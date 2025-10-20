Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Απαγορεύονται καταλήψεις και συναθροίσεις στον χώρο μπροστά στο Μνημείο

Παρέμβαση στην Ολομέλεια της βουλής για την υποστήριξη της τροπολογίας θα κάνει και ο πρωθυπουργόςόπως προκύπτει από το πρόγραμμά του που έδωσε στη δημοσιότητα το Μέγαρο Μαξίμου.