Παπασταύρου στο Fox Business: H Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην ενέργεια και δύναμη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο

«Συνεργαζόμαστε με την ExxonMobil και τη Chevron για να αναπτύξουμε τον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα» ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας