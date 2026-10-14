Το προβάδισμα της ΝΔ με το «3» μπροστά, η μάχη ΕΛΑΣ - ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και η νέα παράμετρος Κασιδιάρη
Το προβάδισμα της ΝΔ με το «3» μπροστά, η μάχη ΕΛΑΣ - ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και η νέα παράμετρος Κασιδιάρη
Στο 30,3% η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, ανοδική δυναμική για το ΠΑΣΟΚ και είσοδος της «Συμμαχίας Ελλήνων» στις μετρήσεις με 3,5%
Η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 ήταν η πρώτη από τις αρκετές που θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες μέρες-σειρά παίρνει η MARC για τον ΑΝΤ1-και αποτυπώνει τις βασικές συνισταμένες του πολιτικού συστήματος που δεν απέχουν ιδιαίτερα από τις εκτιμήσεις που και το Μέγαρο Μαξίμου έχει στη διάθεση του, όπως αποκάλυψε το κυριακάτικο «ΘΕΜΑ». Τα κεντρικά συμπεράσματα της Opinion Poll σε κάθε περίπτωση συγκλίνουν με τις βασικές διαπιστώσεις που κάνουν σε όλα τα κομματικά επιτελεία, αναλύοντας το μετά-ΔΕΘ περιβάλλον και καθώς μπαίνουμε στον χειμώνα της ενεργειακής κρίσης που θα έχει ως βασικό στοίχημα τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας.
Αρχής γενομένης από το τελευταίο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση «σκοράρει» καλά στα επιμέρους μέτρα κατά της ακρίβειας, αν και η γενική εικόνα είναι ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει ευρύτερα το πρόβλημα. Η διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλαιότερες οφειλές προς το Δημόσιο συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη θετική αξιολόγηση, με 60,3%. Ακολουθούν η πρόβλεψη αυστηρότερων όρων για τους servicers, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς, με 55,6%, και η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ, με 53,6%. Αντίθετα, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης συγκεντρώνει θετικές ή μάλλον θετικές αξιολογήσεις από το 43,8%, ενώ το 50,8% την αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.
Η ΝΔ διατηρεί αμετάβλητο το ισχυρό προβάδισμα έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και γράφει το «3» μπροστά στο ποσοστό της στην εκτίμηση ψήφου. Στην έρευνα της Opinion Poll κινείται στο 30,3%, έστω με ελαφρά κάμψη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας κατά 0,7%, πλην όμως πρόκειται για μάλλον στατιστικά αδιάφορη μεταβολή. Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,4%, ενώ το 26,5% απαντά «Κανένας». Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται στο 13,1% και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 7,1%.
Όπως και να το δει κανείς πάντως, η ΝΔ παραμένει το μόνο μεγάλο κόμμα σε όλες τις έρευνες και απέχει μακράν του δεύτερου, σε επίπεδα double score. Απέχει βεβαίως αρκετά και από τον στόχο της αυτοδυναμίας, ο οποίος φαίνεται ότι είναι δύσκολα επιτεύξιμος, τουλάχιστον αν δεχτούμε το σενάριο ότι οι εκλογές του 2027 θα έχουν και δεύτερο γύρο. Και βεβαίως θα έχει να αντιμετωπίσει και το σενάριο ενός κόμματος Σαμαρά, του οποίο η δυνητική ψήφος παραμένει σταθερή σε αυτή την έρευνα πάνω από το 11%, αν και η «σίγουρη» ψήφος δεν φτάνει το 4%.
Η δημοσκόπηση της Opinion ήταν άλλη μια έρευνα που αναδεικνύει και τη μάχη της δεύτερης θέσης, καθώς η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι μάλλον στατική, ενώ το ΠΑΣΟΚ προοδευτικά ενισχύει τη θέση του, αξιοποιώντας τον καλύτερο προγραμματικό λόγο και την αποφυγή σημαντικών λαθών από τα στελέχη του. Η διαφορά παραμένει σημαντική, στις 3,6 μονάδες, πλην όμως το κρίσιμο είναι ότι η ΕΛΑΣ δείχνει να «κάνει κοιλιά», ενώ αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ κινείται με ανοδική προοπτική. Θα φανεί βεβαίως κατά πόσο έχει «καύσιμα» να κάνει ανατροπή στην ανατροπή της δεύτερης μάχης την ώρα της κάλπης.
Η έρευνα της Opinion Poll ήταν η πρώτη στην οποία κάνει πρεμιέρα το «κόμμα Κασιδιάρη», η Συμμαχία Ελλήνων που ιδρύθηκε από ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες. Το κόμμα καταγράφεται για πρώτη φορά καταγράφεται με ποσοστό 3,5% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ έχει 2,9% στην πρόθεση ψήφου που συναπαρτίζεται από τις απαντήσεις «Συμμαχία Ελλήνων» και «κόμμα Κασιδιάρη» που αυθορμήτως έδωσαν οι ερωτηθέντες.
Είναι εμφανές ότι το κόμμα Κασιδιάρη θα ανακατέψει την τράπουλα στα δεξιά και άκρα δεξιά και αυτό προφανώς θα επηρεάσει κόμματα του χώρου, θα «εξαφανίσει» τους Σπαρτιάτες και μπορεί να φέρει και ψηφοφόρους από την αποχή και πάλι στην κάλπη. Κρίσιμο βεβαίως είναι το αν το κόμμα αυτό θα περάσει τη «βάσανο» του Αρείου Πάγου, την ώρα της κατάθεσης υποψηφιοτήτων, μέχρι τότε όμως φαίνεται ότι ο άλλοτε κατάδικος των φυλακών Δομοκού δίνει «καύσιμο» σε έναν ακόμα μέχρι πρότινος ανύπαρκτο κομματικό σχηματισμό με το «καλημέρα» μετά τις σχετικές ανακοινώσεις υποστήριξης που έκανε.
Δείτε σε βίντεο την έρευνα:
Δείτε την έρευνα:
Αρχής γενομένης από το τελευταίο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση «σκοράρει» καλά στα επιμέρους μέτρα κατά της ακρίβειας, αν και η γενική εικόνα είναι ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει ευρύτερα το πρόβλημα. Η διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλαιότερες οφειλές προς το Δημόσιο συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη θετική αξιολόγηση, με 60,3%. Ακολουθούν η πρόβλεψη αυστηρότερων όρων για τους servicers, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς, με 55,6%, και η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ, με 53,6%. Αντίθετα, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης συγκεντρώνει θετικές ή μάλλον θετικές αξιολογήσεις από το 43,8%, ενώ το 50,8% την αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.
Η ΝΔ το μόνο μεγάλο κόμμα
Η ΝΔ διατηρεί αμετάβλητο το ισχυρό προβάδισμα έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και γράφει το «3» μπροστά στο ποσοστό της στην εκτίμηση ψήφου. Στην έρευνα της Opinion Poll κινείται στο 30,3%, έστω με ελαφρά κάμψη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας κατά 0,7%, πλην όμως πρόκειται για μάλλον στατιστικά αδιάφορη μεταβολή. Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,4%, ενώ το 26,5% απαντά «Κανένας». Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται στο 13,1% και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 7,1%.
Όπως και να το δει κανείς πάντως, η ΝΔ παραμένει το μόνο μεγάλο κόμμα σε όλες τις έρευνες και απέχει μακράν του δεύτερου, σε επίπεδα double score. Απέχει βεβαίως αρκετά και από τον στόχο της αυτοδυναμίας, ο οποίος φαίνεται ότι είναι δύσκολα επιτεύξιμος, τουλάχιστον αν δεχτούμε το σενάριο ότι οι εκλογές του 2027 θα έχουν και δεύτερο γύρο. Και βεβαίως θα έχει να αντιμετωπίσει και το σενάριο ενός κόμματος Σαμαρά, του οποίο η δυνητική ψήφος παραμένει σταθερή σε αυτή την έρευνα πάνω από το 11%, αν και η «σίγουρη» ψήφος δεν φτάνει το 4%.
Η μάχη ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ
Η δημοσκόπηση της Opinion ήταν άλλη μια έρευνα που αναδεικνύει και τη μάχη της δεύτερης θέσης, καθώς η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι μάλλον στατική, ενώ το ΠΑΣΟΚ προοδευτικά ενισχύει τη θέση του, αξιοποιώντας τον καλύτερο προγραμματικό λόγο και την αποφυγή σημαντικών λαθών από τα στελέχη του. Η διαφορά παραμένει σημαντική, στις 3,6 μονάδες, πλην όμως το κρίσιμο είναι ότι η ΕΛΑΣ δείχνει να «κάνει κοιλιά», ενώ αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ κινείται με ανοδική προοπτική. Θα φανεί βεβαίως κατά πόσο έχει «καύσιμα» να κάνει ανατροπή στην ανατροπή της δεύτερης μάχης την ώρα της κάλπης.
Ο παράγων «Κασιδιάρης»
Η έρευνα της Opinion Poll ήταν η πρώτη στην οποία κάνει πρεμιέρα το «κόμμα Κασιδιάρη», η Συμμαχία Ελλήνων που ιδρύθηκε από ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες. Το κόμμα καταγράφεται για πρώτη φορά καταγράφεται με ποσοστό 3,5% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ έχει 2,9% στην πρόθεση ψήφου που συναπαρτίζεται από τις απαντήσεις «Συμμαχία Ελλήνων» και «κόμμα Κασιδιάρη» που αυθορμήτως έδωσαν οι ερωτηθέντες.
Είναι εμφανές ότι το κόμμα Κασιδιάρη θα ανακατέψει την τράπουλα στα δεξιά και άκρα δεξιά και αυτό προφανώς θα επηρεάσει κόμματα του χώρου, θα «εξαφανίσει» τους Σπαρτιάτες και μπορεί να φέρει και ψηφοφόρους από την αποχή και πάλι στην κάλπη. Κρίσιμο βεβαίως είναι το αν το κόμμα αυτό θα περάσει τη «βάσανο» του Αρείου Πάγου, την ώρα της κατάθεσης υποψηφιοτήτων, μέχρι τότε όμως φαίνεται ότι ο άλλοτε κατάδικος των φυλακών Δομοκού δίνει «καύσιμο» σε έναν ακόμα μέχρι πρότινος ανύπαρκτο κομματικό σχηματισμό με το «καλημέρα» μετά τις σχετικές ανακοινώσεις υποστήριξης που έκανε.
Δείτε σε βίντεο την έρευνα:
Δείτε την έρευνα:
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