Τέλος στη διαφθορά με τα διπλώματα με έξι παρεμβάσεις: Άδεια οδήγησης χωρίς «ενδιάμεσους» και κάμερες στις εξετάσεις





Οπως αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ», από τις μεταβιβάσεις οχημάτων και τα







1. Τέλος οι χειρόγραφες διαδικασίες Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική υποχρεωτική ψηφιακή υποβολή αιτήσεων για μεταβιβάσεις οχημάτων, ανανεώσεις αδειών οδήγησης και αρχική χορήγηση ή επέκταση διπλώματος. Πρόκειται για διαδικασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν πολλαπλές επισκέψεις στις υπηρεσίες Μεταφορών, φυσικούς φακέλους και σημαντικό χρόνο αναμονής. Η μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον έχει ήδη οδηγήσει σε τριπλασιασμό των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν 29.588 αιτήσεις ανανέωσης άδειας οδήγησης, 16.715 αιτήσεις αρχικής χορήγησης ή επέκτασης διπλώματος και 27.356 μεταβιβάσεις οχημάτων μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών.



2. Αδεια οδήγησης χωρίς «ενδιάμεσους» Μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρεμβάσεις είναι η αυτόματη έκδοση της άδειας οδήγησης μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση. Μέχρι σήμερα η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούσε σειρά διοικητικών ενεργειών από διαφορετικούς υπαλλήλους, γεγονός που συχνά δημιουργούσε καθυστερήσεις εβδομάδων ή και μηνών. Πλέον, για τη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η άδεια αποστέλλεται αυτόματα για έκδοση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ο νέος οδηγός μπορεί να την έχει στο gov.gr wallet μέσα σε επτά ημέρες από την επιτυχή εξέταση, με το φυσικό έντυπο να ακολουθεί λίγες ημέρες αργότερα. Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου στις 17 Μαΐου 2026 έχουν ήδη εκδοθεί με αυτόν τον τρόπο περισσότερες από 3.000 άδειες οδήγησης. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση περίπου 40.000 εκκρεμών αδειών οδήγησης που παρέμεναν σε αναμονή λόγω της παλαιάς έγχαρτης διαδικασίας και θα είναι πλέον διαθέσιμες ψηφιακά στο gov.gr wallet των πολιτών.



3.Ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών Μέσω της νέας πλατφόρμας report-diplomata.gov.gr, κάθε πολίτης μπορεί πλέον να υποβάλει επώνυμα ή ανώνυμα καταγγελία για περιστατικά χρηματισμού, αθέμιτων απαιτήσεων, καθυστερήσεων ή άλλων φαινομένων διαφθοράς στον τομέα των μεταφορών. Οι αναφορές διαβιβάζονται στις αρμόδιες ελεγκτικές και διωκτικές αρχές για διερεύνηση, ενώ για πρώτη φορά δημιουργείται μια οργανωμένη βάση καταγραφής περιστατικών σε πανελλαδικό επίπεδο. Η ύπαρξη ενός μόνιμου και εύκολα προσβάσιμου μηχανισμού καταγγελιών λειτουργεί αποτρεπτικά για όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις διαδικασίες του κράτους.



4.Κάμερες στις πρακτικές εξετάσεις Οι εξετάσεις οδήγησης αποτελούσαν διαχρονικά έναν από τους τομείς που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για αδιαφανείς πρακτικές. Το νέο σύστημα προβλέπει πλήρη καταγραφή της διαδικασίας μέσω καμερών, με στόχο κάθε εξέταση να μπορεί να ελεγχθεί εκ των υστέρων και να υπάρχει αντικειμενικό αποδεικτικό υλικό για το αποτέλεσμα.



5.Νέο αδιάβλητο σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις Η πέμπτη παρέμβαση αφορά τις θεωρητικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών, οι οποίες περνούν σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου της διαδικασίας. Μέχρι σήμερα, η παρακολούθηση των εξετάσεων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βασίζονταν σε κατακερματισμένα συστήματα, με περιορισμένες δυνατότητες εποπτείας και ελέγχου σε πανελλαδικό επίπεδο. Το νέο σύστημα συγκεντρώνει όλες τις διαδικασίες σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, επιτρέποντας στις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν πλήρη εικόνα της εξεταστικής διαδικασίας, καλύτερο συντονισμό και άμεση πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα.



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Η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης είναι ίδια με εκείνη που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το νέο μοντέλο των μεταφορών: λιγότερα «τυφλά σημεία», περισσότερα δεδομένα, μεγαλύτερη διαφάνεια και ισχυρότεροι μηχανισμοί ελέγχου.



6.Ψηφιακή έκδοση πινακίδων Μία ακόμη διαδικασία που περνά εξ ολοκλήρου στο ψηφιακό περιβάλλον είναι η έκδοση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, η οποία μέχρι σήμερα απαιτούσε διαδοχικά στάδια, φυσική διακίνηση εγγράφων και πολλαπλές επαφές με διαφορετικές υπηρεσίες.

Μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Πινακίδων, ο πολίτης θα μπορεί να ολοκληρώνει ηλεκτρονικά τη διαδικασία ταξινόμησης και έκδοσης πινακίδων, χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία και φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.



Λίγο πριν παραχωρήσει τα ηνία του υπουργείου Μεταφορών και «μετακομίσει» στα κεντρικά γραφεία της Ν.Δ., στην οδό Πειραιώς, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρενέβη με 6 κινήσεις κόντρα στη διαφθορά που διέπει το σύστημα απονομής διπλωμάτων και εν γένει την επαφή των πολιτών με τις υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών.Οπως αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ», από τις μεταβιβάσεις οχημάτων και τα διπλώματα οδήγησης μέχρι τις πρακτικές εξετάσεις, το υπουργείο περνά σε ένα νέο ψηφιακό μοντέλο που μειώνει τις καθυστερήσεις, περιορίζει την ανθρώπινη παρέμβαση και κλείνει διάφόρων ειδών παραθυράκια συναλλαγών.Με μια σειρά παρεμβάσεων που εφαρμόζονται προοδευτικά εδώ και λίγους μήνες, στόχος του υπουργείου είναι ο μετασχηματισμός της συναλλαγής των πολιτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Με περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις να έχουν ήδη διεκπεραιωθεί και περίπου 8.000 νέα αιτήματα να υποβάλλονται καθημερινά, το νέο μοντέλο βασίζεται σε έναν κεντρικό στόχο: λιγότερη φυσική επαφή με το γκισέ, περισσότερη διαφάνεια και πλήρη ψηφιακή ιχνηλασιμότητα κάθε ενέργειας. Οι μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ).Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική υποχρεωτική ψηφιακή υποβολή αιτήσεων για μεταβιβάσεις οχημάτων, ανανεώσεις αδειών οδήγησης και αρχική χορήγηση ή επέκταση διπλώματος. Πρόκειται για διαδικασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν πολλαπλές επισκέψεις στις υπηρεσίες Μεταφορών, φυσικούς φακέλους και σημαντικό χρόνο αναμονής. Η μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον έχει ήδη οδηγήσει σε τριπλασιασμό των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν 29.588 αιτήσεις ανανέωσης άδειας οδήγησης, 16.715 αιτήσεις αρχικής χορήγησης ή επέκτασης διπλώματος και 27.356 μεταβιβάσεις οχημάτων μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών.Μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρεμβάσεις είναι η αυτόματη έκδοση της άδειας οδήγησης μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση. Μέχρι σήμερα η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούσε σειρά διοικητικών ενεργειών από διαφορετικούς υπαλλήλους, γεγονός που συχνά δημιουργούσε καθυστερήσεις εβδομάδων ή και μηνών. Πλέον, για τη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η άδεια αποστέλλεται αυτόματα για έκδοση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ο νέος οδηγός μπορεί να την έχει στο gov.gr wallet μέσα σε επτά ημέρες από την επιτυχή εξέταση, με το φυσικό έντυπο να ακολουθεί λίγες ημέρες αργότερα. Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου στις 17 Μαΐου 2026 έχουν ήδη εκδοθεί με αυτόν τον τρόπο περισσότερες από 3.000 άδειες οδήγησης. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση περίπου 40.000 εκκρεμών αδειών οδήγησης που παρέμεναν σε αναμονή λόγω της παλαιάς έγχαρτης διαδικασίας και θα είναι πλέον διαθέσιμες ψηφιακά στο gov.gr wallet των πολιτών.Μέσω της νέας πλατφόρμας report-diplomata.gov.gr, κάθε πολίτης μπορεί πλέον να υποβάλει επώνυμα ή ανώνυμα καταγγελία για περιστατικά χρηματισμού, αθέμιτων απαιτήσεων, καθυστερήσεων ή άλλων φαινομένων διαφθοράς στον τομέα των μεταφορών. Οι αναφορές διαβιβάζονται στις αρμόδιες ελεγκτικές και διωκτικές αρχές για διερεύνηση, ενώ για πρώτη φορά δημιουργείται μια οργανωμένη βάση καταγραφής περιστατικών σε πανελλαδικό επίπεδο. Η ύπαρξη ενός μόνιμου και εύκολα προσβάσιμου μηχανισμού καταγγελιών λειτουργεί αποτρεπτικά για όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις διαδικασίες του κράτους.Οι εξετάσεις οδήγησης αποτελούσαν διαχρονικά έναν από τους τομείς που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για αδιαφανείς πρακτικές. Το νέο σύστημα προβλέπει πλήρη καταγραφή της διαδικασίας μέσω καμερών, με στόχο κάθε εξέταση να μπορεί να ελεγχθεί εκ των υστέρων και να υπάρχει αντικειμενικό αποδεικτικό υλικό για το αποτέλεσμα.Η πέμπτη παρέμβαση αφορά τις θεωρητικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών, οι οποίες περνούν σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου της διαδικασίας. Μέχρι σήμερα, η παρακολούθηση των εξετάσεων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βασίζονταν σε κατακερματισμένα συστήματα, με περιορισμένες δυνατότητες εποπτείας και ελέγχου σε πανελλαδικό επίπεδο. Το νέο σύστημα συγκεντρώνει όλες τις διαδικασίες σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, επιτρέποντας στις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν πλήρη εικόνα της εξεταστικής διαδικασίας, καλύτερο συντονισμό και άμεση πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα.Παράλληλα, εισάγονται προηγμένοι μηχανισμοί ταυτοποίησης, ελέγχου πρόσβασης και προστασίας δεδομένων, με στόχο να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων και να περιοριστούν τα περιθώρια παρατυπιών ή παρεμβάσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων θα μπορούν να εντοπίζονται αποκλίσεις, ασυνήθιστα μοτίβα ή επαναλαμβανόμενα φαινόμενα που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου, ενισχύοντας για πρώτη φορά την εποπτεία του συστήματος σε εθνικό επίπεδο. Το νέο ψηφιακό σύστημα βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα.Η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης είναι ίδια με εκείνη που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το νέο μοντέλο των μεταφορών: λιγότερα «τυφλά σημεία», περισσότερα δεδομένα, μεγαλύτερη διαφάνεια και ισχυρότεροι μηχανισμοί ελέγχου.Μία ακόμη διαδικασία που περνά εξ ολοκλήρου στο ψηφιακό περιβάλλον είναι η έκδοση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, η οποία μέχρι σήμερα απαιτούσε διαδοχικά στάδια, φυσική διακίνηση εγγράφων και πολλαπλές επαφές με διαφορετικές υπηρεσίες.Μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Πινακίδων, ο πολίτης θα μπορεί να ολοκληρώνει ηλεκτρονικά τη διαδικασία ταξινόμησης και έκδοσης πινακίδων, χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία και φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.

Πώς θα λειτουργεί:



Ο πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση ταξινόμησης του οχήματος.

Δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε τυχαίο αριθμό κυκλοφορίας (με μικρότερο παράβολο) είτε ειδικό συνδυασμό που επιθυμεί (με μεγαλύτερο παράβολο).



Πληρωμή τελών Το σύστημα αναθέτει αυτόματα την κατασκευή των πινακίδων σε πιστοποιημένο κατασκευαστή.

Ο πολίτης ενημερώνεται ψηφιακά για την πορεία της αίτησής του και παραλαμβάνει τις πινακίδες μαζί με την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.