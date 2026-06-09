Δρυμιώτης: Βλέπω τη ΝΔ κοντά στην αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη, το χειρότερο σενάριο για το ΠΑΣΟΚ είναι να είναι πίσω από τον Τσίπρα
Δρυμιώτης: Βλέπω τη ΝΔ κοντά στην αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη, το χειρότερο σενάριο για το ΠΑΣΟΚ είναι να είναι πίσω από τον Τσίπρα
«Το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς, Το μάξιμουμ που πήρε με την Πολιτική Άνοιξη ήταν 4,88%, εκεί ήταν το ταβάνι του»
Τις εκτιμήσεις του για τα ποσοστά που θα πάρουν τα κόμματα παρουσίασε το πρωί της Τρίτης ο Ανδρέας Δρυμιώτης λέγοντας αρχικά «η τάση είναι να είναι δεύτερος ο Τσίπρας, βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη».
«Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν έχει εναλλακτική λύση. Εγώ θεωρώ ότι είναι κακό αυτό. Ο λαγός τρέχει αν κάποιος τον κυνηγάει. Η αντιπολίτευση είναι θεσμικός ρόλος για να λειτουργεί καλά μια κυβέρνηση, εμείς έχουμε κακή αντιπολίτευση» είπε στον ΣΚΑΪ ο πολιτικός αναλυτής.
Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι «το χειρότερο σενάριο είναι να φτάσει στις εκλογές και να είναι πίσω από τον Τσίπρα».
Πρόσθεσε, δε, ότι «η Ελπίδα για τη Δημοκρατία θα ξεφουσκώσει. Εγώ την βλέπω τύπου Κασσελάκη, το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι, ο κόσμος θέλει τον αρχηγό» ενώ με αφορμή τις δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σχολίασε με νόημα «η Καρυστιανού θέλει αυτοδυναμία, ο Ανδρουλάκης θέλει νίκη με μια ψήφο, η Κωνσταντοπουλου κάνει πρόβες για πρωθυπουργός... Έχουμε πληθώρα αυτοδυναμίας».
«Το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς, Το μάξιμουμ που πήρε με την Πολιτική Άνοιξη ήταν 4,88%, εκεί ήταν το ταβάνι του» συμπλήρωσε ο κ. Δρυμιώτης αναρωτώμενος «οι πρώην πρωθυπουργοί τι θέλουν και επιστρέφουν; Είναι σαν να είσαι διευθύνων σύμβουλος και να κάνεις αίτηση για κλητήρας. Δεν είναι ξεφίλα για τον Σαμαρά να πάρει 4%;».
«Ο βλάκας μπορεί να κάνει ζημιά στον εαυτό του για να κάνει ζημιά σε κάποιον άλλο» κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης
«Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν έχει εναλλακτική λύση. Εγώ θεωρώ ότι είναι κακό αυτό. Ο λαγός τρέχει αν κάποιος τον κυνηγάει. Η αντιπολίτευση είναι θεσμικός ρόλος για να λειτουργεί καλά μια κυβέρνηση, εμείς έχουμε κακή αντιπολίτευση» είπε στον ΣΚΑΪ ο πολιτικός αναλυτής.
Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι «το χειρότερο σενάριο είναι να φτάσει στις εκλογές και να είναι πίσω από τον Τσίπρα».
Πρόσθεσε, δε, ότι «η Ελπίδα για τη Δημοκρατία θα ξεφουσκώσει. Εγώ την βλέπω τύπου Κασσελάκη, το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι, ο κόσμος θέλει τον αρχηγό» ενώ με αφορμή τις δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σχολίασε με νόημα «η Καρυστιανού θέλει αυτοδυναμία, ο Ανδρουλάκης θέλει νίκη με μια ψήφο, η Κωνσταντοπουλου κάνει πρόβες για πρωθυπουργός... Έχουμε πληθώρα αυτοδυναμίας».
«Το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς, Το μάξιμουμ που πήρε με την Πολιτική Άνοιξη ήταν 4,88%, εκεί ήταν το ταβάνι του» συμπλήρωσε ο κ. Δρυμιώτης αναρωτώμενος «οι πρώην πρωθυπουργοί τι θέλουν και επιστρέφουν; Είναι σαν να είσαι διευθύνων σύμβουλος και να κάνεις αίτηση για κλητήρας. Δεν είναι ξεφίλα για τον Σαμαρά να πάρει 4%;».
«Ο βλάκας μπορεί να κάνει ζημιά στον εαυτό του για να κάνει ζημιά σε κάποιον άλλο» κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης
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