Οpinion Poll: Στο 30,3% ΝΔ, μείωσε στις 3,6 μονάδες τη διαφορά με ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ, στο 3,5% το κόμμα του Κασιδιάρη

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιοτικό του επίπεδο έχει χειροτερεύσει τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 32,9% αναφέρει ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 8% δηλώνει βελτίωση.Ταυτόχρονα, η ενεργειακή κρίση και η αύξηση των καυσίμων προκαλούν έντονη ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών: το 42% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά και το 41,3% αρκετά αρνητικά. Συνολικά, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες αναμένουν σημαντική οικονομική επιβάρυνση.Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το πραγματικό διακύβευμα της οικονομικής πολιτικής: την επίδραση των τιμών και του ενεργειακού κόστους στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καθημερινή ζωή των πολιτών.Στο ερώτημα για τις αιτίες της συνεχιζόμενης και αυξανόμενης ακρίβειας, το 50,4% αποδίδει το πρόβλημα στην αδυναμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει. Το 22% θεωρεί ότι οφείλεται κυρίως σε εξωγενείς, διεθνείς παράγοντες, όπως οι πόλεμοι, ενώ το 25,9% εκτιμά ότι ευθύνονται και οι δύο παράγοντες.Στο ίδιο πλαίσιο, το 76,2% θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγωρία, αντί να παρακολουθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα και να παρεμβαίνει άμεσα. Μόλις το 21% εκτιμά ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και παρεμβαίνει εγκαίρως.Η οικονομική δυσαρέσκεια, επομένως, συνοδεύεται από σαφή κριτική ως προς τον χρόνο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών αντιδράσεων.Τα μέτρα στήριξης αξιολογούνται με βάση την επάρκειά τους απέναντι στο μέγεθος του προβλήματοςΗ έρευνα καταγράφει διαφορετικό βαθμό αποδοχής για τα επιμέρους μέτρα που αφορούν την ενεργειακή επιβάρυνση, τις οφειλές και την προστασία των νοικοκυριών.Η διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλαιότερες οφειλές προς το Δημόσιο συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη θετική αξιολόγηση, με 60,3%. Ακολουθούν η πρόβλεψη αυστηρότερων όρων για τους servicers, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από κατασχέσεις ή πλειστηριασμούς, με 55,6%, και η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ, με 53,6%.Αντίθετα, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης συγκεντρώνει θετικές ή μάλλον θετικές αξιολογήσεις από το 43,8%, ενώ το 50,8% την αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.Η συνολική αποτίμηση του πακέτου των μέτρων είναι ακόμη πιο ενδεικτική: το 59,5% θεωρεί ότι τα μέτρα δεν επιφέρουν σημαντική αλλαγή, λόγω του μεγέθους του προβλήματος. Το 29,7% εκτιμά ότι κινούνται προς θετική κατεύθυνση, αλλά απαιτούνται πιο ριζικές παρεμβάσεις, ενώ μόλις το 8,1% θεωρεί ότι ελαφρύνουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.Το βασικό εύρημα είναι ότι η αξιολόγηση των μέτρων δεν εξαντλείται στη θετική ή αρνητική αποδοχή μεμονωμένων παρεμβάσεων. Κυρίαρχο κριτήριο παραμένει το κατά πόσο αυτές επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης.Παράλληλα, το 58,7% θεωρεί ότι απαιτείται συνολική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με χαλάρωση των περιορισμών που διέπουν τις κρατικές δαπάνες, ώστε να διευκολυνθεί η λήψη πρόσθετων μέτρων. Το 37,7% θεωρεί ότι μια χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση μόνη της, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα.Ενδεικτική είναι, τέλος, η αποτίμηση της έως τώρα ευρωπαϊκής αντίδρασης: το 80,5% θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιδρά ή μάλλον δεν αντιδρά άμεσα και συντονισμένα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Μόλις το 15,5% έχει θετική άποψη.