν να κινηθούν για άλλες περιπτώσεις
Νέα ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος χθες εμφανιζόταν να βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αλλά σήμερα το σκηνικό άλλαξε.
Αρχικά νωρίς το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ έκανε νέα προσέγγιση στην Άουγκσμπουργκ ανεβάζοντας την προσφορά του (3 εκατομμύρια ευρώ συν ένα με τη μορφή μπόνους), με τους ερυθρόλευκους να ζητούν από την πλευρά του διεθνούς άσου μια άμεση απάντηση για να τελειώσει η μεταγραφή του.
Ωστόσο η πλευρά του αριστερού μπακ ζήτησε επιπλέον χρόνο με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να ενημερώσει ότι αποσύρεται από την υπόθεση και πλέον ο ΠΑΟΚ φαντάζει ως το φαβορί για την απόκτηση του.
Αρχικά νωρίς το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ έκανε νέα προσέγγιση στην Άουγκσμπουργκ ανεβάζοντας την προσφορά του (3 εκατομμύρια ευρώ συν ένα με τη μορφή μπόνους), με τους ερυθρόλευκους να ζητούν από την πλευρά του διεθνούς άσου μια άμεση απάντηση για να τελειώσει η μεταγραφή του.
Ωστόσο η πλευρά του αριστερού μπακ ζήτησε επιπλέον χρόνο με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να ενημερώσει ότι αποσύρεται από την υπόθεση και πλέον ο ΠΑΟΚ φαντάζει ως το φαβορί για την απόκτηση του.
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