Roland Garros, Αλκαράθ - Τζόκοβιτς 1-3: Στον τελικό ο Νόλε

Στον τελικό θα παίξει με τον Ζβέρεφ ή τον Ρουντ.Στο 1ο σετ με το σερβίς του ο Νόβακ Τζόκοβιτς προηγήθηκε με 2-1 και με μπρέικ έφτασε στο 3-1. Υπερασπίστηκε το μπρέικ του με το σερβίς για το 4-1 αλλά ο Ισπανός μείωσε σε 4-2. Ο Νόλε έσβησε 3 μπρέικ πόιντ του Κάρλος και προηγήθηκε με 5-2.Ο Τζόκοβιτς έφτασε σε μπρέικ (σετ) πόιντ ο Αλκαράθ το έσβησε και εν συνεχεία μείωσε σε 5-3. Ο Σέρβος έσβησε και αυτός με τη σειρά του μπρέικ και έκλεισε το σετ στο 6-3. Ο Νόλε είχε 1/2 μπρέικ πόιντ και ο αντίπαλός του 0/4!Στο 2ο ο Αλκαράθ εισήλθε πιο δυνατά και έφτασε εύκολα στο 2-1 και έφτασε στο 4-3. Ο Ισπανός είχε μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ αλλά το έσβησε ο Σέρβος. Με την 2η ευκαιρία του όμως κέρδισε το πρώτο του μπρέικ για το 5-3. Ο Τζόκοβιτς πήρε πίσω το μπρέικ (5-4) αλλά ο Αλκαράθ απάντησε με τριπλό μπρέικ πόιντ!Ο Σέρβος το έσβησε και ισοφάρισε σε 5-5! Ο Τζόκοβιτς έχασε μπρέικ πόιντ στο 11ο γκέιμ και ο Αλκαράθ προηγήθηκε με 6-5. Ο Ισπανός έφτασε σε νέο τριπλό μπρέικ πόιντ και αυτή τη φορά με μπρέικ έκλεισε το σετ στο 7-5.Στο 3ο ο Νόλε προηγήθηκε 2-1 με μπρέικ χωρίς όμως να το κάνει. Ο Αλκαράθ είχε κράμπες και πήρε ιατρικό τάιμ άουτ ενώ δεν είχε αυτή την επιλογή και έτσι έχασε όλους τους πόντους στο γκέιμ (μπρέικ)! O Αλκαράθ θα μπορούσε να περιμένει να κλείσει το γκέιμ στο σερβίς του και μετά να πάρει ιατρικό τάιμ άουτ.Ο Τζόκοβιτς έκανε και νέο μπρέικ για το 4-1 και το υπερασπίστηκε για το 5-1. Απλά στη συνέχεια έκλεισε με 6-1 το σετ με τον Αλκαράθ να δείχνει να μην μπορεί να παίξει καλά λόγω του τραυματισμού.Στο 4ο σετ ο Αλκαράθ ξεκίνησε με 2 μπρέικ πόιντ αλλά ο Τζόκοβιτς τα έσβησε για το 1-0. Ο Σέρβος έφτασε στο μπρέικ (2-0) και με το σερβίς του στο 3-0. Νέο μπρέικ (4-0) για τον Νόλε και σε 24' πήγε στο 5-0. Το σετ έκλεισε στο 6-1.O Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 7/12 μπρέικ πόιντ και ο Κάρλος Αλκαράθ είχε 2/12. Οι winners ήταν 39-35 για τον Σέρβο που είχε και 8 άσους και τα αβίαστα λάθη 50-36 για τον Ισπανό.