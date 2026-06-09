Κακλαμάνης: Χωρίς σεβασμό στα περιουσιακά της ελληνικής ομογένειας η Αλβανία δεν μπαίνει στην ΕΕ

Υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Βουλής της Δημοκρατίας της Αλβανίας Niko Peleshi, ο κ. Κακλαμάνης ξεκαθάρισε ότι ο σεβασμός της ταυτότητας της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας αλλά και η αναγνώριση των περιουσιών τους αποτελούν για την Ελλάδα βασικές προϋποθέσεις ώστε να ανάψει το «πράσινο φως» για την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας