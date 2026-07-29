Ακρίτα κατά ΠΑΣΟΚ για Χουρδάκη: Σας συγχαίρω που προσφέρετε στέγη σε γυρολόγους βουλευτές που βγάζουν έδρες στο σφυρί

«Και να το διαβεβαιώσουμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική να κερδίσει τη ΝΔ με μια ψήφο διαφορά. Μπορεί και με δύο» προσθέτει σε καυστικό τόνο η κυρία Ακρίτα