Βίντεο: Λαοθάλασσα στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, «κουράστηκα και που το είδα» σχολιάζουν
ΕΛΛΑΔΑ
Κουφονήσια Παραλία Υπερτουρισμός

Βίντεο: Λαοθάλασσα στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, «κουράστηκα και που το είδα» σχολιάζουν

Η παραλία Ιταλίδα είναι μια από τις πιο όμορφες και ειδυλλιακές στο νησί, ωστόσο όπως φαίνεται λόγω υπερβολικού τουρισμού ακόμα και η προσέγγιση στη παραλία είναι δύσκολη

Βίντεο: Λαοθάλασσα στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, «κουράστηκα και που το είδα» σχολιάζουν
222 ΣΧΟΛΙΑ
Τα Κουφονήσια τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε έναν εκ των κορυφαίων προορισμών για διακοπές και συνήθως από τα τέλη Ιουλίου και ολόκληρο τον Αύγουστο είναι ασφυκτικά γεμάτα. 

@protothema.gr

🎥Κάποια βίντεο τις τελευταίες ημέρες σε social media έχουν φέρει αντιδράσεις καθώς σε μια από τις διασημότερες παραλίες του Ανω Κουφονησίου, την Ιταλίδα, παρατηρούνται εικόνες έντονου υπερτουρισμού. 📍Σε κάποια σημεία μάλιστα φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος ούτε να... περάσει κανείς για να μπει στη θάλασσα. @Kostas Paschalidis #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr


Κάποια βίντεο τις τελευταίες ημέρες σε social media έχουν φέρει αντιδράσεις καθώς σε μια από τις διασημότερες παραλίες του Ανω Κουφονησίου, την Ιταλίδα, παρατηρούνται εικόνες έντονου υπερτουρισμού.

Σε κάποια σημεία μάλιστα φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος ούτε να... περάσει κανείς για να μπει στη θάλασσα. 
@kostaspaschalidis

#κουφονησια #koufonisia_island #summer_2026 #july

♬ original sound - My1⃣ ሞርሲጦ🔟🆘🅱💯✔✈🙋


Εκατοντάδες είναι τα σχόλια στο σχετικό βίντεο και πολλοί σημειώνουν πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα σε λίγα χρόνια καθώς αρκετοί γράφουν πότε επισκέφθηκαν τα Κουφονήσια και πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που είχαν από το νησί. «

Κλείσιμο
«Κουράστηκα και που το είδα», «πρέπει να πάρουν μέτρα», «όλη η Αθήνα είναι εκεί» είναι κάποια από τα σχόλια στα βίντεο.

@destinyslottygirl

Το γλέντι - Χορός στο Κουφονήσι, των Βάλια Χατζηθεοδώρου και Fipster #fyp #toglenti #koufonisia #dancing #greece

♬ πρωτότυπος ήχος - DestinyStarGirl - DestinyStarGirl
222 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης