Γεωργιάδης: Μετά την απαγόρευση της ψεκασμένης κάνναβης, καταθέτω τροπολογία για παρόμοια προϊόντα

Αναφέρθηκε στην απαγόρευση ψεκασμένου με χημικά ανθού βιομηχανικής κάνναβης και τόνισε ότι το ίδιο θα ισχύει και για παρόμοια προϊόντα