Κόντρα στη Βουλή για το μεταναστευτικό, οι δηλώσεις Βορίδη και η αντιπαράθεση Καιρίδη - ΚΚΕ για τη Σύμβαση της Γενεύης
Κόντρα στη Βουλή για το μεταναστευτικό, οι δηλώσεις Βορίδη και η αντιπαράθεση Καιρίδη - ΚΚΕ για τη Σύμβαση της Γενεύης
Μια φράση του Μάκη Βορίδη προκάλεσε αντιπαράθεση στη Βουλή - «Δεν μπορεί να ακούγεται η φράση» τόνισε ο Δ. Μάντζος – Αντιπαράθεση Καιρίδη με Καραθανασόπουλο για τη Σύμβαση της Γενεύης
«Φωτιά» στην Ολομέλεια της Βουλής πυροδότησε η ρητορική ερώτηση «θέλετε να βουλιάξουμε βάρκες;» που απηύθυνε ο Μάκης Βορίδης στα κόμματα της δεξιάς αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση των κομμάτων της Αριστεράς.
Κατά την ομιλία του στη Βουλή για το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης, ο Μάκης Βορίδης ρώτησε τα κόμματα της δεξιάς αντιπολίτευσης για τους κόμβους επιστροφής. «Τι δεν σας αρέσει; Λέτε ότι δεν συζητάμε για την αποτροπή. Μα ένα περιοριστικό πλαίσιο λειτουργεί αποτρεπτικά», είπε και κατηγόρησε τα κόμματα της δεξιάς για «φαντασίωση» ότι «πατάτε ένα κουμπί και εξαφανίζονται» οι μετανάστες.
Επιχειρηματολογώντας υπέρ των κυβερνητικών σχεδίων για τις επιστροφές, κάλεσε την αντιπολίτευση να πει τις προτάσεις της για το σενάριο μιας βάρκας που ξεκινά από τη Λιβύη. «Θα τη βουλιάξουμε ή δεν θα τη βουλιάξουμε;» είπε. Η αναφορά του προκάλεσε τις αντιδράσεις των αριστερών κομμάτων, με τον ίδιο να απαντά: «Επειδή ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες, διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και τις αποκρούετε με τρόπο που ενδυναμώνει αυτές τις ιδέες, αφήστε μας να τις αποκρούσουμε αποτελεσματικά».
Το πλαίσιο της κίνησης του Βορίδη εξήγησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, σημειώνοντας ότι ο Βορίδης «επιχείρησε να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς», προσθέτοντας ότι με την ίδια παρέμβαση επιχείρησε να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Βελόπουλο.
Έντονα επικριτικός εμφανίστηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για δημιουργία εντυπώσεων, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κατήγγειλε ότι «η υγειονομική ζώνη που υπήρχε μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς έχει καταργηθεί. Δεν μπορεί να ακούγεται η φράση “αν πρέπει να βουλιάξει η βάρκα”. Μας προσβάλλει ως κράτος δικαίου».
«Ο κ. Βορίδης μάς ρώτησε τι πρόβλημα έχει η Αριστερά με την αποτροπή. Το να τους βουλιάξουμε ή να τους πυροβολήσουμε είναι αποτροπή. Δεν μπορεί να γίνεται με κτηνώδεις μεθόδους, εις βάρος των κανόνων δικαίου», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, προσθέτοντας ότι οι κόμβοι επιστροφών «είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης σε τρίτες χώρες».
Παίρνοντας τον λόγο επί προσωπικού, ο κ. Βορίδης έκανε λόγο για διαστρέβλωση όσων είπε, διευκρινίζοντας ότι στην τοποθέτησή του τάχθηκε εναντίον τέτοιων πολιτικών. Όπως είπε, «εξήγησα γιατί εφαρμόζουμε μέτρα αποτροπής, αλλά δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε στο σημείο να βουλιάζουμε βάρκες. Αντιθέτως, αυτό που είπα είναι ότι ακριβώς δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές».
«Μας είπε ο κ. Κουτσούμπας ότι δεν θέλει επιστροφές. Ρωτήσατε την Ύπατη Αρμοστεία, στην οποία ορκίζεστε;», ανέφερε ο κ. Καιρίδης, προσθέτοντας ότι η Συνθήκη της Γενεύης υπογράφηκε για την προστασία των καταδιωκόμενων από τον κομμουνισμό και εφαρμόστηκε στα θύματα της σοβιετικής εισβολής στην Ουγγαρία με 300.000 διωχθέντες.
Για αντικομμουνισμό τον κατηγόρησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος. «Βρίσκεστε σε σύγχυση. Είστε βαθύτατα ανιστόρητος. Οι Σοβιετικοί πρωτοστάτησαν στη συμφωνία. Η αναθεώρηση της ιστορίας είναι σκληρό πράγμα», τόνισε. Από την πλευρά του, ο Καζαμίας απέρριψε την ανάγνωση του Καιρίδη ως «ψυχροπολεμική λογική», επισημαίνοντας ότι η Σύμβαση πηγάζει από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ του 1948.
Κατά την ομιλία του στη Βουλή για το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης, ο Μάκης Βορίδης ρώτησε τα κόμματα της δεξιάς αντιπολίτευσης για τους κόμβους επιστροφής. «Τι δεν σας αρέσει; Λέτε ότι δεν συζητάμε για την αποτροπή. Μα ένα περιοριστικό πλαίσιο λειτουργεί αποτρεπτικά», είπε και κατηγόρησε τα κόμματα της δεξιάς για «φαντασίωση» ότι «πατάτε ένα κουμπί και εξαφανίζονται» οι μετανάστες.
Επιχειρηματολογώντας υπέρ των κυβερνητικών σχεδίων για τις επιστροφές, κάλεσε την αντιπολίτευση να πει τις προτάσεις της για το σενάριο μιας βάρκας που ξεκινά από τη Λιβύη. «Θα τη βουλιάξουμε ή δεν θα τη βουλιάξουμε;» είπε. Η αναφορά του προκάλεσε τις αντιδράσεις των αριστερών κομμάτων, με τον ίδιο να απαντά: «Επειδή ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες, διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και τις αποκρούετε με τρόπο που ενδυναμώνει αυτές τις ιδέες, αφήστε μας να τις αποκρούσουμε αποτελεσματικά».
Το πλαίσιο της κίνησης του Βορίδη εξήγησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, σημειώνοντας ότι ο Βορίδης «επιχείρησε να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς», προσθέτοντας ότι με την ίδια παρέμβαση επιχείρησε να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Βελόπουλο.
Έντονα επικριτικός εμφανίστηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για δημιουργία εντυπώσεων, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κατήγγειλε ότι «η υγειονομική ζώνη που υπήρχε μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς έχει καταργηθεί. Δεν μπορεί να ακούγεται η φράση “αν πρέπει να βουλιάξει η βάρκα”. Μας προσβάλλει ως κράτος δικαίου».
«Ο κ. Βορίδης μάς ρώτησε τι πρόβλημα έχει η Αριστερά με την αποτροπή. Το να τους βουλιάξουμε ή να τους πυροβολήσουμε είναι αποτροπή. Δεν μπορεί να γίνεται με κτηνώδεις μεθόδους, εις βάρος των κανόνων δικαίου», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, προσθέτοντας ότι οι κόμβοι επιστροφών «είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης σε τρίτες χώρες».
Παίρνοντας τον λόγο επί προσωπικού, ο κ. Βορίδης έκανε λόγο για διαστρέβλωση όσων είπε, διευκρινίζοντας ότι στην τοποθέτησή του τάχθηκε εναντίον τέτοιων πολιτικών. Όπως είπε, «εξήγησα γιατί εφαρμόζουμε μέτρα αποτροπής, αλλά δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε στο σημείο να βουλιάζουμε βάρκες. Αντιθέτως, αυτό που είπα είναι ότι ακριβώς δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές».
Δεύτερη κόντρα για τη Σύμβαση της ΓενεύηςΔεύτερη κόντρα ξέσπασε, στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης, μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ Νίκου Καραθανασόπουλου. Αφορμή στάθηκε η αναφορά του ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, που υποστήριξε ότι «το Σύμφωνο Μετανάστευσης καταργεί ουσιαστικά τη Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και κάθε προστασία του κουρελιασμένου πλέον διεθνούς δικαίου».
«Μας είπε ο κ. Κουτσούμπας ότι δεν θέλει επιστροφές. Ρωτήσατε την Ύπατη Αρμοστεία, στην οποία ορκίζεστε;», ανέφερε ο κ. Καιρίδης, προσθέτοντας ότι η Συνθήκη της Γενεύης υπογράφηκε για την προστασία των καταδιωκόμενων από τον κομμουνισμό και εφαρμόστηκε στα θύματα της σοβιετικής εισβολής στην Ουγγαρία με 300.000 διωχθέντες.
Για αντικομμουνισμό τον κατηγόρησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος. «Βρίσκεστε σε σύγχυση. Είστε βαθύτατα ανιστόρητος. Οι Σοβιετικοί πρωτοστάτησαν στη συμφωνία. Η αναθεώρηση της ιστορίας είναι σκληρό πράγμα», τόνισε. Από την πλευρά του, ο Καζαμίας απέρριψε την ανάγνωση του Καιρίδη ως «ψυχροπολεμική λογική», επισημαίνοντας ότι η Σύμβαση πηγάζει από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ του 1948.
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