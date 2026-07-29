Η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN, υπέβαλε την παραίτησή της
Η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN, υπέβαλε την παραίτησή της
Η δημοσιογράφος θα ολοκληρώσει τον κύκλο της στο κανάλι με το τέλος της εκπομπής «10 Παντού» - «Αποχωρώ για προσωπικούς λόγους», είπε
Από το OPEN αποχωρεί η Μίνα Καραμήτρου, έχοντας ήδη υποβάλει την παραίτησή της στον γενικό διευθυντή Χρήστο Παναγιωτόπουλο.
Η δημοσιογράφος, σύμφωνα με πληροφορίες από τη διοίκηση του σταθμού, έπειτα από χρόνια συνεργασίας με το κανάλι, πήρε την απόφαση να ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο της καριέρας της.
Η Μίνα Καραμήτρου θα παραμείνει στο OPEN μέχρι το τέλος της σεζόν και την τελευταία εκπομπή του «10 Παντού» που παρουσιάζει καθημερινά με τον Νίκο Στραβελάκη, ωστόσο δεν θα βρίσκεται στη θέση της παρουσιάστριας τη νέα σεζόν.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ανακοίνωση έγινε ξαφνικά, όμως έγινε δεκτή. Λόγω του αιφνίδιου της ανακοίνωσης, δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει.
Η Μίνα Καραμήτρου σε δήλωσή της εξήγησε πως αποχωρεί για προσωπικούς λόγους και διατηρεί άποψες σχέσεις με τους συνεργάτες της: «Είχα ενημερώσει τον σταθμό ότι μετά το πέρας της εκπομής θα αποχωρήσω. Διατηρώ πολύ καλές σχέσεις και με τον σταθμό, αλλά και με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο έχουμε σχέση ζωής. Αποχωρώ για προσωπικούς λόγους».
Η δημοσιογράφος, σύμφωνα με πληροφορίες από τη διοίκηση του σταθμού, έπειτα από χρόνια συνεργασίας με το κανάλι, πήρε την απόφαση να ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο της καριέρας της.
Η Μίνα Καραμήτρου θα παραμείνει στο OPEN μέχρι το τέλος της σεζόν και την τελευταία εκπομπή του «10 Παντού» που παρουσιάζει καθημερινά με τον Νίκο Στραβελάκη, ωστόσο δεν θα βρίσκεται στη θέση της παρουσιάστριας τη νέα σεζόν.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ανακοίνωση έγινε ξαφνικά, όμως έγινε δεκτή. Λόγω του αιφνίδιου της ανακοίνωσης, δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει.
Η Μίνα Καραμήτρου σε δήλωσή της εξήγησε πως αποχωρεί για προσωπικούς λόγους και διατηρεί άποψες σχέσεις με τους συνεργάτες της: «Είχα ενημερώσει τον σταθμό ότι μετά το πέρας της εκπομής θα αποχωρήσω. Διατηρώ πολύ καλές σχέσεις και με τον σταθμό, αλλά και με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο έχουμε σχέση ζωής. Αποχωρώ για προσωπικούς λόγους».
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