Γεωργιάδης: Οι κομμουνιστές με κήρυξαν «ανεπιθύμητο» στο Άργος Ορεστικό και μαζεύτηκαν 6
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Γεωργιάδης: Οι κομμουνιστές με κήρυξαν «ανεπιθύμητο» στο Άργος Ορεστικό και μαζεύτηκαν 6

Η συμμορία της μιζέριας έχει παραδώσει πνεύμα, προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήστε τους να φωνάζουν, γράφει ο υπουργός Υγείας

Γεωργιάδης: Οι κομμουνιστές με κήρυξαν «ανεπιθύμητο» στο Άργος Ορεστικό και μαζεύτηκαν 6
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Ανάρτηση για την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας στο Άργος Ορεστικού το απόγευμα της Δευτέρας, έκανε στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης, γράφοντας, μεταξύ άλλων, «η μεγάλη πλάκα είναι ότι αφού με είχαν κηρύξει οι κομμουνιστές "ανεπιθύμητο πρόσωπο" μαζεύτηκαν 6 (έξι) να κάνουν φασαρία και δεν ήταν όλοι μαζί, αλλά 2 από την μία και 4 σε απόσταση από τους άλλους δύο».

Όπως προσθέτει ο υπουργός Υγείας, «όταν τους είπα να έρθουν μέσα να δούνε τους γιατρούς (54 ιατρούς έχει τώρα το Κέντρο Υγείας και θα πάρουμε άλλους 6 τους περισσότερους που είχαν ποτέ εκεί) έφυγαν…».

«Η συμμορία της μιζέριας έχει παραδώσει πνεύμα τον τελευταίο καιρό με όσα κάνουμε στο Υπουργείο Υγείας. Προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήστε τους να φωνάζουν» καταλήγει στη ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης


Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Χθες το απόγευμα έκανα περιοδεία στο Νομό Καστοριάς και εγκαινίασα το νέο πλήρως ανακατασκευασμένο Κέντρο Υγείας στο Άργος Ορεστικό και μετά τα νέα ΤΕΠ στο Νοσοκομείο Καστοριάς. Η μεγάλη πλάκα είναι ότι αφού με είχαν κηρύξει οι κομμουνιστές «ανεπιθύμητο πρόσωπο» μαζεύτηκαν 6 (έξι) να κάνουν φασαρία και δεν ήταν όλοι μαζί, αλλά 2 από την μία και 4 σε απόσταση από τους άλλους δύο. Οι μεν του ΚΚΕ οι δε του ΣΥΡΙΖΑ…κλασικοί αριστεροί….φώναζαν ότι δεν έχουν γιατρούς κλπ και όταν τους είπα να έρθουν μέσα να τους δούνε (54 ιατρούς έχει τώρα το Κέντρο Υγείας και θα πάρουμε άλλους 6 τους περισσότερους που είχαν ποτέ εκεί) έφυγαν….νόμιζα ότι θα πήγαιναν και στο Νοσοκομείο αλλά τελικά δεν είχαν κουράγιο και στο Νοσοκομείο δεν συνάντησα ούτε έναν. Η συμμορία της μιζέριας έχει παραδώσει πνεύμα τον τελευταίο καιρό με όσα κάνουμε στο Υπουργείο Υγείας. Προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήστε τους να φωνάζουν.


Το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη με το πρόγραμμά του

Ένα τρόπον τινά vlog έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιεύοντας το πρόγραμμά του, χθες Δευτέρα από τις 09:00 το πρωί ως τα μεσάνυχτα.

«Δείτε τι έκανα μόνον χθες Δευτέρα….από το πρωί στις 09:00 ως το βράδυ μετά τις 00:00 σερί! Εγκαίνια, εγκαίνια, εγκαίνια παντού! Έχουμε στείλει την συμμορία της μιζέριας στην ανεργία με τις δράσεις μας….και προσέξτε κάτι για τις Εθνικές Εκλογές που θα έρθουν, η κομματική μου ομιλία στην ΔΕΕΠ Καστοριάς ήταν προγραμματισμένη για τις 20:30 και εκεί έφθασα 23:30….περίμενα να βρω μία άδεια αίθουσα και αντί για αυτό η μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου Έσπερος Palace ήταν ασφυκτικά γεμάτη! Ο κόσμος μας αγαπά και μας στηρίζει και θα δείτε ότι θα κερδίσουμε και την Αυτοδυναμία πάλι» έγραψε.

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