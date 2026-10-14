Ζούπης (Opinion Poll): Αν παγιωθεί η διαφορά 3,5 μονάδων μεταξύ Τσίπρα - Ανδρουλάκη μέχρι τον Δεκέμβριο θα δημιουργηθούν προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ
Ζούπης (Opinion Poll): Αν παγιωθεί η διαφορά 3,5 μονάδων μεταξύ Τσίπρα - Ανδρουλάκη μέχρι τον Δεκέμβριο θα δημιουργηθούν προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ
Τι είπε ο Διευθυντής Ερευνών της εταιρείας με αφορμή τη νέα δημοσκόπηση
Στα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll, που πραγματοποιήθηκε μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και την εξαγγελία σημαντικού μέρους των κυβερνητικών μέτρων στήριξης, αναφέρθηκε ο Διευθυντής Ερευνών της εταιρείας, Ζαχαρίας Ζούπης.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ενδεχόμενη παγίωση της δημοσκοπικής διαφοράς ενδέχεται να δημιουργήσει νέα ερωτήματα για τη δυναμική του κόμματος.
Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι, παρά τον διακηρυγμένο στόχο του για την πρώτη θέση, η διαφορά των 18 ποσοστιαίων μονάδων καθιστά το ενδεχόμενο αυτό εξαιρετικά δύσκολο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «18 μονάδες διαφορά δεν καλύπτονται».
Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόμμα θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες, από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο, να αποδείξει ότι διαθέτει τη δυναμική να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, διαφορετικά θα αρχίσουν να διατυπώνονται αμφιβολίες ακόμη και για τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει αυτή τη θέση.
Ο κ. Ζούπης ανέφερε ότι στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση 0,7 μονάδων και βρίσκεται στο 30,3%, χαρακτηρίζοντας την πτώση «μήνυμα, ένα καμπανάκι» που συνδέεται με την οικονομία.
Στη μάχη της δεύτερης θέσης οι βελόνες δεν κινούνται ιδιαίτερα: το ΠΑΣΟΚ αυξήθηκε, με τη διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει από 3,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο στις 3,6 τώρα.
Σημείωσε ότι δεν θα ήταν ο τελευταίος που θα έλεγε ότι «έληξε το παιχνίδι» με διαφορά 3,5 μονάδων, προειδοποίησε ωστόσο ότι αν η διαφορά παγιωθεί τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, θα δημιουργήσει προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ, «καθώς αδειάζει η κλεψύδρα» πριν τις εκλογές.
Σημείωσε ότι η αξιολόγηση δεν εξαντλείται στη θετική ή αρνητική αποδοχή μεμονωμένων παρεμβάσεων, αλλά «κυρίαρχο κριτήριο παραμένει το κατά πόσο αυτές επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης».
Διευκρίνισε ότι οι 120 δόσεις έχουν αξιολογηθεί θετικά, ωστόσο παραμένει το ζήτημα των αντανακλαστικών, καθώς, όπως είπε, το μέτρο θα μπορούσε να έχει ανακοινωθεί νωρίτερα.
Ο κ. Ζούπης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρίσκει εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια την ακρίβεια ως πρώτο πρόβλημα, «μακράν», με τον κόσμο να βρίσκεται σε κατάσταση «πνιγμού».
Εξήγησε ότι σε αυτό το πλαίσιο έρχεται μια ενεργειακή κρίση χωρίς γνωστό χρονικό ορίζοντα λήξης ή μέγεθος, και ότι απέναντί της «τα μέτρα φαίνονται σαν ασπιρίνες». Ανέφερε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η επιβάρυνση θα επηρεάσει όχι μόνο τη θέρμανση και τις μετακινήσεις αλλά και μια ολόκληρη αλυσίδα προϊόντων, χαρακτηρίζοντας το στοίχημα για την κυβέρνηση απέναντι στην κοινωνία «μεγάλο».
Στην πρόθεση ψήφου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται λίγο πιο πάνω, ο Αλέξης Τσίπρας περίπου στα ίσα και ο Νίκος Ανδρουλάκης πιο κάτω, κάτι που, όπως είπε, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ενδεχόμενη παγίωση της δημοσκοπικής διαφοράς ενδέχεται να δημιουργήσει νέα ερωτήματα για τη δυναμική του κόμματος.
Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι, παρά τον διακηρυγμένο στόχο του για την πρώτη θέση, η διαφορά των 18 ποσοστιαίων μονάδων καθιστά το ενδεχόμενο αυτό εξαιρετικά δύσκολο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «18 μονάδες διαφορά δεν καλύπτονται».
Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόμμα θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες, από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο, να αποδείξει ότι διαθέτει τη δυναμική να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, διαφορετικά θα αρχίσουν να διατυπώνονται αμφιβολίες ακόμη και για τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει αυτή τη θέση.
Ο κ. Ζούπης ανέφερε ότι στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση 0,7 μονάδων και βρίσκεται στο 30,3%, χαρακτηρίζοντας την πτώση «μήνυμα, ένα καμπανάκι» που συνδέεται με την οικονομία.
Στη μάχη της δεύτερης θέσης οι βελόνες δεν κινούνται ιδιαίτερα: το ΠΑΣΟΚ αυξήθηκε, με τη διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει από 3,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο στις 3,6 τώρα.
Σημείωσε ότι δεν θα ήταν ο τελευταίος που θα έλεγε ότι «έληξε το παιχνίδι» με διαφορά 3,5 μονάδων, προειδοποίησε ωστόσο ότι αν η διαφορά παγιωθεί τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, θα δημιουργήσει προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ, «καθώς αδειάζει η κλεψύδρα» πριν τις εκλογές.
Κυρίαρχο κριτήριο των ψηφοφόρων η ακρίβειαΟ κ. Ζούπης ανέφερε ότι το πιο σημαντικό εύρημα της δημοσκόπησης αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την οικονομική κατάσταση σε σχέση με τα μέτρα της κυβέρνησης, με τα μέτρα να κρίνονται συγκριτικά με το μέγεθος του προβλήματος και με την αμεσότητα της αντίδρασης της κυβέρνησης.
Σημείωσε ότι η αξιολόγηση δεν εξαντλείται στη θετική ή αρνητική αποδοχή μεμονωμένων παρεμβάσεων, αλλά «κυρίαρχο κριτήριο παραμένει το κατά πόσο αυτές επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης».
Διευκρίνισε ότι οι 120 δόσεις έχουν αξιολογηθεί θετικά, ωστόσο παραμένει το ζήτημα των αντανακλαστικών, καθώς, όπως είπε, το μέτρο θα μπορούσε να έχει ανακοινωθεί νωρίτερα.
Ο κ. Ζούπης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρίσκει εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια την ακρίβεια ως πρώτο πρόβλημα, «μακράν», με τον κόσμο να βρίσκεται σε κατάσταση «πνιγμού».
Εξήγησε ότι σε αυτό το πλαίσιο έρχεται μια ενεργειακή κρίση χωρίς γνωστό χρονικό ορίζοντα λήξης ή μέγεθος, και ότι απέναντί της «τα μέτρα φαίνονται σαν ασπιρίνες». Ανέφερε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η επιβάρυνση θα επηρεάσει όχι μόνο τη θέρμανση και τις μετακινήσεις αλλά και μια ολόκληρη αλυσίδα προϊόντων, χαρακτηρίζοντας το στοίχημα για την κυβέρνηση απέναντι στην κοινωνία «μεγάλο».
Θετική υποδοχή της επίσκεψης ΡούμπιοΟ κ. Ζούπης ανέφερε ότι η επίσκεψη Ρούμπιο έτυχε θετικής υποδοχής σε σχέση με τα εθνικά θέματα, με ιδιαίτερα αυξημένη την αποδοχή των ενεργειακών συμφωνιών ως μορφής ασφάλειας της χώρας, εύρημα που συνδέεται, όπως εκτίμησε, με το ζήτημα της ενεργειακής και συνολικότερης ασφάλειας.
Μεγάλο προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλόλητα πρωθυπουργούΟ κ. Ζούπης σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μεγάλο προβάδισμα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, με δύο παρατηρήσεις: οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί είναι πεσμένοι σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, και κανείς εξ αυτών δεν συγκεντρώνει τα ποσοστά του κόμματός του στην εκτίμηση ψήφου, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Στην πρόθεση ψήφου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται λίγο πιο πάνω, ο Αλέξης Τσίπρας περίπου στα ίσα και ο Νίκος Ανδρουλάκης πιο κάτω, κάτι που, όπως είπε, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται.
Για το κόμμα ΚασιδιάρηΤέλος, ο κ. Ζούπης αναφέρθηκε στην πρώτη εμφάνιση της Συμμαχίας Ελλήνων στις μετρήσεις, εξηγώντας ότι δεν μετρώνται μόνο τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ανέφερε ότι πριν από 2-3 εβδομάδες είχε λάβει επιστολή από το κόμμα, το οποίο υποστήριζε ότι έχει καταθέσει από πέρυσι το καταστατικό του και ότι ότι είναι νόμιμο κόμμα ζητώντας να μετράται.
Η Επιτροπή Δημοσκοπήσεων έκρινε ότι, αφού έχουν κατατεθεί το καταστατικό και τα απαραίτητα έγγραφα, πρέπει να υπάρξει μέτρηση, με την προϋπόθεση ότι, όπως κάθε κόμμα, αν συγκεντρώσει ένα τοις εκατό και πάνω θα εμφανίζεται στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου.
Παραδέχθηκε ότι ο ίδιος δεν θυμόταν τον τίτλο του κόμματος πριν τη λήψη της επιστολής και εκτίμησε ότι «υπάρχει κάποια δύναμη», υπενθυμίζοντας ότι οι Σπαρτιάτες «ένα βράδυ πήγαν στη Βουλή με μία δήλωση και πήραν 4,5%». Κατέληξε ότι «είμαστε στις αρχές ενός φαινομένου που θα το παρακολουθήσουμε».
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