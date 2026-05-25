Κύπρος: Βουλευτής με μόλις 280 ψήφους 24χρονος που παράτησε το πανεπιστήμιο για να κάνει... «βιντεούθκια»
Ο Δημήτρης Μπάρος εκλέχθηκε με λίγες ψήφους, με πολλή εικόνα και με τεράστια ανάγκη να αποδείξει ότι πίσω από την κάμερα υπάρχει και πολιτική σκέψη
Η νέα Βουλή της Κύπρου απέκτησε και το δικό της εκλογικό παράδοξο. Ο Δημήτρης Μπάρος, 24 ετών, υποψήφιος της Άμεσης Δημοκρατίας του Φειδία Παναγιώτου στην Πάφο, εξελέγη βουλευτής με μόλις 280 σταυρούς προτίμησης. Δηλαδή με αριθμό ψήφων που σε άλλες εποχές θα αρκούσε για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος κυνηγετικού συλλόγου, όχι μέλος του νομοθετικού σώματος μιας χώρας. Η Δημοκρατία όμως έχει και τέτοιες στιγμές και άλλοτε παράγει πολιτική ιστορία και άλλοτε περιεχόμενο για TikTok, χωρίς να είναι πάντοτε σαφές πού τελειώνει το ένα και πού αρχίζει το άλλο.
Ο Δημήτρης Μπάρος είναι ο βουλευτής με τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των 56 που εξελέγησαν στη νέα Βουλή. Έμειναν εκτός βουλής άλλοι υποψήφιοι με χιλιάδες σταυρούς προτίμησης. Η Άμεση Δημοκρατία κατέλαβε μία από τις πέντε έδρες της Πάφου, με τον Μπάρο να επικρατεί στο εσωτερικό του ψηφοδελτίου του κόμματος με διαφορά μόλις πέντε ψήφων από τον Νίκο Παλιό, ο οποίος έλαβε 275.
Στην Πάφο, η κατανομή των εδρών έδωσε δύο βουλευτές στον Δημοκρατικό Συναγερμό και από έναν σε ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Άμεση Δημοκρατία. Έτσι, το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου απέκτησε εκπροσώπηση και στην Πάφο, με έναν υποψήφιο που μπήκε στη Βουλή κυριολεκτικά με αστείο αριθμό ψήφων.
Το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο Δημήτρης Μπάρος είχε προηγουμένως αναδειχθεί μέσα από την εσωτερική διαδικασία της Άμεσης Δημοκρατίας μέσω της εφαρμογής Agora. Τότε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε συγκεντρώσει 441 ψήφους στην εσωκομματική διαδικασία για την Πάφο, περισσότερες δηλαδή από όσες τελικά πήρε ως σταυρούς προτίμησης στις βουλευτικές εκλογές. Το πολιτικό συμπέρασμα είναι απλό. Άλλο η ηλεκτρονική εφαρμογή και άλλο η κάλπη.
Ο νεαρός βουλευτής είχε ήδη αποκτήσει δημόσια εικόνα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ταξίδια, αναρτήσεις και βίντεο, ενώ ο ίδιος έχει παρουσιάσει ως προσωπικό του όνειρο τη δημιουργία περιεχομένου, τα περίφημα «βιντεούθκια», όπως τα αποκαλεί η κυπριακή καθομιλουμένη. Σε παλαιότερα δημοσιεύματα εμφανιζόταν ως νεαρός Παφίτης που άφησε πίσω του την προηγούμενη καθημερινότητά του και ξεκίνησε ταξίδια στην Ευρώπη με ελάχιστα χρήματα και ένα σακίδιο.
Τώρα το σακίδιο αλλάζει περιεχόμενο. Αντί για power bank, κάμερα και αθλητικά παπούτσια, θα πρέπει να χωρέσει νομοσχέδια, επιτροπές, κοινοβουλευτικό έλεγχο, τροπολογίες και τον Κανονισμό της Βουλής και εδώ συνήθως αρχίζει το δύσκολο μέρος, διότι το Κοινοβούλιο δεν δουλεύει με μοντάζ, ούτε συγχωρεί πάντα τα κενά.
Η έδρα που κρίθηκε στο νήμα
Από τα challenges στα νομοσχέδια
Το Κυπριακό και η μεγάλη προσγείωση
Ο Δημήτρης Μπάρος είχε εμφανιστεί ως εκπρόσωπος της Άμεσης Δημοκρατίας, λέγοντας για το Κυπριακό ότι πρόκειται για σύνθετο ζήτημα και ότι προσπαθεί να το μελετά. Είχε προσθέσει ότι, κατά τη φιλοσοφία του κόμματός του, οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με τους πολίτες.
Η Βουλή δεν είναι χώρος πρακτικής εξάσκησης, όσο κι αν η πολιτική ζωή της Κύπρου έχει κατά καιρούς προσφέρει υλικό για σεμινάρια αποτυχίας. Ο νέος βουλευτής θα κριθεί πλέον όχι από την απήχηση των βίντεο, αλλά από το αν μπορεί να διαβάζει, να κατανοεί, να παρεμβαίνει και να ψηφίζει με ευθύνη. Οι 280 ψήφοι τού έδωσαν έδρα. Δεν του έδωσαν αυτόματα πολιτική επάρκεια. Αυτή πρέπει να την αποδείξει.
Η Πάφος, με 280 σταυρούς, έστειλε ένα νέο πρόσωπο στο Κοινοβούλιο. Το αν έστειλε και νέο πολιτικό περιεχόμενο, θα φανεί σύντομα. Για την ώρα, ο Δημήτρης Μπάρος είναι ίσως ο πιο χαρακτηριστικός βουλευτής της εποχής των social media: εκλέχθηκε με λίγες ψήφους, με πολλή εικόνα και με τεράστια ανάγκη να αποδείξει ότι πίσω από την κάμερα υπάρχει και πολιτική σκέψη.
