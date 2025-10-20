Γεωργιάδης: Σε κανένα κράτος δεν οικειοποιείται μια μερίδα ένα εθνικό σύμβολο όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης - Ρωτήστε τον κ. Δένδια, αυτός θα είναι ο αρμόδιος

Όσον αφορά για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «άλλο είναι να γράφει ένας πολιτικός βιβλίο για να γράψει τα γεγονότα όπως τα έζησε και άλλο να κάνει προεκλογικό φυλλάδιο ένα βιβλίο»