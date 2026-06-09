Χριστοδουλίδης για υπόθεση τρομοκρατίας: «Καμία δημόσια δήλωση για θέματα ασφάλειας»

Οι έρευνες των κυπριακών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και ενώ η υπόθεση έχει αποκτήσει και διασυνοριακή διάσταση, μετά τη σύλληψη 37χρονου στην Κρήτη