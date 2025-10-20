Χρυσοχοΐδης: Στον Άγνωστο Στρατιώτη δεν πρέπει να γίνονται δραστηριότητες που τον προσβάλουν - Δεν υπάρχει σε κάθε χώρα ένα μνημείο που όλοι σέβονται;

Υπενθυμισε ότι «έχουμε βιώσει την πάνω και την κάτω πλατεία. Μπορείτε να μου πείτε τι απέμεινε από αυτό. Τι άφησαν πίσω τους; Σκουπίδια. Άφησαν τον λαϊκισμό και τα ψέματα και μας έκαναν τη ζημιά τη μεγάλη. Ας πάρουμε μαθήματα από αυτό»