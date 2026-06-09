Πιερρακάκης: Δεν δουλεύει το «με ένα νόμο και ένα άρθρο», κάθε δημοσιονομικός χώρος θα κινείται για να βελτιώνεται η ζωή των πολιτών
Πιερρακάκης: Δεν δουλεύει το «με ένα νόμο και ένα άρθρο», κάθε δημοσιονομικός χώρος θα κινείται για να βελτιώνεται η ζωή των πολιτών
«Ο κόσμος θέλει να μιλάς με όρους μέλλοντος, χρειάζεσαι πολιτικούς αντιπάλους που να μιλάνε για τα Στενά του Ορμούζ για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να συζητάμε για τον εμφύλιο»
Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας με νόημα «δεν δουλεύει το "με ένα άρθρο και ένα νόμο», αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Αφού ξεκαθάρισε ότι «έχουμε τοποθετηθεί από τον λαό για να εξαντλήσουμε την 4ετια» και «το σκεπτικό του πρωθυπουργού είναι πώς κάνουμε την κυβέρνηση να δουλεύει πιο αποτελεσματικά», ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «τρέχουμε με 2% ανάπτυξη και αυτό έχει να κάνει με τις επενδύσεις που τρέχουν με 12% ενώ περιμέναμε 7% ενώ υπάρχει και η επίδραση των μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός».
«Η ελληνική οικονομία τα πάει καλύτερα σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό διαμηνύοντας ότι «προσπαθούμε να κάνουμε στοχευμένες ενέργειες που συγκρατούν τις τιμές όπως η επιδότηση στο ντίζελ και τα λιπάσματα και τα 150 ευρώ ανά παιδί, και από την άλλη με μόνιμα μέτρα γιατί αυτά είναι που στηρίζουν την οικονομία αφαιρούν βάρη από την κοινωνία. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές αλλάξαμε τον τρόπο που φορολογούμε ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, το πόσων ετών είσαι ή το πού μένεις»
«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βελτιώνεις τη συνθήκη που έχουν οι πολίτες μπροστά τους. Δεν θα υπάρξει ημέρα εβδομάδα και μήνας που δεν θα υπάρξουν ενέργειες προς όφελος των πολιτών. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα κινείται για να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.
Ειδικά για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «η δέσμη μέτρων είναι η πληρέστερη αό την κρίση και μετά. Τα μέτρα είναι πρακτικά που θα τα βιώσουν αυτοί που μας βλέπουν. Η αύξηση του ακατάσχετου από τα 1250 στα 1600 ευρώ, οι 72 δόσεις, ο εξωδικαστικός μηχανισμός που τον μετατρέψαμε σε εργαλείο πρώτης κατοικίας».
«Ο νόμος Κατσέλη δεν δούλεψε γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια, υπήρχε μεγάλη θεσμική ασάφεια. Δεν είναι καλύτερο να έχεις εργαλείο που σου δίνει προστασία πρώτης κατοικίας; Αυτό θα κάνει ο εξωδικαστικός και θα κάνουμε το φθινόπωρο τον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων».
Με αφορμή την αναφορά στον νόμο Κατσέλη, ο υπουργός Οικονομικών τοποθετήθηκε και για την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια με τον νόμο αυτό λέγοντας «οι υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ μελετούν την απόφαση, δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Διεκδικούμε την ισορροπία: από τη μια η προστασία των πολιτών και από την άλλη η ευστάθεια του συστήματος και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Θα αναζητηθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο και αναλόγως θα κρίνουμε την παρέμβασή μας».
Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρατήρησε ότι «υπάρχει το προνόμιο της μνήμης. Ο κ. Τσίπρας προσέρχεται στο πολιτικό σκηνικό με το σύνολο των πεπραγμένων του. Ο καθένας έρχεται με τη δική του αλήθεια και ο κόσμος θα κρίνει ποια από αυτές τον βοηθάει στη ζωή του. Έχουμε βιώσει στο πετσί να μην έχεις σταθερότητα. Η σταθερότητα είναι σαν το οξυγόνο, καταλαβαίνεις όταν δεν είναι εκεί».
Όπως είπε «όταν μας ρωτάνε διεθνώς "πώς τα καταφέρατε ενώ η Ελλάδα είχε όταν τόσα προβλήματα" απαντώ: πολιτική σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις. Είμαστε υπέρ του να παράγουμε απτά αποτελέσματα στους πολίτες. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει τι κάνεις για να τον βοηθήσεις στην καθημερινότητά του. Ο κόσμος θέλει να μιλάς με όρους μέλλοντος, χρειάζεσαι πολιτικούς αντιπάλους που να μιλάνε για τα Στενά του Ορμούζ για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να συζητάμε για τον εμφύλιο».
Αφού ξεκαθάρισε ότι «έχουμε τοποθετηθεί από τον λαό για να εξαντλήσουμε την 4ετια» και «το σκεπτικό του πρωθυπουργού είναι πώς κάνουμε την κυβέρνηση να δουλεύει πιο αποτελεσματικά», ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «τρέχουμε με 2% ανάπτυξη και αυτό έχει να κάνει με τις επενδύσεις που τρέχουν με 12% ενώ περιμέναμε 7% ενώ υπάρχει και η επίδραση των μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός».
«Η ελληνική οικονομία τα πάει καλύτερα σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό διαμηνύοντας ότι «προσπαθούμε να κάνουμε στοχευμένες ενέργειες που συγκρατούν τις τιμές όπως η επιδότηση στο ντίζελ και τα λιπάσματα και τα 150 ευρώ ανά παιδί, και από την άλλη με μόνιμα μέτρα γιατί αυτά είναι που στηρίζουν την οικονομία αφαιρούν βάρη από την κοινωνία. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές αλλάξαμε τον τρόπο που φορολογούμε ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, το πόσων ετών είσαι ή το πού μένεις»
«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βελτιώνεις τη συνθήκη που έχουν οι πολίτες μπροστά τους. Δεν θα υπάρξει ημέρα εβδομάδα και μήνας που δεν θα υπάρξουν ενέργειες προς όφελος των πολιτών. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα κινείται για να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.
Ειδικά για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «η δέσμη μέτρων είναι η πληρέστερη αό την κρίση και μετά. Τα μέτρα είναι πρακτικά που θα τα βιώσουν αυτοί που μας βλέπουν. Η αύξηση του ακατάσχετου από τα 1250 στα 1600 ευρώ, οι 72 δόσεις, ο εξωδικαστικός μηχανισμός που τον μετατρέψαμε σε εργαλείο πρώτης κατοικίας».
«Ο νόμος Κατσέλη δεν δούλεψε γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια, υπήρχε μεγάλη θεσμική ασάφεια. Δεν είναι καλύτερο να έχεις εργαλείο που σου δίνει προστασία πρώτης κατοικίας; Αυτό θα κάνει ο εξωδικαστικός και θα κάνουμε το φθινόπωρο τον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων».
Με αφορμή την αναφορά στον νόμο Κατσέλη, ο υπουργός Οικονομικών τοποθετήθηκε και για την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια με τον νόμο αυτό λέγοντας «οι υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ μελετούν την απόφαση, δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Διεκδικούμε την ισορροπία: από τη μια η προστασία των πολιτών και από την άλλη η ευστάθεια του συστήματος και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Θα αναζητηθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο και αναλόγως θα κρίνουμε την παρέμβασή μας».
Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρατήρησε ότι «υπάρχει το προνόμιο της μνήμης. Ο κ. Τσίπρας προσέρχεται στο πολιτικό σκηνικό με το σύνολο των πεπραγμένων του. Ο καθένας έρχεται με τη δική του αλήθεια και ο κόσμος θα κρίνει ποια από αυτές τον βοηθάει στη ζωή του. Έχουμε βιώσει στο πετσί να μην έχεις σταθερότητα. Η σταθερότητα είναι σαν το οξυγόνο, καταλαβαίνεις όταν δεν είναι εκεί».
Όπως είπε «όταν μας ρωτάνε διεθνώς "πώς τα καταφέρατε ενώ η Ελλάδα είχε όταν τόσα προβλήματα" απαντώ: πολιτική σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις. Είμαστε υπέρ του να παράγουμε απτά αποτελέσματα στους πολίτες. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει τι κάνεις για να τον βοηθήσεις στην καθημερινότητά του. Ο κόσμος θέλει να μιλάς με όρους μέλλοντος, χρειάζεσαι πολιτικούς αντιπάλους που να μιλάνε για τα Στενά του Ορμούζ για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να συζητάμε για τον εμφύλιο».
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