Χριστοδουλίδης για υπόθεση τρομοκρατίας: «Καμία δημόσια δήλωση για θέματα ασφάλειας»
Χριστοδουλίδης για υπόθεση τρομοκρατίας: «Καμία δημόσια δήλωση για θέματα ασφάλειας»
Οι έρευνες των κυπριακών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και ενώ η υπόθεση έχει αποκτήσει και διασυνοριακή διάσταση, μετά τη σύλληψη 37χρονου στην Κρήτη
Σαφές μήνυμα ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε δημόσια συζήτηση για επιχειρησιακά ζητήματα ασφάλειας έστειλε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς για την υπόθεση συλλήψεων που συνδέεται με πληροφορίες για τρομοκρατία και το ενδεχόμενο σχεδιαζόμενου χτυπήματος εντός Κύπρου.
Ο Κύπριος Πρόεδρος απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στην ουσία των πληροφοριών, σημειώνοντας ότι «καμία απολύτως δημόσια δήλωση» δεν μπορεί να γίνει για θέματα που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια της χώρας. Η τοποθέτηση του Ν. Χριστοδουλίδη έγινε ενώ οι έρευνες των κυπριακών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και ενώ η υπόθεση έχει αποκτήσει και διασυνοριακή διάσταση, μετά τη σύλληψη 37χρονου στην Κρήτη, για τον οποίο η κυπριακή Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι όλες οι υπηρεσίες του κράτους εργάζονται καθημερινά για την προστασία των πολιτών, χωρίς αυτό να γίνεται αντικείμενο δημόσιου διαλόγου. Όπως είπε, «η ασφάλεια του τόπου, η ασφάλεια σε όλους τους τομείς είναι ύψιστη προτεραιότητα».
Η Λευκωσία καταβάλλει προσπάθεια να κρατήσει χαμηλούς τόνους, σε μια υπόθεση όπου η δημοσιοποίηση λεπτομερειών θα μπορούσε να επηρεάσει τις έρευνες.
Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι «υπάρχουν κάθε μέρα σχεδόν θέματα, τα οποία διαχειριζόμαστε χωρίς να βλέπουν το φως της δημοσιότητας», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι κρατικές υπηρεσίες χειρίζονται συστηματικά ζητήματα ασφαλείας, τα οποία δεν ανακοινώνονται για προφανείς λόγους.
Η νέα υπόθεση έρχεται σε συνέχεια σειράς πληροφοριών και δημοσιευμάτων για πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με δίκτυα της Χαμάς και με σχεδιαζόμενες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων. Τέσσερις ύποπτοι αραβικής καταγωγής έχουν συλληφθεί στην Κύπρο, ενώ οι έρευνες στρέφονται και σε πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα στο εξωτερικό.
Παράλληλα, οι ισραηλινές εισαγγελικές αρχές, έχουν αναφερθεί σε πρόσωπο που διέμενε στην Κύπρο και φέρεται να είχε ρόλο στον σχεδιασμό ενεργειών μέσω ατόμων που συνελήφθησαν στο Ισραήλ. Τα στοιχεία αυτά, πάντως, αξιολογούνται στο επίπεδο των διωκτικών και πληροφοριακών υπηρεσιών και δεν επιτρέπουν δημόσιες βεβαιότητες πέραν όσων επισήμως ανακοινώνονται.
Ερωτηθείς αν ενημερώνεται προσωπικά για τέτοιες υποθέσεις, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι όταν απαιτείται, ενημερώνεται από τους αρμόδιους υπουργούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η Λευκωσία γνωρίζει ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου, οι στενές σχέσεις με το Ισραήλ, η παρουσία ξένων υπηκόων στο νησί και οι περιφερειακές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο καθιστούν τη χώρα πεδίο αυξημένης προσοχής για τις υπηρεσίες ασφαλείας. Αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι η Κύπρος βρέθηκε ενώπιον επικείμενου χτυπήματος. Σημαίνει όμως ότι οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και με συνεργασία με ξένες αρχές.
Ο Κύπριος Πρόεδρος απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στην ουσία των πληροφοριών, σημειώνοντας ότι «καμία απολύτως δημόσια δήλωση» δεν μπορεί να γίνει για θέματα που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια της χώρας. Η τοποθέτηση του Ν. Χριστοδουλίδη έγινε ενώ οι έρευνες των κυπριακών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και ενώ η υπόθεση έχει αποκτήσει και διασυνοριακή διάσταση, μετά τη σύλληψη 37χρονου στην Κρήτη, για τον οποίο η κυπριακή Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές.
Ύψιστη προτεραιότητα η ασφάλεια
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι όλες οι υπηρεσίες του κράτους εργάζονται καθημερινά για την προστασία των πολιτών, χωρίς αυτό να γίνεται αντικείμενο δημόσιου διαλόγου. Όπως είπε, «η ασφάλεια του τόπου, η ασφάλεια σε όλους τους τομείς είναι ύψιστη προτεραιότητα».
Η Λευκωσία καταβάλλει προσπάθεια να κρατήσει χαμηλούς τόνους, σε μια υπόθεση όπου η δημοσιοποίηση λεπτομερειών θα μπορούσε να επηρεάσει τις έρευνες.
Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι «υπάρχουν κάθε μέρα σχεδόν θέματα, τα οποία διαχειριζόμαστε χωρίς να βλέπουν το φως της δημοσιότητας», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι κρατικές υπηρεσίες χειρίζονται συστηματικά ζητήματα ασφαλείας, τα οποία δεν ανακοινώνονται για προφανείς λόγους.
Υπόθεση με πολλές διασυνδέσεις
Η νέα υπόθεση έρχεται σε συνέχεια σειράς πληροφοριών και δημοσιευμάτων για πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με δίκτυα της Χαμάς και με σχεδιαζόμενες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων. Τέσσερις ύποπτοι αραβικής καταγωγής έχουν συλληφθεί στην Κύπρο, ενώ οι έρευνες στρέφονται και σε πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα στο εξωτερικό.
Παράλληλα, οι ισραηλινές εισαγγελικές αρχές, έχουν αναφερθεί σε πρόσωπο που διέμενε στην Κύπρο και φέρεται να είχε ρόλο στον σχεδιασμό ενεργειών μέσω ατόμων που συνελήφθησαν στο Ισραήλ. Τα στοιχεία αυτά, πάντως, αξιολογούνται στο επίπεδο των διωκτικών και πληροφοριακών υπηρεσιών και δεν επιτρέπουν δημόσιες βεβαιότητες πέραν όσων επισήμως ανακοινώνονται.
Ενημέρωση όταν χρειάζεται
Ερωτηθείς αν ενημερώνεται προσωπικά για τέτοιες υποθέσεις, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι όταν απαιτείται, ενημερώνεται από τους αρμόδιους υπουργούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η Λευκωσία γνωρίζει ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου, οι στενές σχέσεις με το Ισραήλ, η παρουσία ξένων υπηκόων στο νησί και οι περιφερειακές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο καθιστούν τη χώρα πεδίο αυξημένης προσοχής για τις υπηρεσίες ασφαλείας. Αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι η Κύπρος βρέθηκε ενώπιον επικείμενου χτυπήματος. Σημαίνει όμως ότι οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και με συνεργασία με ξένες αρχές.
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