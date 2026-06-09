Γεωργιάδης: Μετά την απαγόρευση της ψεκασμένης κάνναβης, καταθέτω τροπολογία για παρόμοια προϊόντα
Γεωργιάδης: Μετά την απαγόρευση της ψεκασμένης κάνναβης, καταθέτω τροπολογία για παρόμοια προϊόντα
Αναφέρθηκε στην απαγόρευση ψεκασμένου με χημικά ανθού βιομηχανικής κάνναβης και τόνισε ότι το ίδιο θα ισχύει και για παρόμοια προϊόντα
Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα τροπολογία για την απαγόρευση προϊόντων που ψεκάζονται με χημικές ουσίες ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του.
Όπως αναφέρει, πριν από λίγες ημέρες απαγορεύτηκε ο ψεκασμένος με χημικά ανθός βιομηχανικής κάνναβης, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούσε «μεγάλο πρόβλημα για τη δημόσια Υγεία».
Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι στη συζήτηση στη Βουλή ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε πει πως «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το χαμομήλι», κάτι που, όπως αναφέρει, ορισμένοι θεώρησαν αστείο.
Στην ανάρτησή του αναφέρει ακόμη ότι έλαβε μήνυμα σύμφωνα με το οποίο η αγορά «δεν σταματάει με την απαγόρευση κυκλοφορίας της βιομηχανικής κάνναβης», αλλά πωλούνται πλέον χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες.
«Καταθέτω άμεσα τροπολογία για να απαγορεύονται τα πάντα από όσα ψεκασμένα καπνίζονται. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση», τονίζει ο υπουργός Υγείας, καλώντας τους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους.
Σήμερα έλαβα αυτό το μνμ:
«Όπως καταλαβαίνεται κύριε υπουργέ οι αγορά των ψεκασμένων δε σταματάει με την απαγόρευση κυκλοφορίας την βιομηχανικής κάνναβης
Αυτοί οι τρελοί πουλάνε τώρα χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες….»
Καταθέτω άμεσα τροπολογία για να απαγορεύονται τα πάντα από όσα ψεκασμένα καπνίζονται. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση προσέξτε τα παιδιά σας!»
Όπως αναφέρει, πριν από λίγες ημέρες απαγορεύτηκε ο ψεκασμένος με χημικά ανθός βιομηχανικής κάνναβης, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούσε «μεγάλο πρόβλημα για τη δημόσια Υγεία».
Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι στη συζήτηση στη Βουλή ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε πει πως «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το χαμομήλι», κάτι που, όπως αναφέρει, ορισμένοι θεώρησαν αστείο.
Στην ανάρτησή του αναφέρει ακόμη ότι έλαβε μήνυμα σύμφωνα με το οποίο η αγορά «δεν σταματάει με την απαγόρευση κυκλοφορίας της βιομηχανικής κάνναβης», αλλά πωλούνται πλέον χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες.
«Καταθέτω άμεσα τροπολογία για να απαγορεύονται τα πάντα από όσα ψεκασμένα καπνίζονται. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση», τονίζει ο υπουργός Υγείας, καλώντας τους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους.
Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία. Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξη: «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το… pic.twitter.com/USDubRlftG— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 9, 2026
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη«Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία. Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξη: «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το χαμομήλι»…κάποιοι το θεώρησαν αστείο.
Σήμερα έλαβα αυτό το μνμ:
«Όπως καταλαβαίνεται κύριε υπουργέ οι αγορά των ψεκασμένων δε σταματάει με την απαγόρευση κυκλοφορίας την βιομηχανικής κάνναβης
Αυτοί οι τρελοί πουλάνε τώρα χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες….»
Καταθέτω άμεσα τροπολογία για να απαγορεύονται τα πάντα από όσα ψεκασμένα καπνίζονται. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση προσέξτε τα παιδιά σας!»
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