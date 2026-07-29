Αναστάτωση στη ΝΔ για τις δηλώσεις Κυριαζίδη κατά Κωνσταντοπούλου, παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας από τον Κακλαμάνη

Αφορμή ο χαρακτηρισμός «Ιφιγένεια» που επιφύλαξε ο βουλευτής για τον εαυτό του για το «κάνε κανένα παιδί» στην Κωνσταντοπούλου - Τον «άδειασαν» Μενδώνη, Φωτήλας, Αμυράς - Τον στήριξε ο Καιρίδης