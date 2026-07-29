Βίντεο: Λαοθάλασσα στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια, «κουράστηκα και που το είδα» σχολιάζουν

🎥Κάποια βίντεο τις τελευταίες ημέρες σε social media έχουν φέρει αντιδράσεις καθώς σε μια από τις διασημότερες παραλίες του Ανω Κουφονησίου, την Ιταλίδα, παρατηρούνται εικόνες έντονου υπερτουρισμού. 📍Σε κάποια σημεία μάλιστα φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος ούτε να... περάσει κανείς για να μπει στη θάλασσα. @Kostas Paschalidis #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece