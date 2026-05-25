Στην Βουλή της Κύπρου το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου: Θα το σκεφτώ αν θα κρατήσω αυτή την έδρα ή την Ευρωβουλή

Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου, είπε ο πρόεδρός της, σε δηλώσεις του από την κεντρική πλατεία του χωριού Μενοίκου, δηλώνοντας πολύ χαρούμενος.«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που πήγε να μας ψηφίσει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι έχει πάρα πολλά άτομα που δούλεψαν για αυτό το ποσοστό και για αυτή τη στιγμή και για αυτή τη νύχτα και πάρα πολύ καιρό. Έχει 6 μήνες περίπου που ανακοινώσαμε το κόμμα και δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για αυτό το πράγμα. Θέλουμε να πούμε πραγματικά από το βάθος της καρδιάς μας για εκείνους που δούλεψαν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλουμε να πούμε επίσης ότι τώρα ξεκινά η ζωή της Άμεσης Δημοκρατίας, τώρα γεννήθηκε η Άμεση Δημοκρατία και επίσημα.» Ήμασταν μέσα στην κοιλιά της μάμας μας και πρέπει να αποδείξουμε και στον υπόλοιπο κυπριακό λαό την αξία μας και σιγά – σιγά να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του», ανέφερε.Σε ερώτηση, οι οποίοι τους έδωσαν τις ψήφους τους, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι τίποτε δεν υπόσχονται και πρόσθεσε ότι «πάρα πολλή προσπάθεια, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την Κύπρο και να αλλάξουμε την Κύπρο προς το καλύτερο», ενώ ερωτηθείς ποιο είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούν, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι θα το δουν, θα συζητήσουν με την ομάδα τους και θα δουν με τι θα ασχοληθούν.Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι οι πολίτες φαίνεται ότι θέλουν καινούργια κόμματα στη Βουλή, αν και δήλωσε πως «είμαι έκπληκτος λίγο με το ποσοστό που έπιασαν τα μεγάλα κόμματα. Μπράβο στα μεγάλα κόμματα και θα συνεργαστούμε μαζί μέσα στη Βουλή, όλοι μαζί για το καλό της Κύπρου».Σε ερώτηση, ο κ. Παναγιώτου είπε πως δεν θα προβεί ακόμα σε ανακοίνωση, αναφέροντας ότι «ακόμα δεν θα το ανακοινώσω. Έχω ακόμη λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Να διαβουλευτώ με την ομάδα μου, μαζί με την οικογένεια μου, και θα αποφασίσουμε» αν και πρόσθεσε ότι «αλλά δεν ξέρω αν εκλέγηκα κιόλας. Επομένως, να μην σούζουμε τα πόδια μας πριν καβαλικέψουμε. Θα δούμε τα αποτελέσματα και μετά θα αποφασίσουμε».Αναφορικά με το, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι «δεν αναμέναμε ψηλό ποσοστό. Εμείς ο στόχος μας ήταν να κάνουμε εκείνο που μπορούσαμε 100% και να δώσουμε 100% της προσπάθειας που μπορούσαμε. Τώρα είμαστε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε να δίνουμε το 100% της προσπάθειας που μπορούμε. Εμείς δεν είμαστε δυσαρεστημένοι από το ποσοστό. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε», συμπλήρωσε.Κληθείς να σχολιάσει το στήσιμο του εκλογικού του επιτελείου στο χώρο στάθμευσης της πλατείας στο Μένοικο, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι «τώρα προς το παρόν δεν είχαμε επιτελείο, δεν έχουμε λεφτά, δεν πιάσαμε από κανένα λεφτά, ούτε από εκατομμυριούχους που μας έδωσαν, επομένως, με τους πόρους που είχαμε παλέψαμε».Από αύριο, δήλωσε στη συνέχεια, δουλειά στη Βουλή της Κύπρου, προσθέτοντας ότι «. Τώρα γεννήθηκε η Άμεση Δημοκρατία, να περιμένουν πολλά διαφορετικά πράγματα από όσα τα συνηθισμένα κόμματα. Διαφορετικούς τρόπους χειρισμούς και προς το καλύτερο. Θα προσπαθήσουμε να καινοτομήσουμε στην πολιτική. Επειδή η πολιτική έχει 50 χρόνια είναι η ίδια, δεν άλλαξε πολλά, θα προσπαθήσουμε να την αναβαθμίσουμε από μέσα στη Βουλή», κατέληξε.