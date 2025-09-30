Χριστοδουλίδης σε Κακλαμάνη: Κινητικότητα στο Κυπριακό, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Άγκυρα»

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο, μετέφερε την «πλήρη ομοφωνία» του ελληνικού Κοινοβουλίου στο Κυπριακό, μιλώντας για συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς τις εξελίξεις