Πλεύρης: Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις παράνομων μεταναστών αυξήθηκαν κατά 25% μετά το δόγμα «φυλακή ή επιστροφή»
Πλεύρης: Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις παράνομων μεταναστών αυξήθηκαν κατά 25% μετά το δόγμα «φυλακή ή επιστροφή»
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα οι παράνομες ροές έχουν περιοριστεί σε 197.651 άτομα όταν την περίοδο 2015 - 2019 είχαν εκτοξευτεί σε 1.215.280
Τα πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν την μείωση μεταναστευτικών ροών και την παράλληλη αύξηση ανακλήσεων ασύλου και επιστροφών παράνομων μεταναστών παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο κ. Θάνος Πλεύρης.
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα οι παράνομες ροές έχουν περιοριστεί σε 197.651 άτομα όταν την περίοδο 2015 - 2019 είχαν εκτοξευτεί σε 1.215.280.
«Το 2025 είχαμε μείωση ροών από τα θαλάσσια σύνορα κατα 25% ως αποτέλεσμα και των μέτρων που ψηφίσαμε τους τελευταίους μήνες τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά. Τους πρώτους 5 μήνες του 2026 η συνολική μείωση ροών είναι στο 36%, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου η μείωση ανέρχεται στο 65%» ανέφερε σε άλλο σημείο ο Υπουργός για να προσθέσει σε άλλο σημείο ότι το μόνο σημείο της χώρας που υφίσταται μεταναστευτική πίεση είναι η Κρήτη. Διευκρίνησε ωστόσο ότι «για να βάζουμε το ζήτημα στην σωστή του διάσταση στην Κρήτη οι ροές είναι 5,5 χιλ».
Πέραν αυτών ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι το 2019 η κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε 140 χιλ εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου για να σημειώσει πως σήμερα είναι μόλις 28 χιλ. Παράλληλα, ανέφερε ότι επι ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τις 7 στις 10 αιτήσεις ασύλου αναγνωρίζονταν ενώ σήμερα το ποσοστό έχει πέσει στο 40,7%.
Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 προχωρήσατε σε 1.256 ανακλήσεις ασύλου όταν το 2015-19 δεν ξεπερνούσαν τις 100”.
Πάντως, ο υπουργός αναγνώρισε ότι το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι η αύξηση των ποσοστών επιστροφών. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί - όπως είπε - και ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα ο οποίος εισάγει το δόγμα “φυλακή ή επιστροφή”.
«Από την στιγμή που ψηφίστηκε νόμος “φυλακή - επιστροφή” έχουμε αύξηση οικειοθελών αποχωρήσεων κατά 25%. Ήταν 850 μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος για να κλείσει το 2025 με 2.500. Το 2026 έχουμε ήδη 1.200 αιτήσεις οικειοθελών επιστροφών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα οι παράνομες ροές έχουν περιοριστεί σε 197.651 άτομα όταν την περίοδο 2015 - 2019 είχαν εκτοξευτεί σε 1.215.280.
«Το 2025 είχαμε μείωση ροών από τα θαλάσσια σύνορα κατα 25% ως αποτέλεσμα και των μέτρων που ψηφίσαμε τους τελευταίους μήνες τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά. Τους πρώτους 5 μήνες του 2026 η συνολική μείωση ροών είναι στο 36%, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου η μείωση ανέρχεται στο 65%» ανέφερε σε άλλο σημείο ο Υπουργός για να προσθέσει σε άλλο σημείο ότι το μόνο σημείο της χώρας που υφίσταται μεταναστευτική πίεση είναι η Κρήτη. Διευκρίνησε ωστόσο ότι «για να βάζουμε το ζήτημα στην σωστή του διάσταση στην Κρήτη οι ροές είναι 5,5 χιλ».
Πέραν αυτών ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι το 2019 η κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε 140 χιλ εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου για να σημειώσει πως σήμερα είναι μόλις 28 χιλ. Παράλληλα, ανέφερε ότι επι ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τις 7 στις 10 αιτήσεις ασύλου αναγνωρίζονταν ενώ σήμερα το ποσοστό έχει πέσει στο 40,7%.
Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 προχωρήσατε σε 1.256 ανακλήσεις ασύλου όταν το 2015-19 δεν ξεπερνούσαν τις 100”.
Πάντως, ο υπουργός αναγνώρισε ότι το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι η αύξηση των ποσοστών επιστροφών. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί - όπως είπε - και ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα ο οποίος εισάγει το δόγμα “φυλακή ή επιστροφή”.
«Από την στιγμή που ψηφίστηκε νόμος “φυλακή - επιστροφή” έχουμε αύξηση οικειοθελών αποχωρήσεων κατά 25%. Ήταν 850 μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος για να κλείσει το 2025 με 2.500. Το 2026 έχουμε ήδη 1.200 αιτήσεις οικειοθελών επιστροφών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
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