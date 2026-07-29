Ακρίτα κατά ΠΑΣΟΚ για Χουρδάκη: Σας συγχαίρω που προσφέρετε στέγη σε γυρολόγους βουλευτές που βγάζουν έδρες στο σφυρί
Ακρίτα κατά ΠΑΣΟΚ για Χουρδάκη: Σας συγχαίρω που προσφέρετε στέγη σε γυρολόγους βουλευτές που βγάζουν έδρες στο σφυρί
«Και να το διαβεβαιώσουμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική να κερδίσει τη ΝΔ με μια ψήφο διαφορά. Μπορεί και με δύο» προσθέτει σε καυστικό τόνο η κυρία Ακρίτα
Κριτική με ειρωνικό ύφος στο ΠΑΣΟΚ άσκησε η Έλενα Ακρίτα με αφορμή την προσχώρηση στο κόμμα του μέχρι πρότινος ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη μετά από συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες, Τρίτη.
Σχολιάζοντας την πολιτική διαδρομή του Μιχάλη Χουρδάκη από την Πλεύση Ελευθερίας, τους Δημοκράτες και την ταύτιση, όπως γράφει, με τον Κυριάκο Βελόπουλο γράφοντας ότι «την περιπετειώδη ζωή του θα τη ζήλευε κι ο κόμης Μοντεχρηστος», η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ «καρφώνει» το ΠΑΣΟΚ: «Να συγχαρούμε το ΠΑΣΟΚ που προσφέρει φιλόξενη στέγη σε όλους και γυρολόγους βουλευτές που βγάζουν έδρες στο σφυρί, τόσα δίνω πόσα θες στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες».
«Και να το διαβεβαιώσουμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική να κερδίσει τη ΝΔ με μια ψήφο διαφορά. Μπορεί και με δύο» προσθέτει σε καυστικό τόνο η κυρία Ακρίτα.
Σε σχόλια, δε, κάτω από την ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα σημειώνει αφενός «εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ τα λάθη μας τα αναγνωρίσαμε, τα πληρώσαμε κι ακόμα τα πληρώνουμε ακριβά με τη δημοσκοπική μας κατάρρευση και τον αγώνα μας να να σταθούμε στα πόδια μας. Τα του οίκου σας κοιτάξτε μερικοί που μπαίνετε να μας κουνήσετε το δάχτυλο» και αφετέρου «αν συνειδητοποιουσαμε πόσο κακό κάνουμε στα κόμματα που στηρίζουμε όταν τα βρίσκουμε όλα τέλεια και δε ασκούμε κριτική, η πολιτική στην Ελλάδα θα ήταν αλλιώς. Κι αυτό ισχύει για όλους μας. Όλους ανεξαιρέτως».
Στο ΠΑΣΟΚ ο Μ. Χουρδακης
Ο Μιχάλης Χουρδακης μπήκε στη Βουλή με την Πλεύση Ελευθερίας. Μετά έφυγε από εκεί. Μετά έγινε ανεξάρτητος. Μετά προσχώρησε στο κόμμα Δημοκράτες. Μετά έφυγε από το κόμμα Δημοκράτες. Τωρα πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Αύριο πάλι βλέπουμε.
Την περιπετειώδη ζωή του κ. Χουρδάκη θα τη ζήλευε κι ο κόμης Μοντεχρηστος που τράβηξε του λιναριού τα πάθη τράβηξε.
Εχει ενδιαφέρον επίσης ότι ο Μιχάλης Χουρδάκης ταυτίστηκε με τις προτάσεις Βελόπουλου κι Ελληνικής Λύσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια ψήφισε παρών: ασήμαντο γεγονός που δεν εμπόδισε τον Στέφανο Κασσελάκη να τον χρίσει κάτι μεγάλο και τρανό που τώρα μου διαφεύγει.
Να συγχαρούμε το ΠΑΣΟΚ που προσφέρει φιλόξενη στέγη σε όλους και γυρολόγους βουλευτές που βγάζουν έδρες στο σφυρί, τόσα δίνω πόσα θες στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
Και να το διαβεβαιώσουμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική να κερδίσει τη ΝΔ με μια ψήφο διαφορά. Μπορεί και με δύο.
🔺Για να προλάβω μερικούς. Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ τα λάθη μας τα αναγνωρίσαμε, τα πληρώσαμε κι ακόμα τα πληρώνουμε ακριβά με τη δημοσκοπική μας πτώση και τον αγώνα μας να να σταθούμε στα πόδια μας.
Σχολιάζοντας την πολιτική διαδρομή του Μιχάλη Χουρδάκη από την Πλεύση Ελευθερίας, τους Δημοκράτες και την ταύτιση, όπως γράφει, με τον Κυριάκο Βελόπουλο γράφοντας ότι «την περιπετειώδη ζωή του θα τη ζήλευε κι ο κόμης Μοντεχρηστος», η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ «καρφώνει» το ΠΑΣΟΚ: «Να συγχαρούμε το ΠΑΣΟΚ που προσφέρει φιλόξενη στέγη σε όλους και γυρολόγους βουλευτές που βγάζουν έδρες στο σφυρί, τόσα δίνω πόσα θες στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες».
«Και να το διαβεβαιώσουμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική να κερδίσει τη ΝΔ με μια ψήφο διαφορά. Μπορεί και με δύο» προσθέτει σε καυστικό τόνο η κυρία Ακρίτα.
Σε σχόλια, δε, κάτω από την ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα σημειώνει αφενός «εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ τα λάθη μας τα αναγνωρίσαμε, τα πληρώσαμε κι ακόμα τα πληρώνουμε ακριβά με τη δημοσκοπική μας κατάρρευση και τον αγώνα μας να να σταθούμε στα πόδια μας. Τα του οίκου σας κοιτάξτε μερικοί που μπαίνετε να μας κουνήσετε το δάχτυλο» και αφετέρου «αν συνειδητοποιουσαμε πόσο κακό κάνουμε στα κόμματα που στηρίζουμε όταν τα βρίσκουμε όλα τέλεια και δε ασκούμε κριτική, η πολιτική στην Ελλάδα θα ήταν αλλιώς. Κι αυτό ισχύει για όλους μας. Όλους ανεξαιρέτως».
Όλη η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για το ΠΑΣΟΚ και τον Μιχάλη Χουρδάκη
Στο ΠΑΣΟΚ ο Μ. Χουρδακης
Ο Μιχάλης Χουρδακης μπήκε στη Βουλή με την Πλεύση Ελευθερίας. Μετά έφυγε από εκεί. Μετά έγινε ανεξάρτητος. Μετά προσχώρησε στο κόμμα Δημοκράτες. Μετά έφυγε από το κόμμα Δημοκράτες. Τωρα πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Αύριο πάλι βλέπουμε.
Την περιπετειώδη ζωή του κ. Χουρδάκη θα τη ζήλευε κι ο κόμης Μοντεχρηστος που τράβηξε του λιναριού τα πάθη τράβηξε.
Εχει ενδιαφέρον επίσης ότι ο Μιχάλης Χουρδάκης ταυτίστηκε με τις προτάσεις Βελόπουλου κι Ελληνικής Λύσης για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια ψήφισε παρών: ασήμαντο γεγονός που δεν εμπόδισε τον Στέφανο Κασσελάκη να τον χρίσει κάτι μεγάλο και τρανό που τώρα μου διαφεύγει.
Να συγχαρούμε το ΠΑΣΟΚ που προσφέρει φιλόξενη στέγη σε όλους και γυρολόγους βουλευτές που βγάζουν έδρες στο σφυρί, τόσα δίνω πόσα θες στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
Και να το διαβεβαιώσουμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική να κερδίσει τη ΝΔ με μια ψήφο διαφορά. Μπορεί και με δύο.
🔺Για να προλάβω μερικούς. Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ τα λάθη μας τα αναγνωρίσαμε, τα πληρώσαμε κι ακόμα τα πληρώνουμε ακριβά με τη δημοσκοπική μας πτώση και τον αγώνα μας να να σταθούμε στα πόδια μας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα