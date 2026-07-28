Πήγε καλά το δείπνο Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν, το πρωί στις 10 επίσημη τριμερής στην Κύπρο

Το δείπνο, που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα - Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μιλάει για ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση και εκφράζει αισιοδοξία





Το δείπνο, που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και αποτέλεσε την προετοιμασία για την κρίσιμη τριμερή συνάντηση που θα ακολουθήσει αύριο στις 10 το πρωί.



συγκρατημένα αισιόδοξος, αποφεύγοντας να προδικάσει το αποτέλεσμα, αλλά αφήνοντας να διαφανεί ότι η συζήτηση δημιούργησε προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις.



Συζητήθηκαν όλα τα ανοικτά ζητήματα

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συζήτηση «καλή, ανοικτή και ειλικρινή», αποκαλύπτοντας ότι στο τραπέζι τέθηκαν όλες οι βασικές πτυχές του Κυπριακού.



κάλυψε την ουσία του προβλήματος, τις μέχρι σήμερα συγκλίσεις, τη μεθοδολογία των συνομιλιών, την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης, καθώς και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.



«Ήταν μια συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλίσεις, διευρυμένη, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θα συνεχιστεί αύριο το πρωί και ευελπιστούμε να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών.



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Η πολιτική δέσμευση του Γκουτέρες Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην προσωπική εμπλοκή του Αντόνιο Γκουτέρες.



Όπως αποκάλυψε, ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε και κατά τη διάρκεια του δείπνου ότι παραμένει πολιτικά δεσμευμένος στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας.



«Θέλω για ακόμη μια φορά να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε και απόψε ότι είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια», είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Με την προσδοκία ότι η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις ολοκληρώθηκε το ιδιωτικό δείπνο του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν Το δείπνο, που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και αποτέλεσε τηνΑμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, ο Κύπριος Πρόεδρος εμφανίστηκε, αποφεύγοντας να προδικάσει το αποτέλεσμα, αλλά αφήνοντας να διαφανεί ότι η συζήτηση δημιούργησε προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συζήτηση «καλή, ανοικτή και ειλικρινή», αποκαλύπτοντας ότι στο τραπέζι τέθηκαν όλες οι βασικές πτυχές του Κυπριακού.Όπως είπε, η συζήτηση, τις μέχρι σήμερα συγκλίσεις, τη μεθοδολογία των συνομιλιών, την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης, καθώς και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.«Ήταν μια συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλίσεις, διευρυμένη, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θα συνεχιστεί αύριο το πρωί και ευελπιστούμε να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε χαρακτηριστικά.Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών.«Υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι κάτι που δεν είναι γνωστό. Έγινε όμως μια ειλικρινής συζήτηση με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση ήταν ταυτόχρονα εφ' όλης της ύλης αλλά και στοχευμένη.Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στηνΌπως αποκάλυψε, ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε και κατά τη διάρκεια του δείπνου ότι παραμένει πολιτικά δεσμευμένος στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας.«Θέλω για ακόμη μια φορά να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε και απόψε ότι είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια», είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Λευκωσία θεωρεί ότι η προσωπική εμπλοκή του Γκουτέρες αποτελεί βασική προϋπόθεση για να διατηρηθεί η διεθνής κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό.



Στόχος συγκεκριμένες ανακοινώσεις Ο Κύπριος πρόεδρος απέφυγε να αποκαλύψει τι ακριβώς ενδέχεται να ανακοινωθεί μετά την αυριανή συνάντηση, διευκρίνισε όμως ότι οι συζητήσεις δεν περιορίζονται στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.



«Αφορά γενικότερα ό,τι συζητήσαμε. Συζητήσαμε όλες τις πτυχές», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο τραπέζι βρίσκεται ένα ευρύτερο πλαίσιο κινήσεων που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών.



Εξέφρασε, μάλιστα, την αισιοδοξία του ότι η συντονισμένη κινητοποίηση των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί μια νέα δυναμική.

Αναφέρθηκε στην επικείμενη άφιξη στην Κύπρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για το Κυπριακό, Μάγκνους Φίττο, σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή εμπλοκή λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ.



«Βλέπουμε μια διεθνή πρωτοβουλία τόσο από πλευράς Ηνωμένων Εθνών όσο και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί προς τον μεγάλο στόχο, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017», ανέφερε.



«Ευελπιστώ αύριο να ακούσω θετικές εξελίξεις» Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απέφυγε να χαρακτηρίσει από τώρα θετικό το αποτέλεσμα, ωστόσο άφησε να διαφανεί η αισιοδοξία του.



«Αν με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, είμαι ικανοποιημένος από τη συζήτηση που έγινε. Ήταν καλή συζήτηση και χαίρομαι που ο Γενικός Γραμματέας είναι τόσο πολύ πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια».



Υπενθύμισε ακόμη ότι από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει σημαντικά το διεθνές περιβάλλον γύρω από το Κυπριακό, τόσο ως προς το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Εθνών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



«Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε και ευελπιστώ αύριο να ακούσω θετικές εξελίξεις, θετικά αποτελέσματα από τον Γενικό Γραμματέα», δήλωσε.