Κακλαμάνης: Χωρίς σεβασμό στα περιουσιακά της ελληνικής ομογένειας η Αλβανία δεν μπαίνει στην ΕΕ
Κακλαμάνης: Χωρίς σεβασμό στα περιουσιακά της ελληνικής ομογένειας η Αλβανία δεν μπαίνει στην ΕΕ
Υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Βουλής της Δημοκρατίας της Αλβανίας Niko Peleshi, ο κ. Κακλαμάνης ξεκαθάρισε ότι ο σεβασμός της ταυτότητας της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας αλλά και η αναγνώριση των περιουσιών τους αποτελούν για την Ελλάδα βασικές προϋποθέσεις ώστε να ανάψει το «πράσινο φως» για την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας
Τον απόλυτο σεβασμό στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιουσιών της ελληνικής μειονότητας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην ΕΕ έθεσε ο Νικήτας Κακλαμάνης στον Αλβανό ομόλογό του.
Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εξέφρασε τη λύπη του για τα πρόσφατα γεγονότα στη Σβέρνιτσα και έδειξε τον δρόμο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την καλύτερη συνεννόηση των δύο χωρών. «Ελπίζω ότι εμείς ως κοινοβουλευτικοί θα μπορέσουμε ίσως να συνεννοηθούμε καλύτερα από ό,τι οι κυβερνήσεις μας. Η κοινοβουλευτική διπλωματία πολλές φορές φέρνει καλύτερα αποτελέσματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Κακλαμάνης υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Βουλής της Δημοκρατίας της Αλβανίας Niko Peleshi, ξεκαθάρισε ότι ο σεβασμός της ταυτότητας της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας αλλά και η αναγνώριση των περιουσιών τους αποτελούν για την Ελλάδα βασικές προϋποθέσεις ώστε να ανάψει το «πράσινο φως» για την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας.
«Είναι δύο θέματα που η Βουλή των Ελλήνων θα παρακολουθεί στενά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης για να προσθέσει «η πορεία της χώρας σας προς την Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από εσάς. Διότι πρέπει να προσαρμόσετε το εθνικό σας δίκαιο στο δίκαιο της Ευρώπης, όπως έκαναν όλα τα κράτη που θέλανε να ενταχθούν στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια».
Συμπλήρωσε δε: «Πολλοί από τους συμπατριώτες σας εδώ στην Ελλάδα έχουν αποκτήσει ιδιοκτησίες, που προέκυψαν από τη δουλειά τους, και το ελληνικό κράτος τις έχει αναγνωρίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι μια ανάλογη συμπεριφορά αναμένουμε και εμείς για τα προβλήματα που αφορούν τις περιουσίες της ελληνικής εθνικής μειονότητας».
Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εξέφρασε τη λύπη του για τα πρόσφατα γεγονότα στη Σβέρνιτσα και έδειξε τον δρόμο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την καλύτερη συνεννόηση των δύο χωρών. «Ελπίζω ότι εμείς ως κοινοβουλευτικοί θα μπορέσουμε ίσως να συνεννοηθούμε καλύτερα από ό,τι οι κυβερνήσεις μας. Η κοινοβουλευτική διπλωματία πολλές φορές φέρνει καλύτερα αποτελέσματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Κακλαμάνης υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Βουλής της Δημοκρατίας της Αλβανίας Niko Peleshi, ξεκαθάρισε ότι ο σεβασμός της ταυτότητας της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας αλλά και η αναγνώριση των περιουσιών τους αποτελούν για την Ελλάδα βασικές προϋποθέσεις ώστε να ανάψει το «πράσινο φως» για την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας.
«Είναι δύο θέματα που η Βουλή των Ελλήνων θα παρακολουθεί στενά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης για να προσθέσει «η πορεία της χώρας σας προς την Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από εσάς. Διότι πρέπει να προσαρμόσετε το εθνικό σας δίκαιο στο δίκαιο της Ευρώπης, όπως έκαναν όλα τα κράτη που θέλανε να ενταχθούν στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια».
Συμπλήρωσε δε: «Πολλοί από τους συμπατριώτες σας εδώ στην Ελλάδα έχουν αποκτήσει ιδιοκτησίες, που προέκυψαν από τη δουλειά τους, και το ελληνικό κράτος τις έχει αναγνωρίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι μια ανάλογη συμπεριφορά αναμένουμε και εμείς για τα προβλήματα που αφορούν τις περιουσίες της ελληνικής εθνικής μειονότητας».
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