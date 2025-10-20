Γεωργιάδης: Σε κανένα κράτος δεν οικειοποιείται μια μερίδα ένα εθνικό σύμβολο όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης - Ρωτήστε τον κ. Δένδια, αυτός θα είναι ο αρμόδιος
Όσον αφορά για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «άλλο είναι να γράφει ένας πολιτικός βιβλίο για να γράψει τα γεγονότα όπως τα έζησε και άλλο να κάνει προεκλογικό φυλλάδιο ένα βιβλίο»
Για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το οποίο, όπως είπε, «έχει μια ιερότητα, συμβολίζει τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος σε δύσκολε στιγμές του έθνους», μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την κατάθεση της ρύθμισης από την κυβέρνηση για την προστασία του μνημείου.
«Δεν ξέρω κανένα κράτος που μια μερίδα να οικειοποιείται ένα εθνικό σύμβολο. Νεκρούς, δυστυχήματα, πένθος έχουν όλο οι λαοί. Έχετε δει σε άλλο κράτος ένα μνημείο για το όλον να το ιδιοποιούνται κάποιοι; Το μνημείο του Αγνωστού Στρατιώτη έχει μια ιερότητα, συμβολίζει τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος σε δύσκολες στιγμές του έθνους. Αν κάποιος έχει μια διαμαρτυρία και θέλει να τη γράψει εκεί, το μνημείο θα έχει τελευτήσει τον βίο του. Για να παραμείνει εκεί πρέπει όλοι να σεβαστούμε την ιερότητα και τον συμβολισμό του» είπε χαρακτηριστικά στο Action 24.
«Το μνημείο είναι κάτι που πρέπει να ενώνει όλους τους Έλληνες και να είναι σύμβολο έθνους ή ένα χώρος που ο καθένας που νιώθει ότι έχει ένα αίτημα, ένα δίκιο ή διαμαρτυρία θα μπορεί να το χρησιμοποιεί για τους δικούς του πολιτικούς λόγους, την πίκρα του το πένθος του;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας.
«Εάν δεχθούμε ότι μπορεί ο καθένας να γράφει τα αιτήματά του ή τα ονόματά του μπορε αύριο να πάνε οι συνταξιούχοι και μεθαύριο οι οικοδόμοι» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό
Ερωτηθείς, επίσης, τι πρέπει να γίνει με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε «το ερώτημα είναι σωστό και θα απευθυνθεί από αύριο στον αρμόδιο υπουργό που θα είναι ο κ. Δένδιας. Άρα αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, στην επόμενη συνέντευξη του κ. Δένδια, ρωτήστε τον τι σκοπεύει να κάνει με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Όταν θα πάρει την αρμοδιότητα του χώρου, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κρίνει τι θέλει να κάνει με αυτόν τον χώρο».
Με αφορμή, δε, όσα έγιναν το βράδυ της Κυριακής με συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών να γράφουν ξανά τα ονόματα, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι «η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί τον Τσίπρα θα κάνει τα ίδια και χειρότερα»
Όσον αφορά, τέλος, για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «άλλο είναι να γράφει ένας πολιτικός βιβλίο για να γράψει τα γεγονότα όπως τα έζησε και άλλο να κάνει προεκλογικό φυλλάδιο ένα βιβλίο. Ο Τσίπρας ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της δικής μας γενιάς στην επικοινωνία αλλά δυστυχώς γι' αυτόν και την Ελλάδα δεν το εξέλιξε και δεν το αξιοποίησε επ αγαθώ. Όταν χάνει δύο φορές από τον Μητσοτάκη, τι να το κάνω το ταλέντο; Πριν από 2 χρόνια έχασε με 20 μονάδες διαφορά, άλλαξε τώρα ο λαός;»
