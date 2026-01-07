Λοβέρδος για Καρυστιανού: Απευθύνεται κυρίως στον χώρο των ψεκασμένων
Λοβέρδος για Καρυστιανού: Απευθύνεται κυρίως στον χώρο των ψεκασμένων
«Ποιοι αντέδρασαν στο κόμμα Καρυστιανού; Ένας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και ο Βελόπουλος» σημείωσε ο κ. Λοβέρδος
Την εκτίμηση ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού απευθύνεται «κυρίως στον χώρο των ψεκ» έκανε το πρωί της Τετάρτης ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Εξηγώντας τον συλλογισμό του, είπε στον ΣΚΑΪ ότι «λογικά το κόμμα Καρυστιανού απευθύνεται στο 100% της κοινωνίας. Ωστόσο ποιοι αντέδρασαν; Ένας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και ο Βελόπουλος. Το κόμμα Καρυστιανού επηρεάζει και το μελλοντικό κόμμα Τσίπρα, αντιδρούν, δηλαδή, αυτοί που απειλούνται. Υπάρχει καταρχάς ο χώρος των ψεκ, εκεί κυρίως απευθύνεται, όσοι δεν θέλουν τα εμβόλια κτλ.».
Παράλληλα, σημείωσε το στέλεχος της ΝΔ, «η αντιπολίτευση δεν έχει ηγέτη αυτή τη στιγμή, άρα υπάρχει ο χώρος και αυτό σπεύδει να το καλύψει ο κ. Τσίπρας με τη μέθοδο του βιβλίου, έρχεται όμως τώρα και η κυρία Καρυστιανού. Υπάρχει επομένως ένα ποσοστό του ελληνικού λαού που φέρνει αντίδραση σε όλα και υπάρχει το κενό στην αντιπολίτευση».
«Το γεγονός ότι αντιδρά η αντιπολίτευση, σημαίνει ότι αυτά τα κόμματα θα επηρεαστούν» κατέληξε ο Ανδρέας Λοβέρδος.
