Πλεύρης: Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις παράνομων μεταναστών αυξήθηκαν κατά 25% μετά το δόγμα «φυλακή ή επιστροφή»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα οι παράνομες ροές έχουν περιοριστεί σε 197.651 άτομα όταν την περίοδο 2015 - 2019 είχαν εκτοξευτεί σε 1.215.280