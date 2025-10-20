Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Απαγορεύονται καταλήψεις και συναθροίσεις στον χώρο μπροστά στο Μνημείο
Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Απαγορεύονται καταλήψεις και συναθροίσεις στον χώρο μπροστά στο Μνημείο
Στο υπουργείο Άμυνας η συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου, η ΕΛΑΣ αρμόδια για την τήρηση της δημόσιας τάξης - Η τροπολογία αναμένεται να ψηφισθεί αύριο
Στην Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Η ρύθμιση εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση ενώ αναμένεται και παρέμβαση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την υποστήριξη της προώθησης των μέτρων.
α) Η χρήση κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,
β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,
γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.
2. ‘Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.
4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Η τροπολογία έχει κατατεθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η συζήτηση του οποίου ξεκινά το πρωί της Τρίτης.
Η ρύθμιση εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση ενώ αναμένεται και παρέμβαση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την υποστήριξη της προώθησης των μέτρων.
Παρέμβαση στην Ολομέλεια της βουλής για την υποστήριξη της τροπολογίας θα κάνει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προκύπτει από το πρόγραμμά του που έδωσε στη δημοσιότητα το Μέγαρο Μαξίμου.
