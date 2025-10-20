Χρυσοχοΐδης: Στον Άγνωστο Στρατιώτη δεν πρέπει να γίνονται δραστηριότητες που τον προσβάλουν - Δεν υπάρχει σε κάθε χώρα ένα μνημείο που όλοι σέβονται;
Υπενθυμισε ότι «έχουμε βιώσει την πάνω και την κάτω πλατεία. Μπορείτε να μου πείτε τι απέμεινε από αυτό. Τι άφησαν πίσω τους; Σκουπίδια. Άφησαν τον λαϊκισμό και τα ψέματα και μας έκαναν τη ζημιά τη μεγάλη. Ας πάρουμε μαθήματα από αυτό»
Για τη ρύθμιση που ετοιμάζεται να φέρει αύριο, Τρίτη, η κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τοποθετήθηκε σήμερα, Δευτέρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σημειώνοντας ότι «υπάρχουν πράγματα που είναι ιερά. Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται είναι μια σειρά δραστηριότητες που προσβάλουν το ίδιο το μνημείο».
Όπως είπε στο ΟΡΕΝ για τη ρύθμιση «δεν αφορά τα Τέμπη αυτή η ιστορία, σχετίζεται με τη συνολική διευθέτηση και την τάξη σε έναν χώρο που είναι ιερός όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης. Τώρα είναι ευκαιρία να υπάρξει μια τάξη νομοθετική, να παραλάβει τον χώρο ο στρατός για την ευταξία, τον καλλωπισμό, την καθαριότητα».
«Δεν υπάρχει σε κάθε χώρα ένα μνημείο που όλοι σέβονται; Αυτό πρέπει να κάνουμε με ατομική και εθνική ευθύνη» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Χρυσοχοΐδης.
«Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Το θέμα της ενότητας του λαού είναι εδώ. Επειδή έχουμε 6 χρόνια που βγήκαμε από την καταστροφή, ας είμαστε όλοι προσεκτικοί» κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
