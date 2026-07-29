Βίντεο: Λαοθάλασσα στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, «κουράστηκα και που το είδα» σχολιάζουν
Βίντεο: Λαοθάλασσα στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, «κουράστηκα και που το είδα» σχολιάζουν
Η παραλία Ιταλίδα είναι μια από τις πιο όμορφες και ειδυλλιακές στο νησί, ωστόσο όπως φαίνεται λόγω υπερβολικού τουρισμού ακόμα και η προσέγγιση στη παραλία είναι δύσκολη
Τα Κουφονήσια τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε έναν εκ των κορυφαίων προορισμών για διακοπές και συνήθως από τα τέλη Ιουλίου και ολόκληρο τον Αύγουστο είναι ασφυκτικά γεμάτα.
Κάποια βίντεο τις τελευταίες ημέρες σε social media έχουν φέρει αντιδράσεις καθώς σε μια από τις διασημότερες παραλίες του Ανω Κουφονησίου, την Ιταλίδα, παρατηρούνται εικόνες έντονου υπερτουρισμού.
Σε κάποια σημεία μάλιστα φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος ούτε να... περάσει κανείς για να μπει στη θάλασσα.
Εκατοντάδες είναι τα σχόλια στο σχετικό βίντεο και πολλοί σημειώνουν πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα σε λίγα χρόνια καθώς αρκετοί γράφουν πότε επισκέφθηκαν τα Κουφονήσια και πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που είχαν από το νησί. «
«Κουράστηκα και που το είδα», «πρέπει να πάρουν μέτρα», «όλη η Αθήνα είναι εκεί» είναι κάποια από τα σχόλια στα βίντεο.
@protothema.gr
🎥Κάποια βίντεο τις τελευταίες ημέρες σε social media έχουν φέρει αντιδράσεις καθώς σε μια από τις διασημότερες παραλίες του Ανω Κουφονησίου, την Ιταλίδα, παρατηρούνται εικόνες έντονου υπερτουρισμού. 📍Σε κάποια σημεία μάλιστα φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος ούτε να... περάσει κανείς για να μπει στη θάλασσα. @Kostas Paschalidis #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Κάποια βίντεο τις τελευταίες ημέρες σε social media έχουν φέρει αντιδράσεις καθώς σε μια από τις διασημότερες παραλίες του Ανω Κουφονησίου, την Ιταλίδα, παρατηρούνται εικόνες έντονου υπερτουρισμού.
Σε κάποια σημεία μάλιστα φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος ούτε να... περάσει κανείς για να μπει στη θάλασσα.
@kostaspaschalidis
#κουφονησια #koufonisia_island #summer_2026 #july♬ original sound - My1⃣ ሞርሲጦ🔟🆘🅱💯✔✈🙋
Εκατοντάδες είναι τα σχόλια στο σχετικό βίντεο και πολλοί σημειώνουν πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα σε λίγα χρόνια καθώς αρκετοί γράφουν πότε επισκέφθηκαν τα Κουφονήσια και πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που είχαν από το νησί. «
«Κουράστηκα και που το είδα», «πρέπει να πάρουν μέτρα», «όλη η Αθήνα είναι εκεί» είναι κάποια από τα σχόλια στα βίντεο.
@destinyslottygirl
Το γλέντι - Χορός στο Κουφονήσι, των Βάλια Χατζηθεοδώρου και Fipster #fyp #toglenti #koufonisia #dancing #greece♬ πρωτότυπος ήχος - DestinyStarGirl - DestinyStarGirl
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