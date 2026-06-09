Παπασταύρου στο Fox Business: H Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην ενέργεια και δύναμη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο
Παπασταύρου στο Fox Business: H Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην ενέργεια και δύναμη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο
«Συνεργαζόμαστε με την ExxonMobil και τη Chevron για να αναπτύξουμε τον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα» ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και τη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business και την εκπομπή «Mornings with Maria» της δημοσιογράφου Maria Bartiromo.
Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας Chris Wright, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο των ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας, επισημαίνοντας πως η χώρα έχει εξελιχθεί σε πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.
Όπως τόνισε, οι ενεργειακές υποδομές και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας επιτρέπουν τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ενεργειακής διαφοροποίησης και του Κάθετου Διαδρόμου, εξηγώντας ότι το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο εισέρχεται μέσω της Ρεβυθούσας και του πλωτού σταθμού FSRU και στη συνέχεια διοχετεύεται μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας έως την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, την οποία χαρακτήρισε άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι για την ασφάλεια της περιοχής είναι αναγκαία η ενεργειακή διαφοροποίηση και στάθηκε στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου. «Υπό αυτή την έννοια, έχουμε αμερικανικό LNG που φτάνει μέσω Ελλάδας, μέσω της Ρεβυθούσας και του σταθμού FSRU, και από εκεί μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας μέχρι την Ουκρανία, παρέχοντας την ενεργειακή διαφοροποίηση που είναι απαραίτητη. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με την ExxonMobil και τη Chevron για να αναπτύξουμε τον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από μισό αιώνα και ελπίζουμε ότι η χώρα μας θα είναι παραγωγός φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε.
Ερωτηθείς γιατί ακόμα και σήμερα που η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη μέλη της ΕΕ που αγοράζουν ενέργεια από τη Μόσχα, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως «νομίζω γιατί η Ρωσία κατάφερε να προσφέρει πολύ χαμηλές τιμές και πολλοί μπέρδεψαν τη χαμηλή τιμή με την ασφάλεια. Όταν δεν έχεις ασφαλή εφοδιασμό, τότε δεν έχεις πραγματικά χαμηλή τιμή. Η ασφάλεια εφοδιασμού είναι καθοριστικός παράγοντας για την ενεργειακή ασφάλεια κάθε χώρας». Και σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον αποφασίσει την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι το τέλος του 2027.
Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε επίσης ότι εκτός από τους υδρογονάνθρακες η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει όλους τους εγχώριους πόρους της: «Τι έχει η Ελλάδα, πέρα από το ότι είναι μια όμορφη χώρα; Έχει αέρα, ήλιο, υδροηλεκτρικό δυναμικό και, δυνητικά, υδρογονάνθρακες. Πρέπει να τα αξιοποιήσουμε όλα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε και τη γεωγραφική μας θέση. Και αυτά πρέπει να οδηγήσουν σε πιο προσιτές τιμές για τα ελληνικά νοικοκυριά και την ελληνική οικονομία».
«Δεν το κάναμε για 50 χρόνια και αυτό ήταν λάθος. Τώρα, επιταχύνουμε και κινούμαστε γρήγορα. Όπως είπα, με την ExxonMobil ελπίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2027, σε λιγότερο από έναν χρόνο, θα γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Και η Chevron θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης μέχρι το τέλος του έτους. Άρα προχωράμε γρήγορα», εξήγησε.
«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχετε αλλάξει πλήρως την οικονομική ιστορία της χώρας. Συγχαρητήρια», είπε τέλος η δημοσιογράφος του Fox Business, με τον κ. Παπασταύρου να απαντά: «Πριν από 10 χρόνια η Ελλάδα ήταν στα όρια της χρεοκοπίας. Σήμερα, αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ανεργία έχει πέσει από το 18% σε κάτω από 8%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μειώσει περισσότερους από 80 φόρους», κατέληξε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας Chris Wright, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο των ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας, επισημαίνοντας πως η χώρα έχει εξελιχθεί σε πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.
Όπως τόνισε, οι ενεργειακές υποδομές και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας επιτρέπουν τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ενεργειακής διαφοροποίησης και του Κάθετου Διαδρόμου, εξηγώντας ότι το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο εισέρχεται μέσω της Ρεβυθούσας και του πλωτού σταθμού FSRU και στη συνέχεια διοχετεύεται μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας έως την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, την οποία χαρακτήρισε άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε ότι για την ασφάλεια της περιοχής είναι αναγκαία η ενεργειακή διαφοροποίηση και στάθηκε στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου. «Υπό αυτή την έννοια, έχουμε αμερικανικό LNG που φτάνει μέσω Ελλάδας, μέσω της Ρεβυθούσας και του σταθμού FSRU, και από εκεί μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας μέχρι την Ουκρανία, παρέχοντας την ενεργειακή διαφοροποίηση που είναι απαραίτητη. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με την ExxonMobil και τη Chevron για να αναπτύξουμε τον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από μισό αιώνα και ελπίζουμε ότι η χώρα μας θα είναι παραγωγός φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε.
Ερωτηθείς γιατί ακόμα και σήμερα που η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη μέλη της ΕΕ που αγοράζουν ενέργεια από τη Μόσχα, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως «νομίζω γιατί η Ρωσία κατάφερε να προσφέρει πολύ χαμηλές τιμές και πολλοί μπέρδεψαν τη χαμηλή τιμή με την ασφάλεια. Όταν δεν έχεις ασφαλή εφοδιασμό, τότε δεν έχεις πραγματικά χαμηλή τιμή. Η ασφάλεια εφοδιασμού είναι καθοριστικός παράγοντας για την ενεργειακή ασφάλεια κάθε χώρας». Και σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον αποφασίσει την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι το τέλος του 2027.
Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε επίσης ότι εκτός από τους υδρογονάνθρακες η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει όλους τους εγχώριους πόρους της: «Τι έχει η Ελλάδα, πέρα από το ότι είναι μια όμορφη χώρα; Έχει αέρα, ήλιο, υδροηλεκτρικό δυναμικό και, δυνητικά, υδρογονάνθρακες. Πρέπει να τα αξιοποιήσουμε όλα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε και τη γεωγραφική μας θέση. Και αυτά πρέπει να οδηγήσουν σε πιο προσιτές τιμές για τα ελληνικά νοικοκυριά και την ελληνική οικονομία».
«Δεν το κάναμε για 50 χρόνια και αυτό ήταν λάθος. Τώρα, επιταχύνουμε και κινούμαστε γρήγορα. Όπως είπα, με την ExxonMobil ελπίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2027, σε λιγότερο από έναν χρόνο, θα γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Και η Chevron θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης μέχρι το τέλος του έτους. Άρα προχωράμε γρήγορα», εξήγησε.
«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχετε αλλάξει πλήρως την οικονομική ιστορία της χώρας. Συγχαρητήρια», είπε τέλος η δημοσιογράφος του Fox Business, με τον κ. Παπασταύρου να απαντά: «Πριν από 10 χρόνια η Ελλάδα ήταν στα όρια της χρεοκοπίας. Σήμερα, αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ανεργία έχει πέσει από το 18% σε κάτω από 8%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μειώσει περισσότερους από 80 φόρους», κατέληξε χαρακτηριστικά.
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