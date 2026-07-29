«Θα τους νικήσουμε παντελώς»: Αντίποινα προαναγγέλλει ο Τραμπ μετά την ιρανική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο
«Θα τους νικήσουμε παντελώς»: Αντίποινα προαναγγέλλει ο Τραμπ μετά την ιρανική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές «καρκίνο στον κόσμο» και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε πως θα αντιδράσει έντονα μετά την αναχαίτιση ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικό πύραυλο στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας.
«Θα τους νικήσουμε παντελώς», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News το πρωί της Τετάρτης (29/07) και πρόσθεσε πως: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά».
Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν μόνο λίγα λεπτά για να αντιδράσουν στην αιφνιδιαστική επίθεση και να καταρρίψουν τους πυραύλους πριν φτάσουν στους στόχους τους. Είπε ότι εξέτασε βίντεο που δείχνει προσωπικό των ΗΠΑ να ανακαλεί συντεταγμένες σε πραγματικό χρόνο κατά την αναχαίτιση.
Επίσης, δήλωσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν σιιτικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ συντονίστηκαν με την ιρακινή κυβέρνηση. Αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές «καρκίνο στον κόσμο» και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών.
Ο ιορδανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι κατέρριψε πέντε ιρανικούς πυραύλους, ενώ οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία.
Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε επίσης σχετικά με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εναντίον θέσεων φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων στο Ιράκ, απαντώντας σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος «είπε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση», είπε ο δημοσιογράφος.
Η επανάληψη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή σημειώνεται έπειτα από ηρεμία μερικών ημερών στη σύγκρουση.
«Θα τους νικήσουμε παντελώς», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News το πρωί της Τετάρτης (29/07) και πρόσθεσε πως: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά».
Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν μόνο λίγα λεπτά για να αντιδράσουν στην αιφνιδιαστική επίθεση και να καταρρίψουν τους πυραύλους πριν φτάσουν στους στόχους τους. Είπε ότι εξέτασε βίντεο που δείχνει προσωπικό των ΗΠΑ να ανακαλεί συντεταγμένες σε πραγματικό χρόνο κατά την αναχαίτιση.
Επίσης, δήλωσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν σιιτικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ συντονίστηκαν με την ιρακινή κυβέρνηση. Αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές «καρκίνο στον κόσμο» και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών.
Ο ιορδανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι κατέρριψε πέντε ιρανικούς πυραύλους, ενώ οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία.
Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε επίσης σχετικά με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εναντίον θέσεων φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων στο Ιράκ, απαντώντας σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος «είπε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση», είπε ο δημοσιογράφος.
Η επανάληψη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή σημειώνεται έπειτα από ηρεμία μερικών ημερών στη σύγκρουση.
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