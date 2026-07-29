Κινεζικά και ρωσικά πολεμικά πλοία ολοκλήρωσαν τις κοινές τους περιπολίες, οι οποίες ήταν μέρος της στρατιωτικής συνεργασίας τους

Η Κίνα και η Ρωσία έχουν επεκτείνει τη στρατιωτική τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια μέσω κοινών ασκήσεων και περιπολιών, ενώ και οι δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους